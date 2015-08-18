Sualtı için hazırlanan drone modeli Fathom'un testleri sürüyor

Son dönemde drone denildiği zaman herkesin aklına ilk olarak uçan araçlar geliyor. Konuya hava değil deniz / su tarafından yaklaşan Fathom ise, yapılan çalışmalarla nihai sürüme gün geçtikçe yaklaşıyor.

Sualtı keşif işlemleri için hazırlanan Fathom, yukarıda yer alan fotoğrafdan da görebileceğiniz üzere sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Diğer drone modellerinin aksine kullanmak için herhangi bir eğitime ihtiyaç duymayan ürün, belirtildiği kadarıyla akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama üzerinden kablo bağlantısıyla kontrol edilebiliyor ve uzay araçlarında da kullanılan "reaction control systems" ya da kısaca RCS adı verilen sistemden (İnce yön ayarları için çalışan iticiler) ilham alınarak hazırlanmış dünyanın ilk jet motorlu sualtı drone'u olarak lanse ediliyor.

Fathom'un aktif geliştirme süreci devam ettiği için şimdilik tüm teknik detaylar açıklanmıyor. Ürünün gerçekleştirilen ilk test videosu da direkt olarak aşağıda yer alıyor.





http://www.slashgear.com/fathom-drone-explores-the-undersea-world-18397996/