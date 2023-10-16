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    Anlık Bildirim

    iPad Mini 7'nin yeni özelliği sızdı: "jöle etkisi" ortadan kalkıyor

    Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen iPad Mini 7 ve iPad Air 6 için geri sayım başladı. Bu modeller arasından iPad Mini 7, selefinin en büyük sorununa çözüm getirebilir. İşte detaylar...
    iPad mini 7, selefinin en büyük sorununu çözecek! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi iPad Air ve iPad Mini 7 başta olmak üzere yeni nesil Apple iPad modellerinin bu hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda tanıtıma sayılı günler kala, iPad Mini 7 hakkında bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Öyle ki iPad Mini 6'nın en büyük sorunu, bu modelde ortadan kalkabilir. iPad Mini 7, "jöle etkisi" sorunu için yeni bir ekran düzeneğine sahip olacak.

    iPad Mini 7, selefinin en büyük sorununu çözebilir

    Hatırlayacağız üzere daha önce iPad Mini 7'nin ProMotion teknolojisine geçiş yapacağı söyleniyordu. Ancak hemen ardından 60Hz ekran sunacağı aktarıldı. Ayrıca yeni nesil tabletin, gelişmiş hesaplama ve grafik performansı için A17 Pro işlemci ile tanıtılması bekleniyor. Ancak en büyük değişikliklerden biri, "jöle etkisi" sorununun azaltılması olacak. 

    iPad mini 7, selefinin en büyük sorununu çözecek! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Instant Digital'e göre Apple, döndürülmüş ekran düzeneği aracılığıyla bu sorunu önemli ölçüde hafifletmeyi planlıyor. Bu değişiklik, yenileme hızı farkının yatay modda daha az hissedilir olmasını sağlayacak. 

    Bildiğiniz gibi iPad Mini 6, daha ince çerçeveleri ve yeni bir tasarımla teknoloji topluluğundan olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak kısa sürede kullanıcılar, ekranda "jöle etkisi" oluştuğu hakkında şikayetlerini dile getirmişlerdi. Apple ise, LCD'lerin çalışma şekli nedeniyle bunun normal bir davranış olduğunu açıkladı.

    Yukarıda da görebileceğiniz gibi jöle etkisi, ekranın bir bölümünün kaydırmaya diğer kısımdan daha hızlı yanıt vermesi sonucu oluşuyor. Bu nedenle dikey yönde kaydırma yaparken yalpalamaya benzer bir titreme meydana geliyor.

    iPad Mini 7 beklenen çıkış tarihi 

    Mevcut raporlara göre iPad Air 6 ve iPad Mini 7, 17 Ekim'de Salı günü tanıtılabilir. Yalnızca dahili donanımları güncellenecek her iki tabletin, bir basın bülteni aracılığıyla duyurulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın...

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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