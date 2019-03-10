Steven Spielberg, Netflix yapımlarının Oscar ödülü almasına engel olmaya çalışmamış

Steven Spielberg’in, akış servislerinin sinema salonlarında neredeyse hiç varlık göstermeden Oscar ödülü almalarına sempati duymadığını biliyoruz. Peki Oscar Akademi Ödülleri'nin yönetmenler bölümünde görev yapan Spielberg, acaba bu konuda kulis yapıyor mu? Geçtiğimiz günlerde IndieWire tarafından ortaya atılan ve Netflix’in de iddialara cevap vererek konuya dahil olduğu olaylar silsilesi, aslında göründüğü gibi olmayabilir.

Sinema endüstrisi emektarı Jeffrey Katzenberg, Hollywood Reporter sitesine yaptığı açıklamada; ünlü yönetmenin, sinema salonlarında uzun süreli varlık göstermenin Oscar ödülü kriterlerinden olması ve söz konusu şekilde davranmayan akış servislerinin de ödül almaması gerektiği sözlerini kesinlikle sarf etmediğini ifade etmiş. Katzenberg, IndieWire’ın almış olduğu bir duyum neticesinde konuyu haberleştirdiğini ve olayın da çarpıtıldığının altını çizmiş.

Katzenberg ayrıca Spielberg’in Nisan ayı içinde katılacağı söylenen Akademi yönetim kurulu toplantısına, akış servislerine karşı bir gündemle gitmeyeceğini vurguluyor.

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Katzenberg tarafından dillendirilen ifadelerin doğru olduğu varsayımıyla hareket edilirse, akış servislerinin; 2020 yılı Oscar ödüllerinden de Roma seviyesinde bir film ile bol ödül toplayabilecekleri konusunda rahat olmaları gerekiyor. Akış servisi yapımların en prestijli organizasyonlardan ödülle ayrılmaları hususu henüz alışılmışın dışında gibi görünse de ileride, benzer yapımlar Oscar ödüllerinde daha çok boy gösterebilir. Böyle bir durumda, sinema filmlerinin ilgi odağı kalması için Akademinin de kurallarında değişiklik yapabileceği belirtiliyor.

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