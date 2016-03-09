Supercell’in 2015 yılı gelirleri dudak uçuklatıyor

%51 hissesini 1,53 Milyar Dolar karşılığında Japonya’nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi olan SoftBank Mobile’a satan SuperCell, App Annie istatistiklerine göre de Google Play Store ve App Store’da dünyanın en çok kazanan mobil uygulama geliştiricisi konumunda. Candy Crush’ın yapımcısı King’i geride bırakan Supercell, hızlı bir değerleme dönemine girmiş durumda. Şirketin piyasa değeri 5 Milyar Dolar’ın üzerinde olarak görülüyor.
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10 yaşındaki çocuk tamam da kafede çalışan garsondan senin ne gibi bi üstünlüğün varmış? Sosyal faşist herif seni. Bunları sokak ortasında asmak lazım herkes görsün hepimizin boğazı sıkılınca ölüyoruz diye.
Kardeşim bizimde yaptığımız ve dünya çapında oynanan oyunlar var bilmem biliyor musun.
Traffic Racer
Traffic Rider
Online Kafa Topu
bi kaç tane daha var böyle, şuan isimleri aklıma gelmedi.
İlerleyen zamanda daha da fazla olacağını düşünüyorum.