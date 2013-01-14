Steve Jobs, eski HP CEO'su Mark Hurd'un istifası sırasında HP'yi korumaya çalıştı

Hatırlayacağınız üzere Mark Hurd , 2010 yılında maruz kaldığı cinsel taciz suçlaması ve beraberindeki yönetim kurulu baskısı nedeniyle HP'deki görevinden istifa etmişti. HP için hiçte iyi sonuçlar doğurmayan bu ayrılışın yankıları ve o dönemde yaşananlar halen konuşulmaya devam ediyor. Bloomberg Businessweek'in o dönemlerde yaşananlar ile ilgili olarak ortaya çıkardığı bir hikayeye göre, dönemin Apple CEO'su Steve Jobs, Hurd'un zor günlerinde yanında yer almış ve HP'de kalması için elinden geleni yapmış.

Bloomberg Bussinessweek'in belirttiğine göre Hurd, istifasından üç gün sonra Steve Jobs'tan konuşacak birine ihtiyacı olabileceği ve kendisinin onu dinleyebileceği yönünde bir e-posta almış. Sonrasında ise, Jobs ve Hurd konuşmak için bir araya gelmiş. Yine Bloomberg Businessweek'in belirttiğine göre, ikili arasında gerçekleşen bu konuşma boyunca Jobs, HP'ye geri dönmesi ve şirketin gidişatını düzeltmesi için Hurd'a yalvarmış. Hatta HP'nin yöneticilerine onun için mektup yazabileceğini ve onları arayabileceğini de söylemiş. Ancak, Jobs'un HP'yi korumak ve Hurd'u HP'ye geri döndürmek için ortaya koyduğu tüm çabalar yetersiz kaldı. Sonuç olarak ise Hurd, HP'den ayrıldı.





Üç yıl önce yaşanan fakat yeniden gündeme gelen bu olayda Steve Jobs'un Mark Hurd'u geri getirmek ve Apple'ın rakibi olan HP'yi korumak için çabalaması akıllarda ufak bir soru işareti de bırakmıyor değil. Ancak, geçmişine baktığımızda Jobs'un 12 yaşındayken, HP'nin kurucularından Bill Hewlett ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu elde ettiği frekans sayıcı parçaları, staj teklifi ve Hewlett'ten aldığı fikirlerin bu olayda oldukça büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.businessweek.com/articles/2013-01-10/can-meg-whitman-reverse-hewlett-packards-free-fall