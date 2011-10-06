Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Jobs vefat etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
43b
1
1161
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji dünyası en acı günlerinden birini yaşıyor. Apple'ın efsanevi tepe yöneticisi Steve Jobs, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bir süre önce Apple'daki görevini Tim Cook'a devreden Jobs, 5 Ekim'de yani dün hayata gözlerini yumdu.
Apple'ın bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan, vizyoner kimliği, yenilikçi düşünceleri ve tüm dünyaya yön veren açıklamalarıyla bir dönemin sembolü haline gelen Steve Jobs'u rahmetle anıyor, tüm dünyanın başı sağolsun diyoruz. 
Bu acı haberi Steve Jobs'un kendi sözleriyle noktalamak istiyoruz; 

"Ölüm faydalı fakat sadece entellektüel bir kavramdır. Kimse ölmek istemez, cennete gitmek isteyenler dahi oraya gitmek uğruna ölümü göze almazlar... Oysa ölüm hepimizin ortak sonudur ve şimdiye kadar kimse ölümden kaçamamıştır. Bunun böyle de olması gerekir çünkü ölüm, hayatın en güzel icatlarından birisidir, hayatın değişim ajanıdır. Yenilere yer açmak için eskilerden kurtulmanın tek çaresidir... "

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yalcinhezer 8 yıl en beğenilen
Tüm teknoloji dünyasının başı sağolsun.
Yanıtla +158
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
- Onun sayesinde grafik ekranlarla tanıştık.
- Onun sayesinde şu an kullandığımız yazıtipleri monotype değil.
- Onun sayesinde UNIX'in aslında sadece siyah ekrandan ibaret olmayabileceğini gördük.
- Onun sayesinde dokunmatik telefonların kullanım alanı ve şekli bu denli gelişti.
- Onun sayesinde 'sezgisel arayüz' kavramı ortaya çıktı.
- Onun sayesinde 'işlev'in, 'kullanım kolaylığı' ve 'basitlik' olmadan zamanımızı ne kadar çaldığını öğrendik.
- Onun sayesinde bir çok firma, rekabet edebilmek için daha iyi ürünler çıkarmak zorunda kaldı.
Ve onun sayesinde şu an faydalandığımız ama varlığından haberdar dahi olmadığımız bir çok teknoloji ve kolaylığa sahip olduk.
Kim ne derse desin, tarih; onu ve ürünlerini 'dünyanın gidişatını değiştiren' olarak tanımlayacaktır.
- Onun sayesinde grafik ekranlarla tanıştık.- Onun sayesinde şu an kullandığımız yazıtipleri monotype değil.- Onun sayesinde UNIX'in aslında sadece siy...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +101
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1megabayt 8 yıl
Toprağı bol olsun, sıradışı bir insandı :( üzüldüm teknoloji dünyasının yiten değerlerinden...

Artık "bir şey daha" yok.


Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7 Avatar Avatar Avatar
Slepcek97 3 yıl
Ben bu adamın, Apple da görev aldığı zamanlarda, yardım kurumlarına giden parayı kestiğini okumuştum internette, doğru mudur?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Desider Specialist 3 yıl Slepcek97
Olabilir
Steve reiz narsist bir insandır
Ama araştırmak gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shanki 3 yıl
İşler ailesinin başı sağolsun büyük adamdı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ruskid1 3 yıl Shanki
Shanki
İşler ailesinin başı sağolsun büyük adamdı



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Overlord7134 3 yıl
Zebaniler yoldaşı olsun ermeni öldü gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
premiumbeyin 3 yıl
Toprağı bol olsun akıllı adam dı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaYWaLkeR 3 yıl
1-2 saniyelik steve jobs kimdi lan dedim. Sonra üşürüyoruz reyiz yazısı gözümde canlandı öyle farkına vardım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blackrz 3 yıl
Ulan her gördüğümde bi beyin cımcıklaması geçiriyorum yapmayın da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carcharies 3 yıl
Üşüyoruz Steve reyiz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurs@tz 3 yıl Carcharies
Carcharies

Üşüyoruz Steve reyiz


Üşüyorsan Steve Reise değil Putin Reise seslenmen lazım, çünkü doğalgazı o veriyor
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tardisin Anahtarı 3 yıl
Kaç kere öldü bu adam. Hortlatmayın beyler.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andy Selva 3 yıl
Allah rahmet eylesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 3 yıl
Mekanı cennet olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
42995 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, steve jobs ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Logitech'in yeni ürünlerine yakından bakış! 8 yıl Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir" 8 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim