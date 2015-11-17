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Steve Wozniak, Apple'ın yeni ürünlerini değerlendirdi

Kurucuları arasında yer aldığı Apple'ın yeni ürünlerini değerlendiren Steve Wozniak, Apple Watch ve iPad Mini hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Woz ayrıca Apple'ın kapalı sistemine de değindi.
3 yıl
3,9b
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iPad
Erhan Tan
Haber Editörü
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Steve Wozniak, Apple'ın yeni ürünlerini değerlendirdi
Bugünlerde teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan Apple'ı Steve Jobs ile birlikte kuran Steve Wozniak, firmadan yıllar önce ayrılmış olsa da Apple hakkında görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. New Relic firması tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir konferans sırasında konuşan Wozniak, Amerikalı teknoloji devinin yeni ürünlerini değerlendirdi.
İlk olarak Apple Watch hakkında konuşan Woz, Apple'ın ilk akıllı saati hakkında pek de hevesli görünmedi. Bazı günler Apple Watch'unu takmayı unuttuğunu ve bunu fark etmediğini söyleyen Wozniak, bunun iyiye işaret olmadığına dikkat çekti. Sadece Apple Watch'a değil genel olarak akıllı saatlere pek sıcak bakmayan Wozniak, akıllı saatleri telefonuyla arasında bir aracı olarak gördüğünü ifade etti. Woz, tüm bunlara rağmen Apple Watch'un gelişmekte olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.
 
Steve Wozniak, Apple'ın yeni ürünlerini değerlendirdi
 iPad Mini hakkındaki görüşlerini de paylaşan Apple kurucusu, büyük iPad'leri iPad Mini'ye tercih edeceğini söyledi. Kendisinin tabletlerden ziyade dizüstü bilgisayarları tercih ettiğini belirten Wozniak, bu konuda azınlık olduğunu kabul etti ve Apple'ın PC yerine tablet pazarına odaklanmasının finansal olarak doğru karar olduğunu ifade etti.
 Wozniak, Steve Jobs'un Apple üzerinde süren etkisine de değindi ve Apple ürünlerinin kapalı sistemini buna örnek olarak gösterdi. Özgür olmayı tercih ettiğini belirten Wozniak, Apple ekosistemi içinde olmayı sevmediğini söyledi.

http://fortune.com/2015/11/13/apple-steve-wozniak-watch-jobs-marijuana/ Yorum Yaz
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hidrojennn 3 yıl en beğenilen
ALPEREN A.
tropik17 Ne diyeyim imacdeki pdf dosyamı ipade ekitap olarak atamayınca. Apple beni aşar dedim.
Nasıl olmuyor? Ayrıca apple güvenlik için bir çok şeyi kısıtlıyor ki bence iyi de yapıyor. Hiç mac bilgisayara antivirüs kurmadım. Pclere her yıl antivirüs almaktan gına geldi...

testlerde mac os en güvenliksiz sistem çıkıyor. kullanımı %6 bile olmadığı için kötü niyetliler tarafından pek önemsenmiyor.
ALPEREN A.tropik17 Ne diyeyim imacdeki pdf dosyamı ipade ekitap olarak atamayınca. Apple beni aşar dedim.Nasıl olmuyor? Ayrıc...
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tachyon 3 yıl
Özgür olmayı tercih ettiğini belirten Wozniak, Apple ekosistemi içinde olmayı sevmediğini söyledi.

Bunun anlamı şu. Ben iş yapmak istiyorum. Ben özelleştirme istiyorum. Ben sınırsız özgürlük istiyorum Ben başkalarının bana dikte ettiği kullanım alışkanlığını değil benim kendi alışkanlıklarımı devam ettirmek istiyorum.

Kapalı kaynak kullanan özgürlüğün ne demek olduğunu bilmediği için devamlı çamur atıp kendi hapsinde dünya gerçeklerinin öyle olduğunu varsayarak zavallı yaşamına devam ediyor. Buna itiraz edilmesine de sanki babasının şirketine karşı geliniyormuş gibi tepki gösteriyor. Wozniak bile gerçekleri görmüş siz devam edin Apple'ın şip'leri
Özgür olmayı tercih ettiğini belirten Wozniak, Apple ekosistemi içinde olmayı sevmediğini söyledi.Bunun anlamı şu. Ben iş yapmak istiyorum....
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1BilimAdamı 3 yıl EnemyDestroyeD
EnemyDestroyeD
s4 üm varken torrentten hd film indirip alt yazılı izliyordum ıphone 6 aldım cihaz süper fakat ne film indirebiliyorum ne müzik indirebiliyorum herşey paralı :( androide geri döncez galiba bizi aştı biraz.

Aynen apple cihazlarında bazen çok basit şeylerin bile yapılamaması yüzünden her ne kadar güzel cihaz yapsalarda kısıtlı yazılımı beni soğutuyor
EnemyDestroyeDs4 üm varken torrentten hd film indirip alt yazılı izliyordum ıphone 6 aldım cihaz süper fakat ne film indirebiliyorum ne müzik...
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Vinewood 3 yıl
EnemyDestroyeD
s4 üm varken torrentten hd film indirip alt yazılı izliyordum ıphone 6 aldım cihaz süper fakat ne film indirebiliyorum ne müzik indirebiliyorum herşey paralı :( androide geri döncez galiba bizi aştı biraz.

Jailbreak ap hocam uğraşma böyle :)
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DH Misafiri 3 yıl
Bencede haklı hevesle Apple watch aldım 1 ay sonra sattım her gün şarja takmaktan sıkılıp 1 hafta şarja takmamıştım
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a1g0rithm 3 yıl
Beni eksi yağmuruna tutacağınızı biliyorum ama bu Wozniak denilen eleman yerinde olsam kendimi berbat (💩 gibi ) hissederim.
Woz, Jobs yanında sönük kalmış bir eleman. Woz'un kafası elektroniğe çok iyi basıyor olabilir, Matrix'e hiçbir araç kullanmadan bağlanıyor olabilir ama en nihayetinde yarışı birinci bitiremeyen bir eleman. Apple'dan ayrılarak da tüy dikmiş zaten.

Bu kapsamda onun dedikleri ile Yılmaz Morgül'ün dediklerini hemen hemen aynı boyutlardaki bir kefeye koymaktan çekinmiyorum ben.

Apple saat yaptık diyor, Woz saati takmayı bile unuturum ben, Zaman hiç mi hiç umurumda değil diyor. Yaw he he Woz yaw he he.

Ezikliğin sembolüsün.
Tarz değilsin.
Çık dışarı.

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oan 3 yıl a1g0rithm
Dusunceniz cok yanlis.
Bu kafaya gore keyhusrev tarz, mevlana ezik; el mansur tarz, imami azam ebu hanife ezik demektir.
Kapitalizmi, paranin gucunu isteyerek terk edip, yerine cocuklarina daha cok vakit ayirip iyi bir baba olmayi tercih eden bir adamdir bahsettiginiz kisi.
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beter.böcek 3 yıl
zaten fikir olarak jobs la farkli dusundukleri icin apple cikti ortaya ve tabi bu yuzden ayrildilar,soylediklerine tamamen katiliyorum.
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kadirirdem 3 yıl
adama kesinlikle katılıyorum....
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
ALPEREN A.

tropik17 Ne diyeyim imacdeki pdf dosyamı ipade ekitap olarak atamayınca. Apple beni aşar dedim.
Nasıl olmuyor? Ayrıca apple güvenlik için bir çok şeyi kısıtlıyor ki bence iyi de yapıyor. Hiç mac bilgisayara antivirüs kurmadım. Pclere her yıl antivirüs almaktan gına geldi...


3 yıldır windows'a antivirüs kurmuyorum performansı arttı pc'nin

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deoksiriboz1000 3 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320

ALPEREN A.

tropik17 Ne diyeyim imacdeki pdf dosyamı ipade ekitap olarak atamayınca. Apple beni aşar dedim.
Nasıl olmuyor? Ayrıca apple güvenlik için bir çok şeyi kısıtlıyor ki bence iyi de yapıyor. Hiç mac bilgisayara antivirüs kurmadım. Pclere her yıl antivirüs almaktan gına geldi...


3 yıldır windows'a antivirüs kurmuyorum performansı arttı pc'nin



yav şu portalsepeti denen nane bile yeter zaten window a


pc ye format atsan yine silinmeyecek gibi bi yapısı var.
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muratai 3 yıl
Wozniak apple ile yollarini ayirdiktan sonra Apple buyudukce bu herif kuduruyor iste napsin! Kuyruk acisi var!
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Patren 3 yıl
kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş
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tachyon 3 yıl
Özgür olmayı tercih ettiğini belirten Wozniak, Apple ekosistemi içinde olmayı sevmediğini söyledi.

Bunun anlamı şu. Ben iş yapmak istiyorum. Ben özelleştirme istiyorum. Ben sınırsız özgürlük istiyorum Ben başkalarının bana dikte ettiği kullanım alışkanlığını değil benim kendi alışkanlıklarımı devam ettirmek istiyorum.

Kapalı kaynak kullanan özgürlüğün ne demek olduğunu bilmediği için devamlı çamur atıp kendi hapsinde dünya gerçeklerinin öyle olduğunu varsayarak zavallı yaşamına devam ediyor. Buna itiraz edilmesine de sanki babasının şirketine karşı geliniyormuş gibi tepki gösteriyor. Wozniak bile gerçekleri görmüş siz devam edin Apple'ın şip'leri
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dynaturk 3 yıl
Muhteşem Woz
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