Strategy Analytics: Samsung, küresel cep telefonu sevkiyatındaki liderliğini sürdürüyor





Araştırma şirketi Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 1.6 milyar'lık küresel cep telefonu sevkiyatının 700 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor.





Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor. Ancak, akıllı telefon sevkiyatında Nokia ve Apple'ın sıralamada yer değiştirdiği görülürken, Samsung bu alanda da liderliğini sürdürmeye devam ediyor. İlk üçte yer alan şirketlerin 2012'de gerçekleştirdiği akıllı telefon sevkiyatına bakacak olursak Samsung'un 213 milyon, Apple'ın 135 milyon ve Nokia'nın 35 milyonluk bir sevkiyat rakamına ulaştığı görülüyor. Strategy Analytics'in açıklamış olduğu bu sıralama ve rakamlar çok da şaşırtıcı değil.





ABI Research'ün belirttiğine göre, geçtiğimiz yıl içerisinde oldukça önemli bir ivmelenme yakalayan akıllı telefon pazarının bu yıl büyümesi yavaşlayan Apple'ın etkisi altında kalabileceği de dile getirildi. Bunun yanı sıra, Güney Koreli üreticinin 2012'nin dördüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği 60 milyonluk akıllı telefon satışıyla liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırdığı da belirtildi.

http://www.businesswire.com/portal/site/topix/index.jsp?ndmViewId=news_view&newsId=20130124006626&newsLang=en&ndmConfigId=1000639&vnsId=41