Su geçirmezlik Sony orta seviye akıllı telefonlarda standart özellik olabilir





Xperia M2 Aqua akıllı telefonu ile pazardaki en üst seviye su geçirmezlik seviyesini ilk kez bir orta seviye modele sunan Sony, görünüşe standardı yaygınlaştırmayı planlıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Sony orta seviye akıllı telefonlarında su geçirmezlik özelliğini standart hale getirmeyi planlıyor. Firma gelecek yıl itibariyle bu planını uygulamaya koymayı isterken FIH Mobile, Compal Electronics ve Arima Communications gibi ortaklarına da referans tasarımlar hazırlamaları talimatını verdi.





Bunun yanında Samsung, HTC, Huawei gibi rakiplerin de orta seviye akıllı telefon segmentine belirli bir standarda kadar suya ve toza dayanıklılık taşıyan modeller sunacağı dile getiriliyor. Bu bakımdan Sony'nin hamlesi oldukça akıllıca duruyor.





Suya ve toza dayanıklılık aslında yıllardır sınırlı sayıda akıllı telefonda kullanılan ancak maliyeti nedeniyle fazla tercih edilmeyen bir özellikti. Geçen yıl Sony'nin Xperia Z ile amiral gemisi fiyat seviyesinde bu özelliği sunması dikkatleri çekmiş ve sonrasında giderek yaygınlaşmaya başlamıştı.

http://www.phonearena.com/news/Sony-tipped-to-be-making-waterproofness-a-standard-for-its-2015-mid-rangers_id59755