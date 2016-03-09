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Supercell’in 2015 yılı gelirleri dudak uçuklatıyor

Clash of Clans, Boom Beach Clash Royale gibi oyunların yapımcısı Supercell, 2015 yılı için açıkladığı gelir rakamları ile önceki yıllara kıyasla ciddi bir yükseliş yaşadı. İşte o rakamlar:
3 yıl
8,3b
1
17
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Finlandiya merkezli oyun yapımcısı Supercell, Clash of Clans ile yakaladığı başarıyı Hay Day, Boom Beach gibi oyunlar ile de devam ettirerek her yıl düzenli bir şekilde gelirlerini yükseltmeyi başardı. Şu sıralar en güncel oyunu Clash Royale ile yeni oyunculara ulaşmaya çalışan şirket, 2015 yılı için açıklanan rakamlara göre son derece başarılı bir yılı geride bırakmış görünüyor.
Ayrıca Bkz. "LG G5 Türkiye fiyatı belli oldu"
2015 yılın 2.11 Milyar Euro gelirle kapatmayı başaran Supercell, geçtiğimiz yıl 1,55 Milyar Euro kazanç elde etmişti. %30’a yakınlık yükseliş gerçekten son derece önemli. 2.11 Milyar Euro’nun çok büyük bir bölümünü reklama ayıran Supercell’in net kârı da hiç de azımsanmayacak türden. Şirket vergiler, amortismanlar veya diğer yasal ücretler düşülmeden 848 Milyon Euro kazanç elde etmiş. 2014 yılında bu rakam 515 Milyon Euro olarak gerçekleşmişti. Yani kazanç %30 artarken kârın %60’a yakın artması Supercell’in reklam bütçesinde bir kesintiye gittiğinin de göstergesi olabilir.

%51 hissesini 1,53 Milyar Dolar karşılığında Japonya’nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi olan SoftBank Mobile’a satan SuperCell, App Annie istatistiklerine göre de Google Play Store ve App Store’da dünyanın en çok kazanan mobil uygulama geliştiricisi konumunda. Candy Crush’ın yapımcısı King’i geride bırakan Supercell, hızlı bir değerleme dönemine girmiş durumda. Şirketin piyasa değeri 5 Milyar Dolar’ın üzerinde olarak görülüyor.

Supercell’in en beğendiğiniz oyunu hangisi? Oy Ver 859 kişi oy verdi. Sonuçları Göster


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tenturdiot 3 yıl en beğenilen 1BilimAdamı
Fire_67
Aslında stretaji oyunlarını severim küçüklüğümden beri bir sürü kaliteli yapımı oynadım fakat clash of clansa hiç ısınamadım ismi grafikleri oynanınışı bana çok itici geliyor ve 10 yaşındaki çocukta oynuyor cafede çalışan garsonda..

10 yaşındaki çocuk tamam da kafede çalışan garsondan senin ne gibi bi üstünlüğün varmış? Sosyal faşist herif seni. Bunları sokak ortasında asmak lazım herkes görsün hepimizin boğazı sıkılınca ölüyoruz diye.
Fire_67Aslında stretaji oyunlarını severim küçüklüğümden beri bir sürü kaliteli yapımı oynadım fakat clash of clansa hiç ısınamadım ismi grafi...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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fatihbulut95 3 yıl
djvietnam
bi gün biz türklerde oyun yaparız ve onu milyar dolarlara satarız ne zaman 2090 yılında

Kardeşim bizimde yaptığımız ve dünya çapında oynanan oyunlar var bilmem biliyor musun.
Traffic Racer
Traffic Rider
Online Kafa Topu
bi kaç tane daha var böyle, şuan isimleri aklıma gelmedi.
İlerleyen zamanda daha da fazla olacağını düşünüyorum.
djvietnambi gün biz türklerde oyun yaparız ve onu milyar dolarlara satarız ne zaman 2090 yılındaKardeşim bizimde yaptığımız ve dünya ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
Supercell oyunlarının içinde reklam yok , oyun içi satın almalar var. Adam birde biliyormuş gibi net yazmış.
1 Yanıt Yanıtla +5
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strathmorea 3 yıl
001ATB
Arkadaşlar bu paraları nasıl kazanıyorlar ücretsiz oyunlarda?

Supercell oyunları oyun içi reklamdan ziyade oyun içi taş satın alımıyla para kazanıyor. 2 yıldan fazla oldu Clash of Clans oynuyorum ve oyun içinde bir kere bile reklam görmedim. Bu tür oyunlar free to play olarak para kazanır. Yani oyun içi mikro alımlar ve reklam gösterimi. Sadece oyun içi satın alım olabildiği gibi sadece reklam gösterimi de olabilir veya her ikisi de aynı oyunda olabilir.
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fatihbulut95 3 yıl
djvietnam
bi gün biz türklerde oyun yaparız ve onu milyar dolarlara satarız ne zaman 2090 yılında

Kardeşim bizimde yaptığımız ve dünya çapında oynanan oyunlar var bilmem biliyor musun.
Traffic Racer
Traffic Rider
Online Kafa Topu
bi kaç tane daha var böyle, şuan isimleri aklıma gelmedi.
İlerleyen zamanda daha da fazla olacağını düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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burakcoskunofficial 3 yıl fatihbulut95
fatihbulut95
djvietnam
bi gün biz türklerde oyun yaparız ve onu milyar dolarlara satarız ne zaman 2090 yılında

Kardeşim bizimde yaptığımız ve dünya çapında oynanan oyunlar var bilmem biliyor musun.
Traffic Racer
Traffic Rider
Online Kafa Topu
bi kaç tane daha var böyle, şuan isimleri aklıma gelmedi.
İlerleyen zamanda daha da fazla olacağını düşünüyorum.

Su bizim yaptığımız oyunları parmaklarinla saysana bakalım sonuç ne cikacak

1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 3 yıl
Supercell oyunlarının içinde reklam yok , oyun içi satın almalar var. Adam birde biliyormuş gibi net yazmış.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Nikola Tesla 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Supercell oyunlarının içinde reklam yok , oyun içi satın almalar var. Adam birde biliyormuş gibi net yazmış.

İçinde reklam var dememiş ki zaten, şirketin Super Bowl, TV reklamları gibi reklamlarından bahsetmiş.
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Batuist 3 yıl
hazır haberini görmüşken bir köyüme bakayım :)
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
001ATB
Arkadaşlar bu paraları nasıl kazanıyorlar ücretsiz oyunlarda?

Reklamlarla oyunun her hangi bir yerinde google reklamları gösteriliyor tıklama başına ücret alınıyor.
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001ATB 3 yıl
Arkadaşlar bu paraları nasıl kazanıyorlar ücretsiz oyunlarda?
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Kefelon 3 yıl
Çevremde Clash of Clans oynayan ve deli gibi seven bunca kişi olunca zorla başlamaya çalıştım 2 kere ama yok olmuyor gerçekten beğenmedim oyunu. Ama bu yeni oyun Clash Royal gerçekten çok güzel olmuş bayıldım oyuna. Birbirinin benzeri sadece isileri ve içindeki grafikleri değiştirilmiş onlarca boş oyundan sonra böyle yeni ve heyecan vereci formatı olan oyunları piyasada görmek gerçekten çok hoşuma gidiyor...
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aspirin_00 3 yıl
1 oyun yazsam bana şöyle 20 milyon euro kazandırsa pazardan çekilirim :D başkaları kazansın bana yeter o para :D :D
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crazy585858 3 yıl
bu oyunu oynamamamın en büyük sebebi savaştan sonra askerlerin canlı kalsa bile yok olup gitmeleri.. bu kadar salak bir mantik olamaz
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1ses1 3 yıl
oyunda hile yapılmaması istikrarı sağlamlaştırdı. Hile olan hangi oyuna kim para yatırır ve zevk alırki. Basit hoş grafikleri oynamasını eğlenceli hale getiriyor. Sürekli başında durmayı gerektirmiyor.
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HABERİN ETİKETLERİ
supercell, softbank ve
6 etiket daha boom beach clash of clans clash royal Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
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