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Su taşkınlarının Mars yüzeyinde kanyonlar oluşturduğu keşfedildi

Mars yüzeyini şekillendirme gücüne sahip krater gölleri keşfedildi. NASA 2020 yılında bu göllerden birine geçmiş yaşamın izlerini aramak niyetiyle bir robot göndermeyi planlıyor. Detaylar haberimizde.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Bugün, Mars gezegenindeki suyun çoğu buzullarda donmuş halde bulunmakta. Fakat milyarlarca yıl önce sıvı halde olan su, nehirler yardımıyla kraterleri doldurup devasa göl ve denizler oluşturmuştu.

İlginç olan olay ise su miktarının devasa boyutlara ulaşmasıyla kraterin basınca daha fazla dayanamayıp yanlardan patlaması. Bu sayede dünyada oluşumu binlerce yıl süren kanyonlar, komşumuzda haftalar içinde oluşabilmiş.

Bu tür oluşumların, Dünya gezegeninin aksine tektonik plakalara sahip olmayan Mars ve benzeri gezegenlerin yüzeylerini de şekillendirdiğine inanılıyor. “Eski göl” olarak ifade edilen 200 kadar oluşumun bazıları Hazar denizi kadar büyük. Bilim insanları ise bunlardan 24 tanesini, Mars Keşif Uydusunun çektiği fotoğraflar sayesinde inceleyebilmişler.

GÖREV 2020

İncelenen Krater göllerinden en önemlisine Jezero Krateri ismi verilmiş. Krater, 2020 yılında görevine başlayacak olan Mars robotu için öncelikli yerlerden birisi olma özelliğini taşıyor. NASA’nın robotu burada geçmiş yaşamın izlerini arayacak.

Dünyadakilerin aksine, yaklaşık 3,7 milyar yıldır yerlerinde duran bu kanyonların Mars gezegeninde bulunan yüzey suları hakkında da bilgi verebileceği ifade ediliyor.

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181116164505.htm Yorum Yaz
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