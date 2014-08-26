Su geçirmezlik Sony orta seviye akıllı telefonlarda standart özellik olabilir

Haber Editörü
Xperia M2 Aqua akıllı telefonu ile pazardaki en üst seviye su geçirmezlik seviyesini ilk kez bir orta seviye modele sunan Sony, görünüşe standardı yaygınlaştırmayı planlıyor.
Sektörden gelen bilgilere göre Sony orta seviye akıllı telefonlarında su geçirmezlik özelliğini standart hale getirmeyi planlıyor. Firma gelecek yıl itibariyle bu planını uygulamaya koymayı isterken FIH Mobile, Compal Electronics ve Arima Communications gibi ortaklarına da referans tasarımlar hazırlamaları talimatını verdi.
Bunun yanında Samsung, HTC, Huawei gibi rakiplerin de orta seviye akıllı telefon segmentine belirli bir standarda kadar suya ve toza dayanıklılık taşıyan modeller sunacağı dile getiriliyor. Bu bakımdan Sony'nin hamlesi oldukça akıllıca duruyor.
Suya ve toza dayanıklılık aslında yıllardır sınırlı sayıda akıllı telefonda kullanılan ancak maliyeti nedeniyle fazla tercih edilmeyen bir özellikti. Geçen yıl Sony'nin Xperia Z ile amiral gemisi fiyat seviyesinde bu özelliği sunması dikkatleri çekmiş ve sonrasında giderek yaygınlaşmaya başlamıştı.
http://www.phonearena.com/news/Sony-tipped-to-be-making-waterproofness-a-standard-for-its-2015-mid-rangers_id59755 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lakin genel olarak hata kullanıcıda oluyor. Kapakları kapatacaksın sıkı sıkı yoksa geçirir. Az aralık kalsa fark etmesen gitti cihaz. Sonra kapalıydı ama diye ağlarsın. Z1 ile denizde çok durdum, fotoğraflar, su altı videoları çektim tık demedi.
su geçirdiği için bir çok şikayet var çünkü
Firma suya dayanıklı fakat öyle havuzda resim çekmeyin dese insanlar ona göre kullanacak fakat telefonun özellik kısmında suyun altında resim çekin diyor.
Şöyleki usb,micro sd ve sim kart kapakları sıkı sıkıya kapalıysa (çok dikkat edilmeli) ve cihaz su aldıysa üretim hatası olur ve servis ücretsiz değişim yapar. ama eğer kapakların altındaki beyaz bantlar kırmızı renge dönüşürse kapaktan su aldığı anlamına gelir ve garanti dışı kalır. Zaten kapakları açtığınızda telefon sizi bu konuda uyarıyor.
tatilde havuzda kaydırakta su altında selfie çekmiş çok sayıda
akşam bir baktım telefon şişmiş ne yapacağız diye beni aradı gel bakarız dedim
telefon bildiğin 2cm kalınlığa ulaşmış
servise götürdü 900 tl tamir ücreti istemişler
daha taksidi bitmemiş.
şimdi asus zenphone almayı düşünüyor
Kıssadan hisse öyle reklamları izleyip aldanmayın telefonu suyla fazla haşır neşir etmeyin
IP67 sertifikası olması havuzda su geçirmeyeceğini ifade etmez IP67 sertifikası olan cihazlar 1 metre derinliğe kadar su geçirmez tabiki suyun yarattığı basınçta önemli etkendir.
1 metre derinliği geçmeseniz dahi IP 67 sertifikalı bir cihaz 30 dakikadan fazla su altında kalırsa su alabilir.
IP67 sertifikalı bir cihaz suyun altındayken elinizde yada cebinizdeyken basınca maruz kalırsa ne kadar süre ile yada de kadar derinlikte su altında kaldığının önemi olmaksınızın su alabilir
IP68 sertifikalı cihazlarda 3 metreye kadar su geçirmez ve zaman sınırı olmadan bu özelliğini korumak zorundadır. fakat yine aynı şekilde yüksek basınca veya darbeye maruz kalırsa IP68 sertifikalı cihazlarda su alabilir
sürekli olarak su ile temas halinde kalacak cihazlar mutlaka IP68 sertifikasına sahip olmak zorundadır.
Söylemek istediğim su ve toz geçirmezlik özelliği öyle sanıldığı kadar maliyetli bir olay değil üreticiler isterse her modele uygulayabilirler bunu.