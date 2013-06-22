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Steve Jobs ve Apple'ın kuruluşunu konu alan Jobs filmi için ilk fragman yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,7b
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Steve Jobs ve Apple'ın kuruluşunu konu alan Jobs filmi için ilk fragman yayınlandı
Steve Jobs’un hayatını konu olan Jobs filmi için geri sayım başladı. 16 Ağustos’ta vizyona girecek yapımda, Steve Jobs’u, Kelebek Etkisi filmiyle büyük çıkış yakalayan ardından irili ufaklı pek çok filmde karşımıza çıkan Ashton Kuthcer canlandırıyor. Kutcher sadece Steve Jobs’un gençlik dönemlerine inanılmaz derecede benzeyen fiziksel profili ile değil aynı zamanda teknolojiye yakınlığı ile de bu role aday en güçlü oyuncular arasında gösteriliyordu. Çok fazla bilinmese de Ashton Kutcher, Amerika merkezli teknoloji sitesi The Verge’ün bağlı olduğu Vox Media şirketinin danışma kurulu üyeleri arasında yer alıyor. 
Steve Jobs ile birlikte Apple’ın ortak kurucusu olan Steve Wozniak’ı Josh Gad’in canlandırdığı film aynı zamanda bağımsız yapım olma özelliğini taşıyor. Sony Pictures, Walter Isaacson tarafından kaleme alınan resmi Steve Jobs biyografisinden yola çıkarak senaristliğini, Facebook’u konu olan The Social Network filmini de yazan Aaron Sorkin’in üstlendiği bir Steve Jobs filmi üzerinde çalışadursun,Ashton Kutcher’li yapım bu konuda bir ilk olacak. İlk fragmanı henüz yayınlanan Jobs filmi, orijinal planda Nisan ayını gibi vizyona girecekti ancak çeşitli nedenlerden ötürü yapım daha ileri bir tarihe ertelenmişti. 16 Ağustos olarak karar kılınan yeni vizyon tarihi ile Jobs filmi, çok büyük Hollywood prodüksiyonlarının arasında sıyrılarak görece daha sakin bir dönemde seyircilerin karşısına çıkmış olacak. 


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In God We Trust 6 yıl en beğenilen
Adam öldükten sonra bile Apple'a para kazandırıyor.
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furkant1 6 yıl
Bu filmi izledikten sonra herkes girişimciliğe özenecek, 1 hafta sonra normale dönecekler
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Oziko 6 yıl
Kezbanlar "Kim ne derse desin Ashton"ı TT yapmazsalar neyim
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eternity 6 yıl
Adam gercekten steve olmuş,çok fena benziyor..
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WinteR 6 yıl
Ashton kutcher mı ööggg... benzemiş ama biraz seksi, rahmetli de de hiç hava yok.
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Zordion 6 yıl
Steve Jobs Budist'ti arkadaslar, isteyen internetten arastirabilir. Musevi oldugu falan yok
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Sercann35 6 yıl
İzlenecekler listesine alalım.
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burty123 6 yıl
jobsun yakın arkadaşı olan walter ısaacsonun steve Jobs için yazdığı kitabını okudum filmini izlemekte harika olcak eskş zamanda nasıl yaptılar elektrik devrelerden bahsediyordu mesela hep merak ediyorduum nasıl birşey diye sonunda film sayesinde görcez gibi steve jobs kitabın anlattığına göre okadar iyi biri değildi kişilik olarak yaptığı tek şey çevresindeki insanları kullanmaktı ve çalmaktı...
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j4cksp4row58 6 yıl
Pirates of silicon valley bene siz bunu bir izleyin. Konus disinin bu filmi atlamasi uzucu.
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Forameindo 6 yıl j4cksp4row58
j4cksp4row58
Pirates of silicon valley bene siz bunu bir izleyin. Konus disinin bu filmi atlamasi uzucu.

Filmi araştırdım, güzel bir şeye benziyor. İzleyeceğim teşekkürler
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DaRKFoRCeS 6 yıl
çok başarılı bir kişi filminde en azından başarılarını iyi aktaran bir film olması gerekir. Ayrıca herkes neye inanıyorsa o kendini bağlar. Teknoloji sitesi burası. adam bu dünyadan ayrılmış. hala beyinsizler tapanlar teknolojinin t sinden anlamayanlar ve gereksiz yorumları. ülke ilerlemez.
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Recharged 6 yıl
Sağlam bir film olacak gibi.
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Madao 6 yıl
Yok artik.
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RiséAgainst 6 yıl
Kitabını okuyun beyler, çok iyi.
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OBA INC 6 yıl
***Respect***
Lazeran Adam sırf yahudi diye bu kadar öne çıkarıldı halbuki yaptığı çok büyük şeyler yok hatta kendi yaptığı neredeyse hiç bir şey yok. Bu adamla aynı günde ölen Dennisi ise kimse umursamadı. Steve olmasaydı; ıphone,ıpad,mac ve apple ürünleri olamayakcaktı bence çok büyük bir kayıp değil. Ama bir Düşünün ! Dennis olmasaydı; C olmayacaktı,dolasıyıla c++da, c++ olmayınca tabiki unix,windows,hatta linuxde, yada crysis gibi süper oyunlar, Photoshop olmayacaktır,firefox da Play Station Olmayacaktı , Xbox da Bu uzar Gider dünyada yazılan programların %90ı C veya C++ ile yazılmıştır ! Dennis RITCHIEnin biraz saygı hak ettiğini düşünyorsanız paylaşın bu yazıyı beğenelim.
Ne yahudisi saçmalama. Stevein ateist olduğu bilinen bir gerçek. Cnnde bir programda görmüştüm ateist olduğunu. Yalancılığın son noktası.

Yahudilik bir ırktır din değil bir çok insan karıştırıyor. Musevilik dindir. Atesit bir yahudi olabilir Einstein gibi. Bu arada nette pek çok yerde zaten yahudi olmadığı da yazıyor ayrıyeten. Hoş yahudi olsa daha mı az önemli biri olacak ki ne diye kafaya takılıyor onuda anlamadım...
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Créw 6 yıl
Kimse dikkat etmemiş film oyle bir tarihte cikiyorki 3-4 hafta vizyonda kaldiktan sonra eylul ayinda apple yeni urunlerini sunucak. Nisandan agustosa filmin cekilmesininde en buyuk sebebi bu , amaclari filmden hasilat geliri etmek degil , izleyicileri etkileyip yeni urunlerini satmak.
İyimi yapiyor evet iyi yapiyor
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