Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Street View bu kez Harry Potter stüdyolarında

5 yıl
475
1
3
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Street View bu kez Harry Potter stüdyolarında

 Skyfall filmine konu olan ıssız Japon adasını fotoğraflayarak Street View kullanıcılarının beğenisine sunan Google, bu kez Harry Potter stüdyolarına girdi.

Londra'da bulunan Warner Bros. stüdyolarına misafir olan Street View kamerası, sinema tarihinin en popüler serilerinden olan Harry Potter setini fotoğrafladı. 

Diagon Alley çekimlerinin yapıldığı bu seti fotoğraflayan Street View ile Harry Potter hayranları Ollivander veya Weasleys' Wizard Wheezes dükkanlarını görebilecekler. 


http://maps.gstatic.com/m/streetview/?q=Diagon+Alley+at+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Studio+Tour+Drive,+Leavesden&hl=en&ll=51.690882,-0.417287&spn=0.004835,0.013411&sll=51.689718,-0.417566&layer=c&cid=10355248391383225485&panoid=u1gcE6cVKELE_xgImwtVHQ&cbp=13,274.23,,0,-1.66&hq=Diagon+Alley+at+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Stu Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napolyon94 5 yıl
Haha Weasley şaka dükkanı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 5 yıl
Harry Potter mı kaldı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Bir kaç seneye epey geniş bir arşive sahip olacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim