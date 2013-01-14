Steve Jobs, eski HP CEO'su Mark Hurd'un istifası sırasında HP'yi korumaya çalıştı

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Hatırlayacağınız üzere Mark Hurd, 2010 yılında maruz kaldığı cinsel taciz suçlaması ve beraberindeki yönetim kurulu baskısı nedeniyle HP'deki görevinden istifa etmişti. HP için hiçte iyi sonuçlar doğurmayan bu ayrılışın yankıları ve o dönemde yaşananlar halen konuşulmaya devam ediyor. Bloomberg Businessweek'in o dönemlerde yaşananlar ile ilgili olarak ortaya çıkardığı bir hikayeye göre, dönemin Apple CEO'su Steve Jobs, Hurd'un zor günlerinde yanında yer almış ve HP'de kalması için elinden geleni yapmış.
Bloomberg Bussinessweek'in belirttiğine göre Hurd, istifasından üç gün sonra Steve Jobs'tan konuşacak birine ihtiyacı olabileceği ve kendisinin onu dinleyebileceği yönünde bir e-posta almış. Sonrasında ise, Jobs ve Hurd konuşmak için bir araya gelmiş. Yine Bloomberg Businessweek'in belirttiğine göre, ikili arasında gerçekleşen bu konuşma boyunca Jobs, HP'ye geri dönmesi ve şirketin gidişatını düzeltmesi için Hurd'a yalvarmış. Hatta HP'nin yöneticilerine onun için mektup yazabileceğini ve onları arayabileceğini de söylemiş. Ancak, Jobs'un HP'yi korumak ve Hurd'u HP'ye geri döndürmek için ortaya koyduğu tüm çabalar yetersiz kaldı. Sonuç olarak ise Hurd, HP'den ayrıldı.
Üç yıl önce yaşanan fakat yeniden gündeme gelen bu olayda Steve Jobs'un Mark Hurd'u geri getirmek ve Apple'ın rakibi olan HP'yi korumak için çabalaması akıllarda ufak bir soru işareti de bırakmıyor değil. Ancak, geçmişine baktığımızda Jobs'un 12 yaşındayken, HP'nin kurucularından Bill Hewlett ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu elde ettiği frekans sayıcı parçaları, staj teklifi ve Hewlett'ten aldığı fikirlerin bu olayda oldukça büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
http://www.businessweek.com/articles/2013-01-10/can-meg-whitman-reverse-hewlett-packards-free-fall Yorum Yaz Paylaş Tweetle
symbian ne haldeymiş ki ne değişti?zeka kavramı tek bir tanımı olsada bir çok alana ayrılır. burada her alanda üstün zekam olduğunu söyleyemem.ancak olan zekamın mantığımla uyumlu çalıştığını gayet iyi biliyorum . nokia 808 in kamera dışındaki özellikleri de zaten geçmişten geliyor. ve bu özelliklerin çoğu iphone 5de bile yok. nokia 808 ile ayfonu nasıl illişkilendirdin gerçekten mantığına hayran kaldım.
hani symbianın bugünkü halinin nedeni android desen neyse derim.sonuçta arayüz mantığı androidle biraz örtüşüyor. (çoklu ana ekran bildlirim çubuğu widgetler vs) dolayısı ile seni bu mantıkla herseferki gibi başbaşa bırakıyorum :D (gene olmadı )
Not : Mesajımı fandrozortlar ,android ve nokia fanatikleri alıntı yapmasın.
korunacak bişey varsa allah teknoloji alemini jobs mantığından korusun
Jobs mantığından korusun mu ha 5 yılda gelecek teknoloji 15 yılda gelir öyle olursa
bu tür magazin haberleri olmasa google in neden windows phone yazılım vermediğini anlayamazdık.
yada apple in neden samsung işlemcilerden vazgeçtiğini...
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