iPad Mini 7'nin yeni özelliği sızdı: "jöle etkisi" ortadan kalkıyor

iPad Mini 7, selefinin en büyük sorununu çözebilir
Hatırlayacağız üzere daha önce iPad Mini 7'nin ProMotion teknolojisine geçiş yapacağı söyleniyordu. Ancak hemen ardından 60Hz ekran sunacağı aktarıldı. Ayrıca yeni nesil tabletin, gelişmiş hesaplama ve grafik performansı için A17 Pro işlemci ile tanıtılması bekleniyor. Ancak en büyük değişikliklerden biri, "jöle etkisi" sorununun azaltılması olacak.
Bildiğiniz gibi iPad Mini 6, daha ince çerçeveleri ve yeni bir tasarımla teknoloji topluluğundan olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak kısa sürede kullanıcılar, ekranda "jöle etkisi" oluştuğu hakkında şikayetlerini dile getirmişlerdi. Apple ise, LCD'lerin çalışma şekli nedeniyle bunun normal bir davranış olduğunu açıkladı.
Yukarıda da görebileceğiniz gibi jöle etkisi, ekranın bir bölümünün kaydırmaya diğer kısımdan daha hızlı yanıt vermesi sonucu oluşuyor. Bu nedenle dikey yönde kaydırma yaparken yalpalamaya benzer bir titreme meydana geliyor.
iPad Mini 7 beklenen çıkış tarihi
Mevcut raporlara göre iPad Air 6 ve iPad Mini 7, 17 Ekim'de Salı günü tanıtılabilir. Yalnızca dahili donanımları güncellenecek her iki tabletin, bir basın bülteni aracılığıyla duyurulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.