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Steven Spielberg, Netflix yapımlarının Oscar ödülü almasına engel olmaya çalışmamış

Netflix yapımı ve Alfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma filminin 3 Oscar ödülü almasının ardından tekrar alevlenen akış servisleri ve sinema salonları polemiğinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Steven Spielberg’in, akış servislerinin sinema salonlarında neredeyse hiç varlık göstermeden Oscar ödülü almalarına sempati duymadığını biliyoruz. Peki Oscar Akademi Ödülleri'nin yönetmenler bölümünde görev yapan Spielberg, acaba bu konuda kulis yapıyor mu? Geçtiğimiz günlerde IndieWire tarafından ortaya atılan ve Netflix’in de iddialara cevap vererek konuya dahil olduğu olaylar silsilesi, aslında göründüğü gibi olmayabilir.

Sinema endüstrisi emektarı Jeffrey Katzenberg, Hollywood Reporter sitesine yaptığı açıklamada; ünlü yönetmenin, sinema salonlarında uzun süreli varlık göstermenin Oscar ödülü kriterlerinden olması ve söz konusu şekilde davranmayan akış servislerinin de ödül almaması gerektiği sözlerini kesinlikle sarf etmediğini ifade etmiş. Katzenberg, IndieWire’ın almış olduğu bir duyum neticesinde konuyu haberleştirdiğini ve olayın da çarpıtıldığının altını çizmiş.

Katzenberg ayrıca Spielberg’in Nisan ayı içinde katılacağı söylenen Akademi yönetim kurulu toplantısına, akış servislerine karşı bir gündemle gitmeyeceğini vurguluyor.

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Katzenberg tarafından dillendirilen ifadelerin doğru olduğu varsayımıyla hareket edilirse, akış servislerinin; 2020 yılı Oscar ödüllerinden de Roma seviyesinde bir film ile bol ödül toplayabilecekleri konusunda rahat olmaları gerekiyor. Akış servisi yapımların en prestijli organizasyonlardan ödülle ayrılmaları hususu henüz alışılmışın dışında gibi görünse de ileride, benzer yapımlar Oscar ödüllerinde daha çok boy gösterebilir. Böyle bir durumda, sinema filmlerinin ilgi odağı kalması için Akademinin de kurallarında değişiklik yapabileceği belirtiliyor.  


https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/jeffrey-katzenberg-steven-spielberg-isnt-get-netflix-1193263 Yorum Yaz
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Mellkor 2 ay
Film teklifi aldı herhalde
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alaz1903 2 ay
2018'in sinematografi anlamındaki en başarılı filmi ROMA'nın yabancı dilde en iyi film, en iyi yönetmen ödüllerini almasına rağmen hakkı olan En İyi Film ödülünün Green Book'a verilmesi Akademi'nin Spielberg gibi dinozorların tepkilerini dindirme çabasıydı. Bu açıklamalarla istedikleri kadar durumu kurtarmaya çalışsınlar insanlar neyin ne olduğunu gördü bile.
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basartenk 2 ay
Bazen karınca, fili yenebilir!
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cabriyo 2 ay
dünya internet ağının %25inin, netflix izlemek için kullanıldığını düşünürsek, spilberg, netflix in yoluna çıkan karınca gibi kalır. netflix youtube ı bile geçmiş.
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