Steven Spielberg, Netflix filmlerine savaş açtı

Dijital medya devi Netflix'in artık yavaş yavaş Oscar Ödülleri'nde de kendisini göstermeye başlaması Hollywood'un bazı büyük isimlerini rahatsız etmeye başladı. IndieWire tarafından yapılan habere göre ünlü yönetmen Steven Spielberg, Netflix filmlerinin Akademi Ödülleri'nde yarışmasını engellemek için yeni bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.
Oscar Akademi Ödülleri'nin yönetmenler bölümünde yöneticilik görevi yapan Spielberg, sinema salonları yerine dijital ortamlarda yayınlanan filmlerin Oscar ödül törenlerinde yer almaması gerektiğini savunuyor. Spielberg'e göre bu filmlerin yarışması gereken yer Emmy Ödülleri olmalı.
Prodüksiyon şirketi Amblin Entertainment tarafından IndieWire'a yapılan açıklamalarda,"Steven, sinema salonlarında vizyona giren filmlerle dijital ortamlarda yayınlanan filmler arasında büyük bir fark olduğuna inanıyor. Steven'ın yürüttüğü kampanyaya Akademi'deki diğer yöneticilerin de katılması onu mutlu edecektir." sözleri kullanıldı.
Steven Spielberg'in Netflix'e karşı bu tarz bir tutumunun olduğu aslında daha önce de biliniyordu. Ancak Roma filminin 91. Akademi Ödülleri'nde yakaladığı müthiş başarının ardından ünlü yönetmenin tekrar harekete geçtiği söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı"
Alfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma filmi; En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere üç farklı kategoride ödül almıştı. Roma ayrıca En İyi Film kategorisinde de adaylardan birisiydi.
Netflix'in film sektörüne getirdiği değişiklik bir süre daha Steven Spielberg gibi ünlü isimleri ve genel anlamda Hollywood'u rahatsız etmeye devam edecek gibi. Bakalım Spielberg dijital yayın servislerine karşı yürüttüğü kampanyada başarılı olabilecek mi.
Oscar Akademi Ödülleri'nin yönetmenler bölümünde yöneticilik görevi yapan Spielberg, sinema salonları yerine dijital ortamlarda yayınlanan filmlerin Oscar ödül törenlerinde yer almaması gerektiğini savunuyor. Spielberg'e göre bu filmlerin yarışması gereken yer Emmy Ödülleri olmalı.
Prodüksiyon şirketi Amblin Entertainment tarafından IndieWire'a yapılan açıklamalarda,"Steven, sinema salonlarında vizyona giren filmlerle dijital ortamlarda yayınlanan filmler arasında büyük bir fark olduğuna inanıyor. Steven'ın yürüttüğü kampanyaya Akademi'deki diğer yöneticilerin de katılması onu mutlu edecektir." sözleri kullanıldı.
Steven Spielberg'in Netflix'e karşı bu tarz bir tutumunun olduğu aslında daha önce de biliniyordu. Ancak Roma filminin 91. Akademi Ödülleri'nde yakaladığı müthiş başarının ardından ünlü yönetmenin tekrar harekete geçtiği söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı"
Alfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma filmi; En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere üç farklı kategoride ödül almıştı. Roma ayrıca En İyi Film kategorisinde de adaylardan birisiydi.
Netflix'in film sektörüne getirdiği değişiklik bir süre daha Steven Spielberg gibi ünlü isimleri ve genel anlamda Hollywood'u rahatsız etmeye devam edecek gibi. Bakalım Spielberg dijital yayın servislerine karşı yürüttüğü kampanyada başarılı olabilecek mi.
https://deadline.com/2019/03/steven-spielberg-criticized-for-plan-to-block-netflix-oscars-1202568520/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Netflix nasıl delirtiyor rantçıları be. Muhtaç mıyız sinemaya? Sevmiyorum arkadaş haddinden fazla gürültüyle film izlemeyi. Sıkıntı basıyor insanı. Sinemada izlediğim bi filmi, mutlaka evde bi daha izliyorum. Bi nane anlaşılmıyor çünkü.
Takarım kulaklığımı, kapatırım ışıkları, sesi istediğim kadar açarım, alırım çayımı kahvemi oturur bilgisayarımda izlerim. Size ne.
Azalarak bitin.yerlisinden yabancisina.
Ben çocuktum terminatör u izledim.kizim büyüyecek terminatör u izleyecek.uretmek yok.hazir senaryolara devam filmleri.onlarida becerseler.her bölüm bir öncekini aratir .e zaman değişti bol bol CGI.senaryo yok.oyunculuk yok.
Su veren itfaiyenin önünden selamlar
Bir film ödüle layıksa layıktır isterse dijital isterse torrent olsun akademiye yollarsınız değerlendirilir.