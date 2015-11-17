Steve Wozniak, Apple'ın yeni ürünlerini değerlendirdi

Bugünlerde teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan Apple'ı Steve Jobs ile birlikte kuran Steve Wozniak, firmadan yıllar önce ayrılmış olsa da Apple hakkında görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. New Relic firması tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir konferans sırasında konuşan Wozniak, Amerikalı teknoloji devinin yeni ürünlerini değerlendirdi.

İlk olarak Apple Watch hakkında konuşan Woz, Apple'ın ilk akıllı saati hakkında pek de hevesli görünmedi. Bazı günler Apple Watch'unu takmayı unuttuğunu ve bunu fark etmediğini söyleyen Wozniak, bunun iyiye işaret olmadığına dikkat çekti. Sadece Apple Watch'a değil genel olarak akıllı saatlere pek sıcak bakmayan Wozniak, akıllı saatleri telefonuyla arasında bir aracı olarak gördüğünü ifade etti. Woz, tüm bunlara rağmen Apple Watch'un gelişmekte olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

iPad Mini hakkındaki görüşlerini de paylaşan Apple kurucusu, büyük iPad'leri iPad Mini'ye tercih edeceğini söyledi. Kendisinin tabletlerden ziyade dizüstü bilgisayarları tercih ettiğini belirten Wozniak, bu konuda azınlık olduğunu kabul etti ve Apple'ın PC yerine tablet pazarına odaklanmasının finansal olarak doğru karar olduğunu ifade etti.

Wozniak, Steve Jobs'un Apple üzerinde süren etkisine de değindi ve Apple ürünlerinin kapalı sistemini buna örnek olarak gösterdi. Özgür olmayı tercih ettiğini belirten Wozniak, Apple ekosistemi içinde olmayı sevmediğini söyledi.

http://fortune.com/2015/11/13/apple-steve-wozniak-watch-jobs-marijuana/