iPad Mini 7'nin yeni özelliği sızdı: "jöle etkisi" ortadan kalkıyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi iPad Air ve iPad Mini 7 başta olmak üzere yeni nesil Apple iPad modellerinin bu hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda tanıtıma sayılı günler kala, iPad Mini 7 hakkında bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Öyle ki iPad Mini 6'nın en büyük sorunu, bu modelde ortadan kalkabilir. iPad Mini 7, "jöle etkisi" sorunu için yeni bir ekran düzeneğine sahip olacak.

iPad Mini 7, selefinin en büyük sorununu çözebilir

Hatırlayacağız üzere daha önce iPad Mini 7'nin ProMotion teknolojisine geçiş yapacağı söyleniyordu. Ancak hemen ardından 60Hz ekran sunacağı aktarıldı. Ayrıca yeni nesil tabletin, gelişmiş hesaplama ve grafik performansı için A17 Pro işlemci ile tanıtılması bekleniyor. Ancak en büyük değişikliklerden biri, "jöle etkisi" sorununun azaltılması olacak.

Tam Boyutta Gör Instant Digital'e göre Apple, döndürülmüş ekran düzeneği aracılığıyla bu sorunu önemli ölçüde hafifletmeyi planlıyor. Bu değişiklik, yenileme hızı farkının yatay modda daha az hissedilir olmasını sağlayacak.

Bildiğiniz gibi iPad Mini 6, daha ince çerçeveleri ve yeni bir tasarımla teknoloji topluluğundan olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak kısa sürede kullanıcılar, ekranda "jöle etkisi" oluştuğu hakkında şikayetlerini dile getirmişlerdi. Apple ise, LCD'lerin çalışma şekli nedeniyle bunun normal bir davranış olduğunu açıkladı.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi jöle etkisi, ekranın bir bölümünün kaydırmaya diğer kısımdan daha hızlı yanıt vermesi sonucu oluşuyor. Bu nedenle dikey yönde kaydırma yaparken yalpalamaya benzer bir titreme meydana geliyor.

iPad Mini 7 beklenen çıkış tarihi

Mevcut raporlara göre iPad Air 6 ve iPad Mini 7, 17 Ekim'de Salı günü tanıtılabilir. Yalnızca dahili donanımları güncellenecek her iki tabletin, bir basın bülteni aracılığıyla duyurulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın...

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iPad mini 7, selefinin en büyük sorununu çözecek! İşte detaylar