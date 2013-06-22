Steve Jobs ve Apple'ın kuruluşunu konu alan Jobs filmi için ilk fragman yayınlandı

Steve Jobs’un hayatını konu olan Jobs filmi için geri sayım başladı. 16 Ağustos’ta vizyona girecek yapımda, Steve Jobs’u, Kelebek Etkisi filmiyle büyük çıkış yakalayan ardından irili ufaklı pek çok filmde karşımıza çıkan Ashton Kuthcer canlandırıyor. Kutcher sadece Steve Jobs’un gençlik dönemlerine inanılmaz derecede benzeyen fiziksel profili ile değil aynı zamanda teknolojiye yakınlığı ile de bu role aday en güçlü oyuncular arasında gösteriliyordu. Çok fazla bilinmese de Ashton Kutcher, Amerika merkezli teknoloji sitesi The Verge’ün bağlı olduğu Vox Media şirketinin danışma kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Steve Jobs ile birlikte Apple’ın ortak kurucusu olan Steve Wozniak’ı Josh Gad’in canlandırdığı film aynı zamanda bağımsız yapım olma özelliğini taşıyor. Sony Pictures, Walter Isaacson tarafından kaleme alınan resmi Steve Jobs biyografisinden yola çıkarak senaristliğini, Facebook’u konu olan The Social Network filmini de yazan Aaron Sorkin’in üstlendiği bir Steve Jobs filmi üzerinde çalışadursun,Ashton Kutcher’li yapım bu konuda bir ilk olacak. İlk fragmanı henüz yayınlanan Jobs filmi, orijinal planda Nisan ayını gibi vizyona girecekti ancak çeşitli nedenlerden ötürü yapım daha ileri bir tarihe ertelenmişti. 16 Ağustos olarak karar kılınan yeni vizyon tarihi ile Jobs filmi, çok büyük Hollywood prodüksiyonlarının arasında sıyrılarak görece daha sakin bir dönemde seyircilerin karşısına çıkmış olacak.



