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Steve Jobs, eski HP CEO'su Mark Hurd'un istifası sırasında HP'yi korumaya çalıştı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız üzere Mark Hurd, 2010 yılında maruz kaldığı cinsel taciz suçlaması ve beraberindeki yönetim kurulu baskısı nedeniyle HP'deki görevinden istifa etmişti. HP için hiçte iyi sonuçlar doğurmayan bu ayrılışın yankıları ve o dönemde yaşananlar halen konuşulmaya devam ediyor. Bloomberg Businessweek'in o dönemlerde yaşananlar ile ilgili olarak ortaya çıkardığı bir hikayeye göre, dönemin Apple CEO'su Steve Jobs, Hurd'un zor günlerinde yanında yer almış ve HP'de kalması için elinden geleni yapmış.
Bloomberg Bussinessweek'in belirttiğine göre Hurd, istifasından üç gün sonra Steve Jobs'tan konuşacak birine ihtiyacı olabileceği ve kendisinin onu dinleyebileceği yönünde bir e-posta almış. Sonrasında ise, Jobs ve Hurd konuşmak için bir araya gelmiş. Yine Bloomberg Businessweek'in belirttiğine göre, ikili arasında gerçekleşen bu konuşma boyunca Jobs, HP'ye geri dönmesi ve şirketin gidişatını düzeltmesi için Hurd'a yalvarmış. Hatta HP'nin yöneticilerine onun için mektup yazabileceğini ve onları arayabileceğini de söylemiş. Ancak, Jobs'un HP'yi korumak ve Hurd'u HP'ye geri döndürmek için ortaya koyduğu tüm çabalar yetersiz kaldı. Sonuç olarak ise Hurd, HP'den ayrıldı. 

Üç yıl önce yaşanan fakat yeniden gündeme gelen bu olayda Steve Jobs'un Mark Hurd'u geri getirmek ve Apple'ın rakibi olan HP'yi korumak için çabalaması akıllarda ufak bir soru işareti de bırakmıyor değil. Ancak, geçmişine baktığımızda Jobs'un 12 yaşındayken, HP'nin kurucularından Bill Hewlett ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu elde ettiği frekans sayıcı parçaları, staj teklifi ve Hewlett'ten aldığı fikirlerin bu olayda oldukça büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 

http://www.businessweek.com/articles/2013-01-10/can-meg-whitman-reverse-hewlett-packards-free-fall Yorum Yaz
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Hekatonkheir 6 yıl en beğenilen
Donanımhaber oldu Magazinhaber
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mertgraph1979 6 yıl
Birde şu forum üyesi olup kendini donanım haberin yönetim kurulunda sanan ve bu sitenin ne ile ilgili haber yapıp yamyacağını söyleyen güzide bir insan topluluğu varki onlarda en az şu nokianın kör fanlığını yapanlar kadar rahatsız edici.
Birde şu forum üyesi olup kendini donanım haberin yönetim kurulunda sanan ve bu sitenin ne ile ilgili haber yapıp yamyacağını söyleyen güzide bir insan toplulu...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Ces haberleri gayet güzeldi aslında
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DaRKFoRCeS 6 yıl
TÜRKÇEMİZDE ifan applefan fandroid fandrozort fanboy gibi CİNS kelimeler yok.Ayrıca kimse ürettiği cihazı yada yazılımı bedava vermiyor.Fanatiğim diye geçinen boyunlarının üstünde taşıdıkları nesnenin beyin olduğundan bihaber olanlar,artık buna bir son verin.TÜRKÇE olarak yazmayın mesajınızı.Başka hangi dil biliyorsanız onda yazın.Teknoloji forumundan ziyade futbol forumuna döndü Donanımhaber.Peşinde olduğunuz ne ise onun peşinden bu ülke dışında nereye giderseniz gidin.Bu ülkenin geri gitmesine sebep siz ve sizin gibi zihniyete sahip olanlardır
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Mr. Jingles 6 yıl
@SystemApps acaba sende bir zeka geriliği mi var? Bak ben orada ne diyorum? Sen sırf laf olsun torba dolsun mantığıyla cevap veriyorsun? Benim orada ne demek istediğimi biliyorsun ama kalkıp kameradan bahsediyorsun. :) Kıvır bakalım kıvır. :) O iPhone çıkmasaydı, bu kamera gene olurdu ama Symbian bu halde olmazdı. Bilmem anlatabildim mi? :)
1 Yanıt Yanıtla +3
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SystemApps 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

@SystemApps acaba sende bir zeka geriliği mi var? Bak ben orada ne diyorum? Sen sırf laf olsun torba dolsun mantığıyla cevap veriyorsun? Benim orada ne demek istediğimi biliyorsun ama kalkıp kameradan bahsediyorsun. :) Kıvır bakalım kıvır. :) O iPhone çıkmasaydı, bu kamera gene olurdu ama Symbian bu halde olmazdı. Bilmem anlatabildim mi? :)

symbian ne haldeymiş ki ne değişti?zeka kavramı tek bir tanımı olsada bir çok alana ayrılır. burada her alanda üstün zekam olduğunu söyleyemem.ancak olan zekamın mantığımla uyumlu çalıştığını gayet iyi biliyorum
. nokia 808 in kamera dışındaki özellikleri de zaten geçmişten geliyor. ve bu özelliklerin çoğu iphone 5de bile yok. nokia 808 ile ayfonu nasıl illişkilendirdin gerçekten mantığına hayran kaldım.

hani symbianın bugünkü halinin nedeni android desen neyse derim.sonuçta arayüz mantığı androidle biraz örtüşüyor. (çoklu ana ekran bildlirim çubuğu widgetler vs) dolayısı ile seni bu mantıkla herseferki gibi başbaşa bırakıyorum :D (gene olmadı
)
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karantina61 6 yıl
İnsan bu kadar da gocunmaz ki kardeşim neyin kafasındalar anlamış değilim. Bunların kullandıkları neyse iyi kafa yapıyor galiba.

Not : Mesajımı fandrozortlar ,android ve nokia fanatikleri alıntı yapmasın.
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rappelz32 6 yıl
insan yeniliği teknolojiyi destekleyen ve geliştiren birinin değerinin bilinmemesinden gocunur üstadım.burası bir magazin forumu olsaydı sadece okur ve kapatırım.ama burası teknoloji forumu ve savunma hissi duyduğum değerler var.
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Mr. Jingles 6 yıl
Apple iPhone'u çıkarmamış olsaydı hâlâ Nokia'nın dandik tuşlu Symbian cihazlarına mahkûmduk. Elimde kullandığım 808'i Apple'a borçluyum. Çünkü Apple iPhone'u çıkarmasaydı Symbian bu hale gelemezdi. Hala tuşlu olurdu.
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multiTYRT 6 yıl
Fandrozortlar basmış gene
Kendi hallerine bırakın onlara otlasın mesajları


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mertgraph1979 6 yıl
Birde şu forum üyesi olup kendini donanım haberin yönetim kurulunda sanan ve bu sitenin ne ile ilgili haber yapıp yamyacağını söyleyen güzide bir insan topluluğu varki onlarda en az şu nokianın kör fanlığını yapanlar kadar rahatsız edici.
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dodomoco 6 yıl
günlük apple ve steve jobs dozumu aldım teşekkürler
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zeg392 6 yıl
Bir droid fanıyım forum içindeki mesajlarımada bakabilirsiniz . Şunu belirtmek istiyorum evet elma ürünlerini sevmiyorum abartılı pahalı ve bazı yönlerden benim gibi düşünüen kişileri kısıtlıyan yönleri var ama hayatımıza kattığı şeylerden dolayı nankörlük yapmıyorum Steve jobs ve onun ileri görüşlü fikirler olmasaydı teknoloji olarak hayatımızda eksikler olurdu bu bir gerçek. Bunun farkındalığına varmak gerekiyor artık.
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DraGonS 6 yıl
Bu şimdi donanımhaberi mi? Teknoloji haberi mi? Donanımhaber bu saçma sapan haberleri ekleyerek iyice marka değerini gözümde düşürüyor. Harbi magazinhaber'e girsek daha az bu tür haberleri görürüz.
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u.r.k. 6 yıl
Senin CEOn bir melekti yavrum.
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SystemApps 6 yıl
sanırım o kadar ces haberlerinden sonra sözde dengeyi sağlamak adına yazılmış zorlama bir haber oluyor bu...



korunacak bişey varsa allah teknoloji alemini jobs mantığından korusun
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Vatov 6 yıl SystemApps
SystemApps

sanırım o kadar ces haberlerinden sonra sözde dengeyi sağlamak adına yazılmış zorlama bir haber oluyor bu...



korunacak bişey varsa allah teknoloji alemini jobs mantığından korusun

Jobs mantığından korusun mu ha 5 yılda gelecek teknoloji 15 yılda gelir öyle olursa
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onsos1100 6 yıl
güzel haber. böyle haberlerin olmasi foruma renk katıyor.
bu tür magazin haberleri olmasa google in neden windows phone yazılım vermediğini anlayamazdık.
yada apple in neden samsung işlemcilerden vazgeçtiğini...
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