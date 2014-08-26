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Su geçirmezlik Sony orta seviye akıllı telefonlarda standart özellik olabilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Su geçirmezlik Sony orta seviye akıllı telefonlarda standart özellik olabilir

Xperia M2 Aqua akıllı telefonu ile pazardaki en üst seviye su geçirmezlik seviyesini ilk kez bir orta seviye modele sunan Sony, görünüşe standardı yaygınlaştırmayı planlıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Sony orta seviye akıllı telefonlarında su geçirmezlik özelliğini standart hale getirmeyi planlıyor. Firma gelecek yıl itibariyle bu planını uygulamaya koymayı isterken FIH Mobile, Compal Electronics ve Arima Communications gibi ortaklarına da referans tasarımlar hazırlamaları talimatını verdi. 

Bunun yanında Samsung, HTC, Huawei gibi rakiplerin de orta seviye akıllı telefon segmentine belirli bir standarda kadar suya ve toza dayanıklılık taşıyan modeller sunacağı dile getiriliyor. Bu bakımdan Sony'nin hamlesi oldukça akıllıca duruyor. 

Suya ve toza dayanıklılık aslında yıllardır sınırlı sayıda akıllı telefonda kullanılan ancak maliyeti nedeniyle fazla tercih edilmeyen bir özellikti. Geçen yıl Sony'nin Xperia Z ile amiral gemisi fiyat seviyesinde bu özelliği sunması dikkatleri çekmiş ve sonrasında giderek yaygınlaşmaya başlamıştı. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-tipped-to-be-making-waterproofness-a-standard-for-its-2015-mid-rangers_id59755 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gcb1903 4 yıl
Evet kesinlikle arada çıkıyordur gerçekten kullanıcı hatası olmasa bile su kaçırdığı için bozulan. Her telefonda, her elektronik cihazda olabilir. Biraz şans işi bu.
Lakin genel olarak hata kullanıcıda oluyor. Kapakları kapatacaksın sıkı sıkı yoksa geçirir. Az aralık kalsa fark etmesen gitti cihaz. Sonra kapalıydı ama diye ağlarsın. Z1 ile denizde çok durdum, fotoğraflar, su altı videoları çektim tık demedi.
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Şekilsiniz ya 4 yıl
Koyuyoda arkasında durmuyor ki.
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inexo 4 yıl
su geçirmezlik mi suya dayanıklılık mı bu ayrıma dikkat etmek lazım.
su geçirdiği için bir çok şikayet var çünkü
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oyuncu11790 4 yıl
Firmalar çok akıllı ya, su altında fotoğraf çekebilirsiniz suya dayanıklı diye insanların ilgisini çekiyor. Telefon su alıp arızalanınca kullanıcı hatası yapacak bir şey yok deniliyor.
Firma suya dayanıklı fakat öyle havuzda resim çekmeyin dese insanlar ona göre kullanacak fakat telefonun özellik kısmında suyun altında resim çekin diyor.
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Illustrious. 4 yıl
#atalarımız #ne #demiş #?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




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MrKemal17 4 yıl
Z1 Compact ile tatilde havuzun içinde 2 gün yarımşar saat su altında fotoğraf çektim.Hiçbirşey olmadı ama suya sokmadan kapakları kontrol ettim iyice.Ben de korkuyordum ya geçirirse diye ama bir sorun çıkmadı.
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Bl00dyHell 4 yıl
Bence artık her telefonda olması gereken bir özellik
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar, son 10 günde iki kişi z1 ve z2 compact ürünleriyle havuzda resim çektikleri için telefonları arızalndı. sony yetkili servisi sorumluluk kabul etmiyor ve telefon su almış diyor. Aklınızda bulunsın.
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michael01 4 yıl
telefon suya düşünce garanti dışı kalıyorsa ne yapıyım ben su geçirmezliği
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esram30 4 yıl
Ya arkadaşlar evet Sony su geçirmez diyor telefonlarına bu doğru. Ancak ecs_elite_group in dediği gibi tamamen basınç ile alakalı bir durum.
Şöyleki usb,micro sd ve sim kart kapakları sıkı sıkıya kapalıysa (çok dikkat edilmeli) ve cihaz su aldıysa üretim hatası olur ve servis ücretsiz değişim yapar. ama eğer kapakların altındaki beyaz bantlar kırmızı renge dönüşürse kapaktan su aldığı anlamına gelir ve garanti dışı kalır. Zaten kapakları açtığınızda telefon sizi bu konuda uyarıyor.
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tural.i 4 yıl
ee o kadar reklamını yaptıkları özellik yalanmı oldu yani,bu durumdan çıkarılacak ders o kadar parayı telefona yatırmayacan arkadaş.
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Bradley Cooper 4 yıl
şikayetvar.com da su geçirme ile ilgili bir çok şikayet var. böyle bir özellik koyuyorsun bari sağlam yap. insanları neden kndırıyorsun
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ecs_elite_group 4 yıl
benimde arkadaşım xperia z2 sini pelt etmiş ama bir iki resim değil baya bi kullanmış su geçirmiyor diye

tatilde havuzda kaydırakta su altında selfie çekmiş çok sayıda

akşam bir baktım telefon şişmiş ne yapacağız diye beni aradı gel bakarız dedim
telefon bildiğin 2cm kalınlığa ulaşmış




servise götürdü 900 tl tamir ücreti istemişler
daha taksidi bitmemiş.
şimdi asus zenphone almayı düşünüyor




Kıssadan hisse öyle reklamları izleyip aldanmayın telefonu suyla fazla haşır neşir etmeyin


IP67 sertifikası olması havuzda su geçirmeyeceğini ifade etmez IP67 sertifikası olan cihazlar 1 metre derinliğe kadar su geçirmez tabiki suyun yarattığı basınçta önemli etkendir.
1 metre derinliği geçmeseniz dahi IP 67 sertifikalı bir cihaz 30 dakikadan fazla su altında kalırsa su alabilir.
IP67 sertifikalı bir cihaz suyun altındayken elinizde yada cebinizdeyken basınca maruz kalırsa ne kadar süre ile yada de kadar derinlikte su altında kaldığının önemi olmaksınızın su alabilir

IP68 sertifikalı cihazlarda 3 metreye kadar su geçirmez ve zaman sınırı olmadan bu özelliğini korumak zorundadır. fakat yine aynı şekilde yüksek basınca veya darbeye maruz kalırsa IP68 sertifikalı cihazlarda su alabilir
sürekli olarak su ile temas halinde kalacak cihazlar mutlaka IP68 sertifikasına sahip olmak zorundadır.
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ecs_elite_group 4 yıl
Lenovo nun 2012 yılında çıkardığı A660 model numaralı bir telefonu vardı 150 dolar civarıydı fiyatı IP67 sertifikası vardı 4'' gorilla glass korumalı ekranı vardı.
Söylemek istediğim su ve toz geçirmezlik özelliği öyle sanıldığı kadar maliyetli bir olay değil üreticiler isterse her modele uygulayabilirler bunu.
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YediGüzelAdam 4 yıl ecs_elite_group
Hocam z2 ip58 su geçirmezlik tam seviyede :)
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