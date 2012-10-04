Steve Jobs'un 1983 yılında yapmış olduğu konuşmanın kaydı gün yüzüne çıktı

Haber Editörü
Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs'un 1983 yılında Aspen'deki Uluslararası Tasarım Konferansı'nda yapmış olduğu konuşmanın kaydı Marcel Brown tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
Jobs'un geleceğe yönelik tahminlerinin yer aldığı kayıtta, ağ ve ses tanıma teknolojileri üzerine açıklamalar bulunuyor. Jobs, konuşmasında 5 yıl içerisinde ofis içi ağların kullanılabileceği ve bu ağların evlere kadar girmesi için 10-15 yıllık bir sürece ihtiyaç olduğu öngörüyor. Taşınabilir bilgisayarlar ve radyo bağlantılarına da değinen Jobs, bunlar sayesinde her yerden bilgiye ulaşılabileceğini belirtiyor. Birkaç yıl içerisinde insanların otomobillerinden çok bilgisayarlarıyla zaman geçireceğini de belirten Jobs'un konuşmasında en çok dikkat çeken şey ise, Apple olarak insanlara kitap gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve oldukça kısa bir süre içerisinde kullanmayı öğrenecekleri bilgisayarlar üretmek istediklerini söylemesi oluyor.
Günümüzde herkesin ulaşabileceği Jobs'un geleceğe dair tahminlerinin yer aldığı kayıt, 54 dakikalık bir uzunluğu sahip. Jobs'un 1983 yılında yapmış olduğu konuşmayı aşağıda yer alan medya oynatıcı aracılığıyla dinleyebilirsiniz.
'The Future Isn't What It Used To Be' Talk By Steve Jobs At IDCA 15 Of June 1983 by Pipi Media on Mixcloud
http://www.theverge.com/2012/10/3/3447906/steve-jobs-1983-speech-recording Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuya gelince ,
Adamın parası vardı mutlu öldü demesin kimse , cennet apaçık vaadedilse dahi kimse ölmeyi tercih etmez...
2.Adam geleceği görmüş işte...Vizyon sahibiymiş.
3.Bırakın Apple'ı değiştirmeyi adam sektöre yön verdi , hadi dokunmatik ekran sony 'den (ç)alıntı yapılmış iphone için ,lakin imac ,ipad ,ios ve ürünlerin hepsindeki mukemmel işçilik , bugün Apple'dan başka hangi ürünü alsanız kıcı bası oynuyor (Dell,Sony ve Ibm thinkpad serisi hariç).
4.Adam sırf bilgisayar ve türevleri sektörlerini değiştirmekle kalmadı ,sayesinde müzk piyasası da kurtuldu , cd'si 150 tane satan madonna bile itunes sayesınde bır nebze eskı gelırıne kavustu ,keza yapımcılar vs.r
bugun bakınız iphone aksesuarlarına dayalı mılyon dolarlık iş sahaları oluşmuş durumda ,aynı şekilde uygulama geliştiriciler arttı ,kendi ekmegını kazanmak ısteyen bırı apple'a uygulama gelıstırıp evınden ek gelır kazanabılıyor ...
Tüm bunlar bu adamın sayesınde...Ne dıyeyım insanlığı zenginleştirene Allah rahmet eylesın denır , gunahı sevabı Allah ıle kendı arasında ...