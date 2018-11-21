Su taşkınlarının Mars yüzeyinde kanyonlar oluşturduğu keşfedildi

Bugün, Mars gezegenindeki suyun çoğu buzullarda donmuş halde bulunmakta. Fakat milyarlarca yıl önce sıvı halde olan su, nehirler yardımıyla kraterleri doldurup devasa göl ve denizler oluşturmuştu.

İlginç olan olay ise su miktarının devasa boyutlara ulaşmasıyla kraterin basınca daha fazla dayanamayıp yanlardan patlaması. Bu sayede dünyada oluşumu binlerce yıl süren kanyonlar, komşumuzda haftalar içinde oluşabilmiş.

Bu tür oluşumların, Dünya gezegeninin aksine tektonik plakalara sahip olmayan Mars ve benzeri gezegenlerin yüzeylerini de şekillendirdiğine inanılıyor. “Eski göl” olarak ifade edilen 200 kadar oluşumun bazıları Hazar denizi kadar büyük. Bilim insanları ise bunlardan 24 tanesini, Mars Keşif Uydusunun çektiği fotoğraflar sayesinde inceleyebilmişler.