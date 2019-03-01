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Steve Wozniak:"Bitcoin'e hiç yatırımcı gözüyle bakmadım"

Apple'ın kurucu ortaklarından biri olan Steve Wozniak, verdiği bir röportajda, Bitcoin'e hiç yatırımcı gözüyle bakmadığını sadece bu teknolojiyi deneyimlemek için Bitcoin aldığını söyledi.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Apple'ın kurucu ortağı olan Steve Wozniak, Bloomberg'e verdiği bir röportajda; Bitcoin'e hiç yatırımcı gözüyle bakmadığını, yalnızca bu teknolojiyi deneyimlemek için satın aldığını ifade etti. Ayrıca Wozniak, Bitcoin için:"Büyük bir değer oluşumu gördük." sözlerini kullandı.
Wozniak, geçmiş zamanda elinde çok Bitcoin olduğunu fakat bunları 2018 yılının Ocak ayında sattığını söyledi. Wozniak:" Ben, Bitcoin'in fiyatını izleyecek biri değilim. Bu yüzden sattım." dedi.
Kendisinin de ortak olduğu Apple şirketinin hisse senedi uygulamasını hiç kullanmadığını ifade eden Wozniak, hisse senetlerine yatırım yapacak tarzda biri olmadığını söyledi. Wozniak, elinde bulunan Bitcoin'i sattığında:"Mutluluğumun en önemli parçası endişeli olmamam." demişti.
Kripto para piyasasındaki yenilikleri takip ettiğini belirten Wozniak, zaman zaman Bitcoin ve altcoinler hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Wozniak, geçtiğimiz yıl Blockchain teknolojisini, dotcom dönemine benzettiği için "balon" ifadesini kullanmış, Bitcoin içinse "Hala umut var." demişti.

https://cointelegraph.com/news/apple-co-founder-steve-wozniak-on-bitcoin-weve-seen-massive-value-creation Yorum Yaz
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Tendürek 2 ay en beğenilen
Fiyatı izlemiyor ama en tepede bozdurmuş.
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Bülbül Oethe 2 ay yeni yorumcu
Şu herifin ağzından çıkan her laf haber yapılıyor.
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ozakin70 2 ay
BOŞ
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Tendürek 2 ay en beğenilen
Fiyatı izlemiyor ama en tepede bozdurmuş.
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scorpion20 2 ay Tendürek
bu izlememiş hali
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WB 2 ay
Bu adam da amma cok konusuyor
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