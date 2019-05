Supercell’in 2015 yılı gelirleri dudak uçuklatıyor

Finlandiya merkezli oyun yapımcısı Supercell, Clash of Clans ile yakaladığı başarıyı Hay Day, Boom Beach gibi oyunlar ile de devam ettirerek her yıl düzenli bir şekilde gelirlerini yükseltmeyi başardı. Şu sıralar en güncel oyunu Clash Royale ile yeni oyunculara ulaşmaya çalışan şirket, 2015 yılı için açıklanan rakamlara göre son derece başarılı bir yılı geride bırakmış görünüyor.

2015 yılın 2.11 Milyar Euro gelirle kapatmayı başaran Supercell, geçtiğimiz yıl 1,55 Milyar Euro kazanç elde etmişti. %30’a yakınlık yükseliş gerçekten son derece önemli. 2.11 Milyar Euro’nun çok büyük bir bölümünü reklama ayıran Supercell’in net kârı da hiç de azımsanmayacak türden. Şirket vergiler, amortismanlar veya diğer yasal ücretler düşülmeden 848 Milyon Euro kazanç elde etmiş. 2014 yılında bu rakam 515 Milyon Euro olarak gerçekleşmişti. Yani kazanç %30 artarken kârın %60’a yakın artması Supercell’in reklam bütçesinde bir kesintiye gittiğinin de göstergesi olabilir.

%51 hissesini 1,53 Milyar Dolar karşılığında Japonya’nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi olan SoftBank Mobile’a satan SuperCell, App Annie istatistiklerine göre de Google Play Store ve App Store’da dünyanın en çok kazanan mobil uygulama geliştiricisi konumunda. Candy Crush’ın yapımcısı King’i geride bırakan Supercell, hızlı bir değerleme dönemine girmiş durumda. Şirketin piyasa değeri 5 Milyar Dolar’ın üzerinde olarak görülüyor.

