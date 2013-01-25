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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Strategy Analytics: Samsung, küresel cep telefonu sevkiyatındaki liderliğini sürdürüyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Strategy Analytics: Samsung, küresel cep telefonu sevkiyatındaki liderliğini sürdürüyor

Araştırma şirketi Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 1.6 milyar'lık küresel cep telefonu sevkiyatının 700 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor.

Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor. Ancak, akıllı telefon sevkiyatında Nokia ve Apple'ın sıralamada yer değiştirdiği görülürken, Samsung bu alanda da liderliğini sürdürmeye devam ediyor. İlk üçte yer alan şirketlerin 2012'de gerçekleştirdiği akıllı telefon sevkiyatına bakacak olursak Samsung'un 213 milyon, Apple'ın 135 milyon ve Nokia'nın 35 milyonluk bir sevkiyat rakamına ulaştığı görülüyor. Strategy Analytics'in açıklamış olduğu bu sıralama ve rakamlar çok da şaşırtıcı değil.

ABI Research'ün belirttiğine göre, geçtiğimiz yıl içerisinde oldukça önemli bir ivmelenme yakalayan akıllı telefon pazarının bu yıl büyümesi yavaşlayan Apple'ın etkisi altında kalabileceği de dile getirildi. Bunun yanı sıra, Güney Koreli üreticinin 2012'nin dördüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği 60 milyonluk akıllı telefon satışıyla liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırdığı da belirtildi.

http://www.businesswire.com/portal/site/topix/index.jsp?ndmViewId=news_view&newsId=20130124006626&newsLang=en&ndmConfigId=1000639&vnsId=41 Yorum Yaz
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ondorax 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: "Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor." Burada tebrik edilmesi gereken Apple değil, kesinlikle Samsungdur. Beyaz eşyadan tutunda televizyonlar, monitörler, müzik sistemleri, ev sinema sistemleri, laptop, oem donanım, klima vesaire gibi aklınıza gelmeyecek dallarda ürün üretip pazarlayan firmanın sadece cep telefonu sevkiyatı baz alınan bir raporda, neredeyse gelirinin tamamını akıllı telefon satışlarından çıkaran ve dünyanın en değerli 2.markası olan bir firmayı, yani Apple'ı geçip 1.sıraya yerleşmesi, Samsungun ne kadar yol kattettiğini ve Apple ın ne kadar beklenenin altında kalan bir mali yıl geçirdiğini gösterir keza Apple, son zamanlarda değer kaybetmesiyle en değerli şirket unvanını Exxon'a kaptırdı.
Arkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: "Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor." Burada...
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mehmetfahriguven 6 yıl
ondorax

Arkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor. Burada tebrik edilmesi gereken Apple değil, kesinlikle Samsungdur. Beyaz eşyadan tutunda televizyonlar, monitörler, müzik sistemleri, ev sinema sistemleri, laptop, oem donanım, klima vesaire gibi aklınıza gelmeyecek dallarda ürün üretip pazarlayan firmanın sadece cep telefonu sevkiyatı baz alınan bir raporda, neredeyse gelirinin tamamını akıllı telefon satışlarından çıkaran ve dünyanın en değerli 2.markası olan bir firmayı, yani Appleı geçip 1.sıraya yerleşmesi, Samsungun ne kadar yol kattettiğini ve Apple ın ne kadar beklenenin altında kalan bir mali yıl geçirdiğini gösterir keza Apple, son zamanlarda değer kaybetmesiyle en değerli şirket unvanını Exxona kaptırdı.


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ondoraxArkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsu...
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SystemApps 6 yıl
samsungu ben tebrik ediyorum.zira görünümü bu kadar kötü bir cihazı sırf teknolojisi ile milyonlar sattırıyor.(samsung s3 gibi)


teknoloji iyiye gidiyor zira öncelik herzamn teknoloji olmalı bakınız galaksi note bünyesindeki ilgi çekici özellikleri ile 5.5 inçi bile sorun olmaktan çıkararak milyonlar satmayı başardı.oysaki eskiden ne kadar küçük telefon o kadar iyi telefon demek ti...

apple kılıfları bile o elma logosunu kapatmayacak şekilde tasarlanıyorken kimse beni teknolojisin sattırdığına inandıramaz.işte kötü gidişat da bu malesef...

samsungu ben tebrik ediyorum.zira görünümü bu kadar kötü bir cihazı sırf teknolojisi ile milyonlar sattırıyor.(samsung s3 gibi)teknoloji...
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mertgraph1979 6 yıl
He lan he he diye düşündüklerini söyleyen birine laf anlatıyoruz. Biz de tabi kabahat:)
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Mr. Jingles 6 yıl
MeeGo aslında Elop'un kararıyla bırakıldı. Microsoft'tan gelen birinin WinPhone dururken başka bir sistem kullanması zaten beklenemezdi. Nokia'nın milyonlarca dolar harcadığı sistem bu adam tarafından çöpe gitti. Hatta N9 ve MeeGo ile ilgili bir demeci de vardı. MeeGo cihaz üretimi yapmayacağız demişti. Hatta N9 başarılı bir satış rakamına ulaşsa bile yine de MeeGo cihaz üretmeyeceğiz diyerek tavrını ve düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmiştir. Hangi CEO başarı yakaladığı bir cihazın devamını getirmez? Art niyeti olduğu bariz bir şekilde belli. Microsoft'tan gelen birinden zaten ne beklenebilirdi ki? Şu an Nokia'da Maemo, MeeGo adına kim varsa 16.09.2012'de ayrıldı. Nokia'dan ayrılan MeeGo çalışanları Jolla adında yeni bir şirket kurdular. Yani MeeGo cihazlar Jolla markası altında çıkacak ama cihazlar 2013'ün ikinci yarısında çıkacağı için MeeGo'nun kaderi o zaman belli olacak. SailFish isimli işletim sistemi olarak çıkacak ve bu işletim sistemi MeeGo tabanlı.

Şimdi MeeGo ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Aslında N9'daki Harmattan arayüzü aslında arayüzden çok işletim sistemiydi. Hatta Maemo'nun 6. sürümüydü desek daha doğru olur. Yani N9'da aslında gerçek MeeGo'yu görmedik. Şimdi Jolla ile çıkacak cihazlarda MER çekirdeğinin dahil olduğu MeeGo kullanılacak. Yani "gerçek" MeeGo cihazları görmüş olacağız.

Belki ilgini çeker istersen bir göz at. :)

mobile.donanimhaber.com/...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
her firma kar edebilir yada zarar edebilir hisseleri düşer değer kazanır.sonuçta düzen buna göre işliyor.mobil sistemler ve cep telefonlarına bakacak olursak amerikanın bu işten ne kadar karlı çıktığını görebiliriz.Samsung ,Sony ve benzeri firmaların başarılı bir işletim sistemleri olsa o zaman daha güzel olurdu.sistemleri severim ama amerika ve benzeri ülkeldeki yöneticilerin sömürü anlayışından nefret ediyorum.kimin birinci kimin sonuncu olmasından ziyade bu aşırı tüketimin gelecek nesillere yeşil bir alan bırakacağını sanmıyorum.tabiatımız yok oluyor.geri dönüşümü en iyi yapan firma kazansın isterim.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bu açıklama koreli nakliyeciler federasyonu falan vermiş galibe !
bu en iyi telefonun hangisi olduğunu gösteren bir açıklama değil dir !
( eğer anlamadıysan tekrar oku )
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MüyendisAdayı 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
bu açıklama koreli nakliyeciler federasyonu falan vermiş galibe !
bu en iyi telefonun hangisi olduğunu gösteren bir açıklama değil dir !
( eğer anlamadıysan tekrar oku )

en iyi telefon şu diye bir şey mi demişler? Tekrar oku bi
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mehmetfahriguven 6 yıl
ondorax

Arkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor. Burada tebrik edilmesi gereken Apple değil, kesinlikle Samsungdur. Beyaz eşyadan tutunda televizyonlar, monitörler, müzik sistemleri, ev sinema sistemleri, laptop, oem donanım, klima vesaire gibi aklınıza gelmeyecek dallarda ürün üretip pazarlayan firmanın sadece cep telefonu sevkiyatı baz alınan bir raporda, neredeyse gelirinin tamamını akıllı telefon satışlarından çıkaran ve dünyanın en değerli 2.markası olan bir firmayı, yani Appleı geçip 1.sıraya yerleşmesi, Samsungun ne kadar yol kattettiğini ve Apple ın ne kadar beklenenin altında kalan bir mali yıl geçirdiğini gösterir keza Apple, son zamanlarda değer kaybetmesiyle en değerli şirket unvanını Exxona kaptırdı.


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ßadßoy31 6 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven
ondorax

Arkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor. Burada tebrik edilmesi gereken Apple değil, kesinlikle Samsungdur. Beyaz eşyadan tutunda televizyonlar, monitörler, müzik sistemleri, ev sinema sistemleri, laptop, oem donanım, klima vesaire gibi aklınıza gelmeyecek dallarda ürün üretip pazarlayan firmanın sadece cep telefonu sevkiyatı baz alınan bir raporda, neredeyse gelirinin tamamını akıllı telefon satışlarından çıkaran ve dünyanın en değerli 2.markası olan bir firmayı, yani Appleı geçip 1.sıraya yerleşmesi, Samsungun ne kadar yol kattettiğini ve Apple ın ne kadar beklenenin altında kalan bir mali yıl geçirdiğini gösterir keza Apple, son zamanlarda değer kaybetmesiyle en değerli şirket unvanını Exxona kaptırdı.


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DH Misafiri 6 yıl
l3ittersweet
mantıksız bir araştırma olmuş, hiçbir geçerliliği yok bence. samsung : s3 note 2 apple : iphone 4s iphone 5 nokia : lumia 820 lumia 920 .. şeklinde satış rakamlarını karşılaştırmak esas sonucu verir bize.

Neden mantıksız bir araştırma olsun, araştırma cep telefonu üzerine yapılmış akıllı cep telefonları üzerine değil. Giriş ve orta seviyede de nokia liderliği falan kalmamış görüldüğü gibi. üstelik akıllı telefonlara da gelirsek samsung'da çeşitli donanım ve ekran boyutu farkları olduğu için tüketicilerin tercih imkanı var, apple gibi tek model dayatması yok. o yüzden akıllı telefonlar bile karşılaştırılsa samsung'un bu sene çıkardığı tüm akıllı telefonların toplamı alınır karşılaştırmada. eğer apple da 3-5 farklı model çıkarsaydı onun da modellerinin satışları bölünecekti, ki bu tüketici için iyi birşey. ios kullanmak istiyorsam ufak ekran kullanmak zorundamıyım ? Çıkar 2-3 model içinden ben tercih edeyim.
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l3ittersweet 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

l3ittersweet

mantıksız bir araştırma olmuş, hiçbir geçerliliği yok bence. samsung : s3 note 2 apple : iphone 4s iphone 5 nokia : lumia 820 lumia 920 .. şeklinde satış rakamlarını karşılaştırmak esas sonucu verir bize.


Neden mantıksız bir araştırma olsun, araştırma cep telefonu üzerine yapılmış akıllı cep telefonları üzerine değil. Giriş ve orta seviyede de nokia liderliği falan kalmamış görüldüğü gibi. üstelik akıllı telefonlara da gelirsek samsung'da çeşitli donanım ve ekran boyutu farkları olduğu için tüketicilerin tercih imkanı var, apple gibi tek model dayatması yok. o yüzden akıllı telefonlar bile karşılaştırılsa samsung'un bu sene çıkardığı tüm akıllı telefonların toplamı alınır karşılaştırmada. eğer apple da 3-5 farklı model çıkarsaydı onun da modellerinin satışları bölünecekti, ki bu tüketici için iyi birşey. ios kullanmak istiyorsam ufak ekran kullanmak zorundamıyım ? Çıkar 2-3 model içinden ben tercih edeyim.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki verimli bir karşılaştırma için her ürün kendi sınıfı ile karşılaştırılır. ferrari renaulttan az satıyor diye "ferrari de ucuz araba üretsin" diye bir argüman sunulamaz. samsung, nokia, htc vs'nin iphone sınıfında olan cihazları bellidir. fiyatlandırma ve sınıf olarak galaxy pocket ile iphone 5'i aynı kefeye koymak, aynı istatistik içinde değerlendirmek bu işin bilimine uymaz.

Bugün apple halen ayaktaysa zaten emin olun az telefon çıkardığı için, kuzenimin 3gs'si var, tüm dünya ile birlikte iOs 6 aldı, kurdu ve kullanıyor, s3'ü olan insanlar da godot'u bekler gibi 4.1.2 , htc sony sahipleri için durum çok daha kötü.

Ekran konusuna gelirsek, evet birçok insan ekranı ufak olduğu için iphone'u tercih etmiyor, çünkü günlük hayatlarımda smartphone o kadar önemli ki, 5" ekran kullanmak boyut dezavantajına rağmen tercih edilmesi son derece mantıklı. Apple başlattığı devrimi takip edemediğinin farkında, 4,8" bir iphone yapabilir deniyor, belki de olabilir. Ancak 4,8" iphone yapsa bile, ekran oranı tamamen aynı olacaktır diğer iphone'lar ile. ios 7 8 9 çıktıktan sonra 6 ay beklemeyecektir kimse güncelleme gelmesi için.
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ondorax 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: "Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor." Burada tebrik edilmesi gereken Apple değil, kesinlikle Samsungdur. Beyaz eşyadan tutunda televizyonlar, monitörler, müzik sistemleri, ev sinema sistemleri, laptop, oem donanım, klima vesaire gibi aklınıza gelmeyecek dallarda ürün üretip pazarlayan firmanın sadece cep telefonu sevkiyatı baz alınan bir raporda, neredeyse gelirinin tamamını akıllı telefon satışlarından çıkaran ve dünyanın en değerli 2.markası olan bir firmayı, yani Apple'ı geçip 1.sıraya yerleşmesi, Samsungun ne kadar yol kattettiğini ve Apple ın ne kadar beklenenin altında kalan bir mali yıl geçirdiğini gösterir keza Apple, son zamanlarda değer kaybetmesiyle en değerli şirket unvanını Exxon'a kaptırdı.
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pckobat_78 6 yıl
Nokia'nın yeni bir soluk kazanacağını düşünüyorum wp cihazlarla ama tabi ne kadar yeni bir soluk olacak tartışılır :)
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Mr. Jingles 6 yıl ondorax
ondorax
Arkadaşlar çok yanlış yorumlar yapmış. Yazıdan alıntı yapıyorum: "Rapora göre, cep telefonu sevkiyatındaki ilk üç sırayı Samsung, Nokia ve Apple alıyor." Burada tebrik edilmesi gereken Apple değil, kesinlikle Samsungdur. Beyaz eşyadan tutunda televizyonlar, monitörler, müzik sistemleri, ev sinema sistemleri, laptop, oem donanım, klima vesaire gibi aklınıza gelmeyecek dallarda ürün üretip pazarlayan firmanın sadece cep telefonu sevkiyatı baz alınan bir raporda, neredeyse gelirinin tamamını akıllı telefon satışlarından çıkaran ve dünyanın en değerli 2.markası olan bir firmayı, yani Apple'ı geçip 1.sıraya yerleşmesi, Samsungun ne kadar yol kattettiğini ve Apple ın ne kadar beklenenin altında kalan bir mali yıl geçirdiğini gösterir keza Apple, son zamanlarda değer kaybetmesiyle en değerli şirket unvanını Exxon'a kaptırdı.

Ne kadar saçma bir yorum. Apple kaç tane cihaz üretiyor acaba? Samsung gibi senede 30 tane cihaz çıkarmıyor. Sende bu açıdan bak istersen? Sattığı 213M akıllı telefonun içinde Galaxy Ace/Ace 2/Mini/Mini 2/Gio/Fit/Discover/Pro/Axiom/W/Pocket Duos/Chat/ gibi daha bir sürü irili ufaklı model sayabilirim sana. Ve bunların hepsi o 213M'nin içinde. Apple'a bakalım. Topu topu 3 model çıkıyor karşımıza; iPhone 4/4S/5. Sadece 3 modelle bu kadar satış yaparken Samsung'un nesini tebrik edeceksin Apple'a karşı? Çıkar bakalım alt ve orta seviye modellerini kaç milyona inecek? Bu kadar model çıkarıyorken bırak da bir zahmet geçsin. iPhone 4'e rakip olarak çıkan Galaxy S'in şimdi esamesi bile okunmuyor. Ama iPhone 4'ün hâlâ gideri var ve desteği devam ediyor. Şimdi aynısı S2'nin başına gelmiş durumda. Ama iPhone 4S hâlâ çok güncel bir model ve hâlâ tercih edilebilir çünkü desteği en az iki yıl daha sürer. Aynı şey S3'ün de başına gelecek. Samsung elbette tebrik edilir ama asıl tebrik edilmesi gereken Samsung diyerek saçmalamanın alemi yok. Samsung 30 tane modeliyle satış yaparken Apple sadece 3 tane cihazla ilk üçte olabiliyorsa burada tebrik edilmesi gereken Samsung'tan önce Apple'dır. Ayrıca beyaz eşya, televizyon, klima üretmesinin söylediklerinle bir alakası yok. Onları üretiyor diye birinci olmasını mı tebrik ediyorsun? Ayrıca Apple'ın hâlâ en değerli şirket olduğunu istersen www.ntvmsnbc.com/id/25416447 adresindeki haberden okuyabilirsin. Daha 2 gün öncesinin haberi.
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vamp 6 yıl
Samsung u kimse durduramaz bu gidişle. Nokia hak ettiği yerde şu an. N97 mağdurları çok iyi hatırlarlar o telefonu. 2 tane iphone alınıyordu N97 fiyatına. Bugün aynı durumda Apple firması var. Teknolojiyi ilerletmeyen ve herkese dava açan bir yapıyla liderlik mücadelesi veriyor. Sırf bu çirkefliği yüzünden(çalışmadılar davalarla uğraştılar) şu an akıllı telefon satışında 2. sıraya düştü.. Eğer böyle giderse Apple içinde bir Nokia faciası kaçınılmaz olur. 5s ve 6. seri Samsung un altında ezilmemeli ;) Yeni teknolojiler ve insanların hayatını kolaylaştıracak şeylerden bahsetmeleri lazım. Pc bağımlılığının sona ermesi ve paylaşım seçeneklerinin bir hayli artması gerek..
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stalker(1979) 6 yıl
anldrms34
Applecilar eksilimeye baslar

Bende öyle zannediyordum ama eksilememişler hayret





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wentworthscofield 6 yıl
Ölümüne tartışmalar ve tüketim çılgınlığına rağmen cep telefonu pazarı toplamda küçülmüş çok ilginç
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wardstone 6 yıl
Samsung orta f/p 'li satışlar yaptığı için 1. sırada bence.Apple düşük fiyatlı yeni bir telefon çıkartsa Samsung'a toz yutturur düşüncesindeyim.
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