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Steven Spielberg, Netflix filmlerine savaş açtı

Modern zamanların en iyi yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen Steven Spielberg, Netflix filmlerinin Oscar Ödülleri'nde yarışmasını engellemek için harekete geçti.
2 ay
13,8b
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32
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dijital medya devi Netflix'in artık yavaş yavaş Oscar Ödülleri'nde de kendisini göstermeye başlaması Hollywood'un bazı büyük isimlerini rahatsız etmeye başladı. IndieWire tarafından yapılan habere göre ünlü yönetmen Steven Spielberg, Netflix filmlerinin Akademi Ödülleri'nde yarışmasını engellemek için yeni bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.

Oscar Akademi Ödülleri'nin yönetmenler bölümünde yöneticilik görevi yapan Spielberg, sinema salonları yerine dijital ortamlarda yayınlanan filmlerin Oscar ödül törenlerinde yer almaması gerektiğini savunuyor. Spielberg'e göre bu filmlerin yarışması gereken yer Emmy Ödülleri olmalı.

Prodüksiyon şirketi Amblin Entertainment tarafından IndieWire'a yapılan açıklamalarda,"Steven, sinema salonlarında vizyona giren filmlerle dijital ortamlarda yayınlanan filmler arasında büyük bir fark olduğuna inanıyor. Steven'ın yürüttüğü kampanyaya Akademi'deki diğer yöneticilerin de katılması onu mutlu edecektir." sözleri kullanıldı.

Steven Spielberg'in Netflix'e karşı bu tarz bir tutumunun olduğu aslında daha önce de biliniyordu. Ancak Roma filminin 91. Akademi Ödülleri'nde yakaladığı müthiş başarının ardından ünlü yönetmenin tekrar harekete geçtiği söyleniyor.

Ayrıca Bkz. "Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı"
Alfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma filmi; En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere üç farklı kategoride ödül almıştı. Roma ayrıca En İyi Film kategorisinde de adaylardan birisiydi.

Netflix'in film sektörüne getirdiği değişiklik bir süre daha Steven Spielberg gibi ünlü isimleri ve genel anlamda Hollywood'u rahatsız etmeye devam edecek gibi. Bakalım Spielberg dijital yayın servislerine karşı yürüttüğü kampanyada başarılı olabilecek mi. 

https://deadline.com/2019/03/steven-spielberg-criticized-for-plan-to-block-netflix-oscars-1202568520/ Yorum Yaz
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Ambarad 2 ay en beğenilen
Filmler kötüdür oscar alamaz o ayrı mesele. Zaten Netflix'in çoğu filmi kötü. Ama sinema salonlarında yayınlanmıyor diye de böyle saçmalanmaz. Netflix'te yayınlanan filmlerde yönetmeni, ışıkçısı, set çalışanı yok sanki.
Netflix nasıl delirtiyor rantçıları be. Muhtaç mıyız sinemaya? Sevmiyorum arkadaş haddinden fazla gürültüyle film izlemeyi. Sıkıntı basıyor insanı. Sinemada izlediğim bi filmi, mutlaka evde bi daha izliyorum. Bi nane anlaşılmıyor çünkü.
Takarım kulaklığımı, kapatırım ışıkları, sesi istediğim kadar açarım, alırım çayımı kahvemi oturur bilgisayarımda izlerim. Size ne.
Filmler kötüdür oscar alamaz o ayrı mesele. Zaten Netflix'in çoğu filmi kötü. Ama sinema salonlarında yayınlanmıyor diye de böyle saçmalanmaz. Netflix'te yayınl...
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Ultrasaray0643 2 ay
Orta okuldan beri haftada 2 kere en az sinemaya giderim.sinemada izlediğim flim sayısı 3000 i geçmiştir.yaş 38.
Azalarak bitin.yerlisinden yabancisina.
Ben çocuktum terminatör u izledim.kizim büyüyecek terminatör u izleyecek.uretmek yok.hazir senaryolara devam filmleri.onlarida becerseler.her bölüm bir öncekini aratir .e zaman değişti bol bol CGI.senaryo yok.oyunculuk yok.
Su veren itfaiyenin önünden selamlar
Orta okuldan beri haftada 2 kere en az sinemaya giderim.sinemada izlediğim flim sayısı 3000 i geçmiştir.yaş 38.Azalarak bitin.yerlisinden yabancisina.
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Ceqa 2 ay
Bana biraz Steven S. değilde asıl isteyenler sinemacılar gibi geldi.
Bir film ödüle layıksa layıktır isterse dijital isterse torrent olsun akademiye yollarsınız değerlendirilir.
Bana biraz Steven S. değilde asıl isteyenler sinemacılar gibi geldi.Bir film ödüle layıksa layıktır isterse dijital isterse torrent olsun akademiye yollarsı...
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dımmışali 2 ay
Herkes kendi işini yapsa daha iyi olur. İster evimde esofman ile izlerim istersem sinemada izlerim.
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darkaura 2 ay
her buyuk degisimde ona direnen eski duzeni surdurmeye calisan dinozorlar olur. eski medya baronu rupert murdoch digital gazetelerle az mucadele etmemisti ama bu dunyanin kacinilmaz gercegi, bir degisim gercekden fayda sagliyorsa onun onunde hic bir guc duramaz.
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sis651 2 ay
Reyiz, senin o filmlerini ben sinemada değil, o beğenmediğin dijital ekranlarda izledim...
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sml_akyz 2 ay
Sen git filmini çek arkadaş. Sanane netfilixden,ondan bundan
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Askaparta 2 ay
Lafa gelince sanat, salon bizim evdeki salon olunca çamur at.
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Mutlak.Sıfır 2 ay
-Sinemada oturduğumuz yerde rahat edemiyoruz
-Sürkeli telefonla oynayan insanın konsantrasyonunu bozan bir şeyler yiyip içen tipler var
-Film başlmadan önce paso reklam gösterimi
-Sinema biletleri pahalı, oradna aldığımız yiyecek içecek pahalı
Ben neden sinema salonunda film izleyip bunca işkenceye katlanayım?
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arghh 2 ay
Spielberg'e göre katılıyorum. Netflix Televizyonun türevidir , sinemanın değil. Televizyon kategorisinde ödülleri veren yarışma "Emmy" dir. Oscar ı veren "Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi" , dolayısıyla ödülü "Sinema" filmleri ne vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Aynı mantıkla gidecek olursak en iyi tiyatro , en iyi müzik , en iyi opera , bale v.s ödüllerini de Netflix e verelim olsun bitsin. Ben şahsi olarak evde pijamayla oturup film seyretmekten se sinema da seyretmeyi tercih ederim. Burada bir parantez açarak şimdiki gibi popo içi kadar sinema salonlarından bahsetmediğimin altını çiziyorum. Benim bahsettiğim "Sinema" , eskiden var olan 1.000/1.500 seyircilik , dev perdeli salonlar. Yapımcı , Dağıtımcı , Salon sahibi tayfasının daha çok kar etme hırsı olmasa böyle büyük salonlarda film seyretmenin keyfini yaşardık , hem de belki on da biri maliyetle.
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tahir40 2 ay
Netflix izlenebilir vasat kalitede bol içerik üretmek için çalışan bi firma. Lakin OScar'dan afaroz etmek nedir Spielberg dayı? Zaten Oscar'ın suyu çıktı, artık gay zenci asyalı olmak ilk şart...
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LorneMalvo 2 ay
Film filmdir, bunu ha dijital platformda sergilemişsin ha sinemalarda. Fark etmez. İyi bir filmin nerede gösterime sunulduğunun bir önemi yok bence.
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expressimo 2 ay
Arkasındayım sonunda biri tehlikeyi gördü...
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