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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Jobs'un 1983 yılında yapmış olduğu konuşmanın kaydı gün yüzüne çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs'un 1983 yılında Aspen'deki Uluslararası Tasarım Konferansı'nda yapmış olduğu konuşmanın kaydı Marcel Brown tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Jobs'un geleceğe yönelik tahminlerinin yer aldığı kayıtta, ağ ve ses tanıma teknolojileri üzerine açıklamalar bulunuyor. Jobs, konuşmasında 5 yıl içerisinde ofis içi ağların kullanılabileceği ve bu ağların evlere kadar girmesi için 10-15 yıllık bir sürece ihtiyaç olduğu öngörüyor. Taşınabilir bilgisayarlar ve radyo bağlantılarına da değinen Jobs, bunlar sayesinde her yerden bilgiye ulaşılabileceğini belirtiyor. Birkaç yıl içerisinde insanların otomobillerinden çok bilgisayarlarıyla zaman geçireceğini de belirten Jobs'un konuşmasında en çok dikkat çeken şey ise, Apple olarak insanlara kitap gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve oldukça kısa bir süre içerisinde kullanmayı öğrenecekleri bilgisayarlar üretmek istediklerini söylemesi oluyor.

Günümüzde herkesin ulaşabileceği Jobs'un geleceğe dair tahminlerinin yer aldığı kayıt, 54 dakikalık bir uzunluğu sahip. Jobs'un 1983 yılında yapmış olduğu konuşmayı aşağıda yer alan medya oynatıcı aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/10/3/3447906/steve-jobs-1983-speech-recording Yorum Yaz
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sendemail 6 yıl en beğenilen
Bu forum facebook'tan daha iyi !!! Kesinlikle !
Konuya gelince ,
Adamın parası vardı mutlu öldü demesin kimse , cennet apaçık vaadedilse dahi kimse ölmeyi tercih etmez...
2.Adam geleceği görmüş işte...Vizyon sahibiymiş.
3.Bırakın Apple'ı değiştirmeyi adam sektöre yön verdi , hadi dokunmatik ekran sony 'den (ç)alıntı yapılmış iphone için ,lakin imac ,ipad ,ios ve ürünlerin hepsindeki mukemmel işçilik , bugün Apple'dan başka hangi ürünü alsanız kıcı bası oynuyor (Dell,Sony ve Ibm thinkpad serisi hariç).
4.Adam sırf bilgisayar ve türevleri sektörlerini değiştirmekle kalmadı ,sayesinde müzk piyasası da kurtuldu , cd'si 150 tane satan madonna bile itunes sayesınde bır nebze eskı gelırıne kavustu ,keza yapımcılar vs.r
bugun bakınız iphone aksesuarlarına dayalı mılyon dolarlık iş sahaları oluşmuş durumda ,aynı şekilde uygulama geliştiriciler arttı ,kendi ekmegını kazanmak ısteyen bırı apple'a uygulama gelıstırıp evınden ek gelır kazanabılıyor ...
Tüm bunlar bu adamın sayesınde...Ne dıyeyım insanlığı zenginleştirene Allah rahmet eylesın denır , gunahı sevabı Allah ıle kendı arasında ...
Bu forum facebook'tan daha iyi !!! Kesinlikle !Konuya gelince ,Adamın parası vardı mutlu öldü demesin kimse , cennet apaçık vaadedilse dahi kimse ölmeyi...
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ozqur333 6 yıl
androidçiler yanlış anlamasın ama bu adam olmasa samsung s3 veya one x gibi telefonlar olmazdı olsa bile android gibi bir şey bile olmazdı NOT: Androidçiyim :D
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78erhan78 6 yıl
bu adamı çok taktir ediyorum böylesi zor gelir.Kendisi teknolojiye yön vermiş sayılı kişilerden biridir.Hatta bu adam olmasa teknoloji bu kadar hızlı ileri gitmezdi ilk bilgisarları hatırlayın...
bu adamı çok taktir ediyorum böylesi zor gelir.Kendisi teknolojiye yön vermiş sayılı kişilerden biridir.Hatta bu adam olmasa teknoloji bu kadar hızlı ileri git...
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DH Misafiri 6 yıl
@a1g0rithm
eskiden bir Apple ürünü 40 sene dayanıyordu şimdi 5 seneyi çıkarırsa şanslısınız
eskiden bir Apple ürünü aldığında hiçbir sorunla karşılaşmazdın ama şimdi bir Apple aldığında sarı ekran sorunu çekmeyen telefon sorunu gibi yüzlerce sorunlarla karşılaşıyorsun çünkü Apple ürünleri lüks özel teknoloji gerekçesi ile pahalı segmentinde satılmasına rağmen Çin`de üretilen uyduruk ürünler!
eskiden aldığın Apple aldığında en kaliteli ürünlerin kullanıldığını görürdünüz şimdi sistemin stabilitesini bozacak kadar kalitesiz uyduruk ramleri kullanıyor
Apple ürünlerinin kalitesinin düşürülmesi 2000 senesinde yani Steve Jobs ceo iken olan bir olay,Apple kesinlikle eski Apple değil hemde Steve Jobs Apple başında iken bile durum buydu, şimdiki Apple`a körü körüne bakarak değilde eski Apple`ı bilerek yazılsa çok daha iyi olur
bana inmıyorsanız 20 senelik Apple müşterilerine sorun!
Steve Jobs kesinlikle aşırı abartıdan başka birşey değil, bırakın iyi ceo olmasını bir yerinden haberi olmayan biri, iphone`un mühendisi iphone 4 telefonun anten sorununu keşfediyor Steve Jobs`a gönderdiği raborda anten sorunu hakkında uyarıyor hani Steve Jobs çok iyi ceo ya bu uyarıyı okumuyor bile.
ürün piyasaya sürüldükten sonra sorunu kendisine bildiren müşteriyi azarlıyor ancak gelen şikayet yığınlarından sonra sorunu öğreniyor ve bu sorunu basına yalanladıktan 2 gün sonra sorunu kabullenmek zorunda kalıyor, bu sorunun faturası ürün piyasaya sürülmeden önce kendisini uyaran mühendise kesiliyor bu mühendis işten atılıyor
işte Steve Jobs böyle biri nereden bakarsan bak övülecek bir yanını göremezsin 2 kere 2 cevabını bilerek kendini matematik profesörü olarak gören boş balon egoistin tekiydi, eğer tasarım diyorsanız apple tasarımını apple tasarımcısına borçlu özellişkleride mühendislerine
sizler Steve Jobs`a saygı duyuyorsunuz çünkü medya onu şişirerek bizlere sundu, medya bunu yaptı çünkü Apple hissederları daha fazla para kazanabilmek için "teknoloji dahisi bir imaj reklam balonuna" ihtiyaçları vardı, daha düne kadar medyada Steve Jobs mause`un mucidi olarak tanıtılıyordu sonra yalanları ortaya çıkınca mause`u biz icat etrmedik şöyle böyle diye kıvırarak durumu kurtarmaya çalıştılar
Steve Jobs`un her yerde yayınlanan üniversite konuşmasında ben buldum dediği buluşu aslen XEROX`dan öğrendiği ortaya çıktı
Apple`ın ilk yıllarında sizin beğenmediğiniz Steve Wozniak bilgisayarı tasarlıyor Steve Jobs satışı üstleniyordu tabi yine medya gücünü kullanarak ama o zamanlar tabi ki siyah kazak imaj giyisini keşfetmemiş bu yüzden etrafta gördiğü dahileri taklit edip onlar gibi papyon takıyordu bilmem anlatabilmdim mi!
sizin beğenmediğiniz Steve Wozniak olmasaydı siz bugün Steve Jobs diye birini bilmiyordunuz bile!
kendisine ait buluş sayısı sıfırken ceo`luğu bugünki ceo Tim Cook ile birebir aynı olarak Apple hissedarlarının gölgesinde Apple`ı yönetmesine rağmen sırf size öyle söylenmiş diye adamı yere göğe sığdıramıyorsunuz!
@multiTYRT
yazımın sadece giriş cümlesini okumuş gibi cevap yazmışsınız, bana cevap yazmadan önce yazımı dikkatle okumanızı tavsiye ederim
Apple şu anda azılı rakibinin mimarisini kullanıyor 30 sene IBM`e karşı bunun savaşı verildi steve jobs yüzünden apple yenilgiyi kabullenmiş olarak kendi mimarisini bırakıp IBM mimarisine geçildi
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c.l.u 6 yıl
iphone dan önce dokunmatik ekranlı akıllı telefon yokmuş gibi konuşmayın
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Virtual Reality 6 yıl c.l.u
c.l.u

iphone dan önce dokunmatik ekranlı akıllı telefon yokmuş gibi konuşmayın

Hocam ben ne apple ne android fanıyım. Hatta her hangi bir apple ürünüm bile yok ve fanlara da gıcık kaparım. Ama şunu eklemek den geçemeyeceğim. Evet iphone dan önce dokunmatik ekranlı telefonlar vardı ama ne yazık ki bu telefonlar akıllı değildi. Akıllı telefonlar iphone ile başladı. Bu gerçeği kabul etmek lazım.
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Virtual Reality 6 yıl
Adam resmen müzik sektörünü kurtardı var mı daha ötesi
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a1g0rithm 6 yıl
Jobs'in karakteri beni bağlamaz.
Neyi kimden nasıl çaldığı beni bağlamaz.
Microsoft'un pazar payı beni bağlamaz.
Wozniak'in saftirik kişiliği beni bağlamaz.
Ben kullandığım ürüne bakarım.
Bu ürünü daha iyi hale getiren Jobs olduguna göre adamı tebrik etmekten başka bir yol bulamıyorum.
Daha iyi yöneten, daha çok para kazanma hırsı yaşayan, daha estetik duygulara sahip birisi gelsin ve onun ürünleri kullanalım. İos 6'daki maps krizi Jobs yasasaydı kesinlikle olmazdı.
Ayrıca biyografisini yarım yamalak karıştırıp buraya yorum yazan arkadaslara sesleniyorum: kitapta woz'unda jobs'inda simbiyotik bir yasam bağı kurduklarını görürler. Birisi olmadan digeri hicbirsey ama iclerinden birisinin çakal olması sayesinde ikisi de tarihe geçiyor.
Bla blaa blaaa.

İyi forumlar.
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bluerdem 6 yıl
bir makalede okuduğum kadarıyla 1980'lere kadar teknolojinin kendini yenileme hızı 100 sene iken, 1980'lerden sonra bu hız 10 seneye çıkmıştı..yani inanılmaz bir hızla teknoloji üretiliyor ve aynı hızla hayatımızın içinde yer almaya başlıyor bu ürünler, uygulamalar vs.

bu hızı arttıran belli başlı 3 tane firma varsa biri Apple, 3 kişi varsa da birisi mutlaka Steve Jobs'dur. İnsanlık için katkı yapan kim olursa olursa saygı duymak lazım. o yüzden Jobs ve muadillerine bir kez daha teşekkür ediyorum kendi adıma.
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asdf_13 6 yıl
Burn in Hell
Jacoff Bahsedip övdüğünüz adamın hangi teknolojide telifi mevcut? Yaptığı tek şey Microsoftu taklit edip, daha soft ve kullanıcıya aldıracak şekle sokması. Tasarım duygusu olan birisiydi o kadar. Ürünü kalitesiyle değil, tasarım ve softluğuyla cezbettiriyordu. Apple hangi ürününde Microsofta telif hakkı ödemeden iş yapabiliyor? Her ürününden aldığı satıştan yüzde alan Microsoft. Ayılıp bayıldığınız tabletleri yıllar önce Microsoft tanıttığında yüzüne bakmadınız, Apple çıkartınca Apple be! oldu, havada kaptınız. Merak etmeyin onun içinde telif ödüyor Apple. Hiç bir işe yaramadı bu adam, sadece emparyalizm ile sömürdü ve gitti. Hayatından gerçek bir kesitle en güzel örnekte şudur (Alıntıdır); Eski Apple Computerı bilen birçok kişi Apple bilgisayarlarını tasarlayanın Steve Wozniak, test eden ve pazarlayanın ise Steve Jobs olduğunu biliyordur. 1975 yılında, henüz ortada Apple falan yokken Atari Steve Jobsa breakout adında bir arcade oyunu yapmaları için iş teklif ediyor. Jobs da Woza gidip Toplam 750 dolar alıyoruz, yarı yarıya kırışırız diyor ve kabul ediyorlar. Jobs kendini tutamayıp Atariye aşağı yukarı 4 günde bitiririz biz bunu diyor, böyle bir zaman kısıtlaması olmamasına rağmen. Jobs sonraki 4 gün boyunca Wozu daha hızlı çalışması için sıkıştırıyor. Bu süre içinde Woz hiç uyumadan çalışıyor ve çok az parçanın kullanıldığı, inanılmaz optimize edilmiş bir board tasarlamayı başarıyor. Sonunda iş bitirilip Atariye teslim ediliyor. Jobs mutlu mesut parayı almaya gidiyor. Döndüğünde Woza al bakalım, 375 dolar diyor. Ancak Woza söylemediği şey, boardda ne kadar parça tasarrufu yapabilirlerse o kadar ekstra ücret aldıkları. Woz tahmin edilenden 50 parça daha az kullandığı için 5000 dolarlık bir ekstra ücret ödeniyor. Jobs bu ücretten Woza hiç bahsetmiyor ve tek bir kuruşunu vermiyor. Peki Jobs böyle arkadan iş çeviren, yalan söyleyen bir adam da niye Woz yıllarca onunla birlikte çalışıyor? Arkadaşı olarak gördüğü Jobsın kendisine defalarca yalan söylediğini ancak seneler sonra öğreniyor da ondan. Steve Jobsın hayatından çıkarılacak ders: En iyi arkadaşını 5000 dolara satacak bir kişiliğe sahip olsan da pazarlamanın ve reklamcılığın gücüyle peygamber statüsüne ulaşabilirsin.
Microsoftu taklit edip den sonrasını okumadım

+1
walter isaacson un kitabını okuyan herkes macintosh hazırlanırken bill gates in bunu gördüğünü (yani işleyişini) ve kopyalayıp windows olarak piyasaya sunduğunu bilir...
steve jobs karakter olarak örnek bi insan değildir ama neyin ne işe yarayacağını en iyi bilenlerden birisidir.
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maxxan 6 yıl
Hayatının anlatıldığı kitabı okuyun. tek yaptığı insanları ve emeklerini sömürmek. en yakın arkadaşı dahil dolandırmadığı kimse yok. olsa olsa iyi bir sahtekar olabilir, daha fazlası değil.
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Jacoff 6 yıl
Bahsedip övdüğünüz adamın hangi teknolojide telifi mevcut? Yaptığı tek şey Microsoft'u taklit edip, daha soft ve kullanıcıya aldıracak şekle sokması. Tasarım duygusu olan birisiydi o kadar. Ürünü kalitesiyle değil, tasarım ve softluğuyla cezbettiriyordu. Apple hangi ürününde Microsoft'a telif hakkı ödemeden iş yapabiliyor? Her ürününden aldığı satıştan yüzde alan Microsoft. Ayılıp bayıldığınız tabletleri yıllar önce Microsoft tanıttığında yüzüne bakmadınız, Apple çıkartınca "Apple be!" oldu, havada kaptınız. Merak etmeyin onun içinde telif ödüyor Apple. Hiç bir işe yaramadı bu adam, sadece emparyalizm ile sömürdü ve gitti.
Hayatından gerçek bir kesitle en güzel örnekte şudur (Alıntıdır);
Eski Apple Computer'ı bilen birçok kişi Apple bilgisayarlarını tasarlayanın Steve Wozniak, test eden ve pazarlayanın ise Steve Jobs olduğunu biliyordur. 1975 yılında, henüz ortada Apple falan yokken Atari Steve Jobs'a breakout adında bir arcade oyunu yapmaları için iş teklif ediyor. Jobs da Woz'a gidip "Toplam 750 dolar alıyoruz, yarı yarıya kırışırız" diyor ve kabul ediyorlar. Jobs kendini tutamayıp Atari'ye "aşağı yukarı 4 günde bitiririz biz bunu" diyor, böyle bir zaman kısıtlaması olmamasına rağmen.
Jobs sonraki 4 gün boyunca Woz'u daha hızlı çalışması için sıkıştırıyor. Bu süre içinde Woz hiç uyumadan çalışıyor ve çok az parçanın kullanıldığı, inanılmaz optimize edilmiş bir board tasarlamayı başarıyor.
Sonunda iş bitirilip Atari'ye teslim ediliyor. Jobs mutlu mesut parayı almaya gidiyor. Döndüğünde Woz'a "al bakalım, 375 dolar" diyor. Ancak Woz'a söylemediği şey, board'da ne kadar parça tasarrufu yapabilirlerse o kadar ekstra ücret aldıkları. Woz tahmin edilenden 50 parça daha az kullandığı için 5000 dolarlık bir ekstra ücret ödeniyor. Jobs bu ücretten Woz'a hiç bahsetmiyor ve tek bir kuruşunu vermiyor.
Peki Jobs böyle arkadan iş çeviren, yalan söyleyen bir adam da niye Woz yıllarca onunla birlikte çalışıyor? Arkadaşı olarak gördüğü Jobs'ın kendisine defalarca yalan söylediğini ancak seneler sonra öğreniyor da ondan.
Steve Jobs'ın hayatından çıkarılacak ders:
En iyi arkadaşını 5000 dolara satacak bir kişiliğe sahip olsan da pazarlamanın ve reklamcılığın gücüyle peygamber statüsüne ulaşabilirsin.
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akmac 6 yıl Jacoff
Jacoff

Bahsedip övdüğünüz adamın hangi teknolojide telifi mevcut? Yaptığı tek şey Microsoft'u taklit edip, daha soft ve kullanıcıya aldıracak şekle sokması. Tasarım duygusu olan birisiydi o kadar. Ürünü kalitesiyle değil, tasarım ve softluğuyla cezbettiriyordu. Apple hangi ürününde Microsoft'a telif hakkı ödemeden iş yapabiliyor? Her ürününden aldığı satıştan yüzde alan Microsoft. Ayılıp bayıldığınız tabletleri yıllar önce Microsoft tanıttığında yüzüne bakmadınız, Apple çıkartınca "Apple be!" oldu, havada kaptınız. Merak etmeyin onun içinde telif ödüyor Apple. Hiç bir işe yaramadı bu adam, sadece emparyalizm ile sömürdü ve gitti.
Hayatından gerçek bir kesitle en güzel örnekte şudur (Alıntıdır);

Eski Apple Computer'ı bilen birçok kişi Apple bilgisayarlarını tasarlayanın Steve Wozniak, test eden ve pazarlayanın ise Steve Jobs olduğunu biliyordur. 1975 yılında, henüz ortada Apple falan yokken Atari Steve Jobs'a breakout adında bir arcade oyunu yapmaları için iş teklif ediyor. Jobs da Woz'a gidip "Toplam 750 dolar alıyoruz, yarı yarıya kırışırız" diyor ve kabul ediyorlar. Jobs kendini tutamayıp Atari'ye "aşağı yukarı 4 günde bitiririz biz bunu" diyor, böyle bir zaman kısıtlaması olmamasına rağmen.

Jobs sonraki 4 gün boyunca Woz'u daha hızlı çalışması için sıkıştırıyor. Bu süre içinde Woz hiç uyumadan çalışıyor ve çok az parçanın kullanıldığı, inanılmaz optimize edilmiş bir board tasarlamayı başarıyor.

Sonunda iş bitirilip Atari'ye teslim ediliyor. Jobs mutlu mesut parayı almaya gidiyor. Döndüğünde Woz'a "al bakalım, 375 dolar" diyor. Ancak Woz'a söylemediği şey, board'da ne kadar parça tasarrufu yapabilirlerse o kadar ekstra ücret aldıkları. Woz tahmin edilenden 50 parça daha az kullandığı için 5000 dolarlık bir ekstra ücret ödeniyor. Jobs bu ücretten Woz'a hiç bahsetmiyor ve tek bir kuruşunu vermiyor.

Peki Jobs böyle arkadan iş çeviren, yalan söyleyen bir adam da niye Woz yıllarca onunla birlikte çalışıyor? Arkadaşı olarak gördüğü Jobs'ın kendisine defalarca yalan söylediğini ancak seneler sonra öğreniyor da ondan.

Steve Jobs'ın hayatından çıkarılacak ders:
En iyi arkadaşını 5000 dolara satacak bir kişiliğe sahip olsan da pazarlamanın ve reklamcılığın gücüyle peygamber statüsüne ulaşabilirsin.

Kimse Jobs'un her zaman doğruları söyleyen bir adam olduğunu söylemiyor hatta ailesi bile.

Microsoft'u taklit etti söyleminizin hiç bir mantıklı tarafı yok.Birilerini taklit etmiş olabilir ama bu firma Microsoft falan değil.Bugün Microsoft Apple'ın izinden giderek pazarda kendine yer açmaya çalışıyor bana göre son çıkardıkları işletim sistemiyle başarılı da olacaklar.
Ama Jobs varken Apple Microsoft'a mobil cihazlarda fark üstüne fark atmıştır.
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Jül Sezar 6 yıl Jacoff
Jacoff

Bahsedip övdüğünüz adamın hangi teknolojide telifi mevcut? Yaptığı tek şey Microsoft'u taklit edip, daha soft ve kullanıcıya aldıracak şekle sokması. Tasarım duygusu olan birisiydi o kadar. Ürünü kalitesiyle değil, tasarım ve softluğuyla cezbettiriyordu. Apple hangi ürününde Microsoft'a telif hakkı ödemeden iş yapabiliyor? Her ürününden aldığı satıştan yüzde alan Microsoft. Ayılıp bayıldığınız tabletleri yıllar önce Microsoft tanıttığında yüzüne bakmadınız, Apple çıkartınca "Apple be!" oldu, havada kaptınız. Merak etmeyin onun içinde telif ödüyor Apple. Hiç bir işe yaramadı bu adam, sadece emparyalizm ile sömürdü ve gitti.
Hayatından gerçek bir kesitle en güzel örnekte şudur (Alıntıdır);

Eski Apple Computer'ı bilen birçok kişi Apple bilgisayarlarını tasarlayanın Steve Wozniak, test eden ve pazarlayanın ise Steve Jobs olduğunu biliyordur. 1975 yılında, henüz ortada Apple falan yokken Atari Steve Jobs'a breakout adında bir arcade oyunu yapmaları için iş teklif ediyor. Jobs da Woz'a gidip "Toplam 750 dolar alıyoruz, yarı yarıya kırışırız" diyor ve kabul ediyorlar. Jobs kendini tutamayıp Atari'ye "aşağı yukarı 4 günde bitiririz biz bunu" diyor, böyle bir zaman kısıtlaması olmamasına rağmen.

Jobs sonraki 4 gün boyunca Woz'u daha hızlı çalışması için sıkıştırıyor. Bu süre içinde Woz hiç uyumadan çalışıyor ve çok az parçanın kullanıldığı, inanılmaz optimize edilmiş bir board tasarlamayı başarıyor.

Sonunda iş bitirilip Atari'ye teslim ediliyor. Jobs mutlu mesut parayı almaya gidiyor. Döndüğünde Woz'a "al bakalım, 375 dolar" diyor. Ancak Woz'a söylemediği şey, board'da ne kadar parça tasarrufu yapabilirlerse o kadar ekstra ücret aldıkları. Woz tahmin edilenden 50 parça daha az kullandığı için 5000 dolarlık bir ekstra ücret ödeniyor. Jobs bu ücretten Woz'a hiç bahsetmiyor ve tek bir kuruşunu vermiyor.

Peki Jobs böyle arkadan iş çeviren, yalan söyleyen bir adam da niye Woz yıllarca onunla birlikte çalışıyor? Arkadaşı olarak gördüğü Jobs'ın kendisine defalarca yalan söylediğini ancak seneler sonra öğreniyor da ondan.

Steve Jobs'ın hayatından çıkarılacak ders:
En iyi arkadaşını 5000 dolara satacak bir kişiliğe sahip olsan da pazarlamanın ve reklamcılığın gücüyle peygamber statüsüne ulaşabilirsin.

Microsoft'u taklit edip'' den sonrasını okumadım
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fthkn 6 yıl
sendemail
Bu forum facebooktan daha iyi !!! Kesinlikle !Konuya gelince ,Adamın parası vardı mutlu öldü demesin kimse , cennet apaçık vaadedilse dahi kimse ölmeyi tercih etmez...2.Adam geleceği görmüş işte...Vizyon sahibiymiş.3.Bırakın Appleı değiştirmeyi adam sektöre yön verdi , hadi dokunmatik ekran sony den (ç)alıntı yapılmış iphone için ,lakin imac ,ipad ,ios ve ürünlerin hepsindeki mukemmel işçilik , bugün Appledan başka hangi ürünü alsanız kıcı bası oynuyor (Dell,Sony ve Ibm thinkpad serisi hariç).4.Adam sırf bilgisayar ve türevleri sektörlerini değiştirmekle kalmadı ,sayesinde müzk piyasası da kurtuldu , cdsi 150 tane satan madonna bile itunes sayesınde bır nebze eskı gelırıne kavustu ,keza yapımcılar vs.r bugun bakınız iphone aksesuarlarına dayalı mılyon dolarlık iş sahaları oluşmuş durumda ,aynı şekilde uygulama geliştiriciler arttı ,kendi ekmegını kazanmak ısteyen bırı applea uygulama gelıstırıp evınden ek gelır kazanabılıyor ...Tüm bunlar bu adamın sayesınde...Ne dıyeyım insanlığı zenginleştirene Allah rahmet eylesın denır , gunahı sevabı Allah ıle kendı arasında ...

Hepinizin yaptığı ya küçük görmek ya da aşırı derecede yüceltmek. Herşeyi tadında bıraksanız olmuyor. Apple kime ekmek kazandırdı kendisinden başka. Geçen açıkladılar ki 2 milyar dolar pay dağıtmış geliştiriciler için. Steve Jobs işini yaptı. Dünyayı kurtarmadı. Sürekli kahramanlar yaratıp onlara tapıyoruz.İyi bir girişimciydi ve elindeki malzemeden Apple markasını çıkarttı. Hepimiz aynı şeyi yapabilsek ne android-apple kızışması olur ne de biz ağzımız açık gelişmeleri takip ederiz. Apple olmadan önce uygulama geliştiricilerin yapacak işi yok muydu? Açlıktan ölüyorlar mıydı? Herşeyi paralı yapmak bunun için İos gibi kapalı devre bir sistem yaratmak yeni sorunlara gebedir. Bir girişimcilik eseri bu. Teknolojik anlamda bir devri kapattığı doğru ama uygulamada kapitalist godamanları daha da semirtmekten başka ne işe yaradı apple.
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Ecir44 6 yıl
kendisini ne kadar güzel işler yaptığını herkes çok iyi bilir. ama abartmamak lazım.. o olmasaydı laflarını Dennis Ritchie ye söyleyin c dilini çıkarmasaydı.. apple bir hiçti.
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Yaratık00 6 yıl
Adama yapılan muameleye bak neymiş la bu
- :D
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