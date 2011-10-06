Steve Jobs vefat etti

Teknoloji dünyası en acı günlerinden birini yaşıyor. Apple'ın efsanevi tepe yöneticisi Steve Jobs, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bir süre önce Apple'daki görevini Tim Cook'a devreden Jobs, 5 Ekim'de yani dün hayata gözlerini yumdu.

Apple'ın bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan, vizyoner kimliği, yenilikçi düşünceleri ve tüm dünyaya yön veren açıklamalarıyla bir dönemin sembolü haline gelen Steve Jobs'u rahmetle anıyor, tüm dünyanın başı sağolsun diyoruz.

Bu acı haberi Steve Jobs'un kendi sözleriyle noktalamak istiyoruz;





"Ölüm faydalı fakat sadece entellektüel bir kavramdır. Kimse ölmek istemez, cennete gitmek isteyenler dahi oraya gitmek uğruna ölümü göze almazlar... Oysa ölüm hepimizin ortak sonudur ve şimdiye kadar kimse ölümden kaçamamıştır. Bunun böyle de olması gerekir çünkü ölüm, hayatın en güzel icatlarından birisidir, hayatın değişim ajanıdır. Yenilere yer açmak için eskilerden kurtulmanın tek çaresidir... "