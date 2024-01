The Last of Us’ın kadrosu genişliyor: Abby, Jesse ve Dina’yı oynayacak oyuncular belli oldu

Tam Boyutta Gör Playstation ve HBO ortaklığında geliştirilen The Last of Us, hiç kuşkusuz geçtiğimiz yılın en dikkat çeken yapımlarından biri olmuştu. Dizinin ilk sezonu, The Last of Us’ın ilk hikayesinin konularını işlemişti. Dizinin geçtiğimiz yıl duyurulan ikinci sezonu ise The Last of Us Part 2’nin hikayesini işleyecek. Peki oyundan tanıdığımız Abby, Dina ve Jesse karakterlerini kimler canlandıracak?

Geçtiğimiz yaz ABD’de gerçekleştirilen oyuncu ve yazar grevi nedeniyle The Last of Us’ın ikinci sezonu bir türlü prodüksiyona geçememişti. Grevin bitmesi ile HBO işleri hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Neil Druckmann ve HBO, The Last of Us’ın ikinci sezonuna katılacak isimleri duyurdu.

Abby Anderson

Tam Boyutta Gör Good Grief ve No One Will Save You yapımları ile ünlenen Kaitlyn Dever, dizinin ikinci sezonunda Abby’i canlandıracak. Abby, siyah-beyaz dünya görüşüne sahip, sevdiklerinin intikamını almak isteyen bilgili bir asker olarak tanımlanıyor. Abby, dizinin ikinci sezonundaki en önemli karakterlerden biri olacak.

Jesse

Tam Boyutta Gör Neil Druckmann ve Craig Mazin, Young Mazino’nun The Last of Us’ın ikinci sezonuna katıldığını duyurdu. Mazino, Ellie’nin yakın arkadaşlarından biri olan Jesse karakterini canlandıracak. Mazin ve Druckmann, Mazino için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti.

Dina

Tam Boyutta Gör Abby ve Jesse duyurusunun ardından hayranlar, Dina karakteri için geri sayıma başladı. HBO, hayranları bekletmedi ve The Last of Us’ın ikinci sezonunda Dina karakterinin Isabela Merced tarafından canlandırılacağını belirtti. Deadline’a konuşan Druckmann ve Mazin Dina’yı sıcakkanlı, zeki, vahşi, komik, ahlaklı, tehlikeli ve anında sevilmeye değer biri olarak tanımladı.

The Last of Us’ın ikinci sezonunun çekimleri bu yıl içerisinde başlayacak. Pedro Pascal ve Bella Ramsey; Joel ve Ellie olarak geri dönecek. İlk sezondan daha karanlık bir hikâyeyi işleyecek olan sezon 2025 yılında Max platformunda yayınlanacak. Dizinin üçüncü sezonunun gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

