Steve Jobs'un 1983 yılında yapmış olduğu konuşmanın kaydı gün yüzüne çıktı

Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs'un 1983 yılında Aspen'deki Uluslararası Tasarım Konferansı'nda yapmış olduğu konuşmanın kaydı Marcel Brown tarafından gün yüzüne çıkarıldı.





Jobs'un geleceğe yönelik tahminlerinin yer aldığı kayıtta, ağ ve ses tanıma teknolojileri üzerine açıklamalar bulunuyor. Jobs, konuşmasında 5 yıl içerisinde ofis içi ağların kullanılabileceği ve bu ağların evlere kadar girmesi için 10-15 yıllık bir sürece ihtiyaç olduğu öngörüyor. Taşınabilir bilgisayarlar ve radyo bağlantılarına da değinen Jobs, bunlar sayesinde her yerden bilgiye ulaşılabileceğini belirtiyor. Birkaç yıl içerisinde insanların otomobillerinden çok bilgisayarlarıyla zaman geçireceğini de belirten Jobs'un konuşmasında en çok dikkat çeken şey ise, Apple olarak insanlara kitap gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve oldukça kısa bir süre içerisinde kullanmayı öğrenecekleri bilgisayarlar üretmek istediklerini söylemesi oluyor.





Günümüzde herkesin ulaşabileceği Jobs'un geleceğe dair tahminlerinin yer aldığı kayıt, 54 dakikalık bir uzunluğu sahip. Jobs'un 1983 yılında yapmış olduğu konuşmayı aşağıda yer alan medya oynatıcı aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/10/3/3447906/steve-jobs-1983-speech-recording