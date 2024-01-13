The Last of Us’ın kadrosu genişliyor: Abby, Jesse ve Dina’yı oynayacak oyuncular belli oldu

Geçtiğimiz yaz ABD’de gerçekleştirilen oyuncu ve yazar grevi nedeniyle The Last of Us’ın ikinci sezonu bir türlü prodüksiyona geçememişti. Grevin bitmesi ile HBO işleri hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Neil Druckmann ve HBO, The Last of Us’ın ikinci sezonuna katılacak isimleri duyurdu.
Abby Anderson
Jesse
Dina
The Last of Us’ın ikinci sezonunun çekimleri bu yıl içerisinde başlayacak. Pedro Pascal ve Bella Ramsey; Joel ve Ellie olarak geri dönecek. İlk sezondan daha karanlık bir hikâyeyi işleyecek olan sezon 2025 yılında Max platformunda yayınlanacak. Dizinin üçüncü sezonunun gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.