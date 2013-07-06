Street View bu kez Harry Potter stüdyolarında





Skyfall filmine konu olan ıssız Japon adasını fotoğraflayarak Street View kullanıcılarının beğenisine sunan Google, bu kez Harry Potter stüdyolarına girdi.





Londra'da bulunan Warner Bros. stüdyolarına misafir olan Street View kamerası, sinema tarihinin en popüler serilerinden olan Harry Potter setini fotoğrafladı.





Diagon Alley çekimlerinin yapıldığı bu seti fotoğraflayan Street View ile Harry Potter hayranları Ollivander veya Weasleys' Wizard Wheezes dükkanlarını görebilecekler.





http://maps.gstatic.com/m/streetview/?q=Diagon+Alley+at+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Studio+Tour+Drive,+Leavesden&hl=en&ll=51.690882,-0.417287&spn=0.004835,0.013411&sll=51.689718,-0.417566&layer=c&cid=10355248391383225485&panoid=u1gcE6cVKELE_xgImwtVHQ&cbp=13,274.23,,0,-1.66&hq=Diagon+Alley+at+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Warner+Bros.+Studio+Tour+London,+Stu