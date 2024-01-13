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    The Last of Us’ın kadrosu genişliyor: Abby, Jesse ve Dina’yı oynayacak oyuncular belli oldu

    Geçtiğimiz yılın en başarılı dizilerinden olan The Last of Us, yakında ikinci sezonunun çekimlerine başlayacak. İkinci oyunun hikayesini konu alacak yapımın kadrosuna üç yeni isim eklendi.
    Joel Miller (Pedro Pascal) - The Last of Us Tam Boyutta Gör
    Playstation ve HBO ortaklığında geliştirilen The Last of Us, hiç kuşkusuz geçtiğimiz yılın en dikkat çeken yapımlarından biri olmuştu. Dizinin ilk sezonu, The Last of Us’ın ilk hikayesinin konularını işlemişti. Dizinin geçtiğimiz yıl duyurulan ikinci sezonu ise The Last of Us Part 2’nin hikayesini işleyecek. Peki oyundan tanıdığımız Abby, Dina ve Jesse karakterlerini kimler canlandıracak?

    Geçtiğimiz yaz ABD’de gerçekleştirilen oyuncu ve yazar grevi nedeniyle The Last of Us’ın ikinci sezonu bir türlü prodüksiyona geçememişti. Grevin bitmesi ile HBO işleri hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Neil Druckmann ve HBO, The Last of Us’ın ikinci sezonuna katılacak isimleri duyurdu.

    Abby Anderson

    The Last of Us'ın ikinci sezon kadrosu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Good Grief ve No One Will Save You yapımları ile ünlenen Kaitlyn Dever, dizinin ikinci sezonunda Abby’i canlandıracak. Abby, siyah-beyaz dünya görüşüne sahip, sevdiklerinin intikamını almak isteyen bilgili bir asker olarak tanımlanıyor. Abby, dizinin ikinci sezonundaki en önemli karakterlerden biri olacak.

    Jesse

    The Last of Us'ın ikinci sezon kadrosu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Neil Druckmann ve Craig Mazin, Young Mazino’nun The Last of Us’ın ikinci sezonuna katıldığını duyurdu. Mazino, Ellie’nin yakın arkadaşlarından biri olan Jesse karakterini canlandıracak. Mazin ve Druckmann, Mazino için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti.

    Dina

    The Last of Us'ın ikinci sezon kadrosu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Abby ve Jesse duyurusunun ardından hayranlar, Dina karakteri için geri sayıma başladı. HBO, hayranları bekletmedi ve The Last of Us’ın ikinci sezonunda Dina karakterinin Isabela Merced tarafından canlandırılacağını belirtti. Deadline’a konuşan Druckmann ve Mazin Dina’yı sıcakkanlı, zeki, vahşi, komik, ahlaklı, tehlikeli ve anında sevilmeye değer biri olarak tanımladı.

    The Last of Us’ın ikinci sezonunun çekimleri bu yıl içerisinde başlayacak. Pedro Pascal ve Bella Ramsey; Joel ve Ellie olarak geri dönecek. İlk sezondan daha karanlık bir hikâyeyi işleyecek olan sezon 2025 yılında Max platformunda yayınlanacak. Dizinin üçüncü sezonunun gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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