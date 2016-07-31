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Depremin vurduğu Sony, gelirlerde düşüş yaşıyor

Yılın ilk aylarında yaşanan deprem sonrasında Japonya’daki tesisleri zarar gören Sony, bunun etkisini büyük bir şekilde hissediyor. Sensör bölümü adeta çöktü.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Depremin vurduğu Sony, gelirlerde düşüş yaşıyor

Sonbahar döneminde yeni bir amiral gemi modeli ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sony, mobil bölümü yeniden yapılandırmasının ardından mali tablolarda etkisini görmeye başladı. Mobil bölüm, yılın ikinci çeyreğinde kara geçti.

Yılın ilk aylarında yaşanan deprem sonrasında Japonya’daki tesisleri zarar gören Sony, bunun etkisini büyük bir şekilde hissediyor. Firma yılın ikinci çeyreğinde 15.6 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 11 düşüş yaşadı. Faaliyet karı ise yüzde 40 civarında düşerek 546 milyon dolar oldu.

Sony’nin mobil bölümü, cihaz satışlarında yüzde 33 azalma yaşadı ancak maliyetleri azaltan tedbirler sayesinde, 4 milyon dolar faaliyet karı getirdi. Geçen yıl aynı dönemde 188 milyon dolar zarar yazdırmıştı. Depremden etkilenen sensör bölümü, 1.18 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 25 düşüş yaşandı. Faaliyet zararı ise 423 milyon dolar oldu.

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Firmanın en hareketli bölümü şüphesiz oyun bölümü. Kümülatif olarak toplamda 40 milyon PS4 satışı yapan bölüm, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 126 artışla 426 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Gelir ise 3.2 milyar dolar oldu. Görüntüleme bölümü 73 milyon dolar, müzik bölümü 153 milyon dolar, televizyon bölümü de 197 milyon dolar faaliyet karı açıkladı. Sinema yapım bölümü ise 103 milyon dolar zarar etti.

Yılın üçüncü çeyreğinde, depremin etkilerinden biraz daha kurtulan Sony faaliyet karını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki 9 aylık dönemde 20 milyon daha PS4 satmayı amaçlayan firma, ayrıca yeni Xperia amiral gemi modeli ile de mobil bölümün katkısının artmasını umuyor.

 

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/16q1_sony.pdf Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

5 senedir aynı tasarımla telefon çıkarırsalar düşüş yaşarlar

Çok yanlış gelmişsin arkadaş. Evet tasarım namına sıçramalar yok ama öncelikle adamlar zaten kar yazdırmışlar hanelerine. Ayrıca haberde belirtilmesi iyi olurdu ama belirtilmemiş. Ondan dolayı yazmış olayım. Bu satış azalması cidden çok çok düşük bir miktarla ortaya çıkıyor ama etkisi giriş ve orta seviye ürünlerdeki yatırımların azaltılıp karın yüksek olduğu kısımlarda oynamak. Ve sürümden değil de az ama yüksek gelirli satıştan elde etmeye çalışmak. Doğru bir hamle mi, değil çünkü ciddi manada kar koymaya çalışıyor firma. Onun yerine biraz daha yüksek karlı kısmı da sürümden kazanma haline getirip ürünlerindeki kusurları fiyatla tolere etse ve daha çok satsa ve karı yükselse iyi olurdu ama şu an için sıkıntıları yok.
Haberde dikkat çekici nokta televizyon kısmının faaliyet karı elde etmesi. Sony pil üretim kısmını da bırakıyor, zaten panel kısmını jdi a bıraktı, keşke bırakmayıp, hissedarlar yerine yani kısa vade yerine geleceğe yönelik yatırım arttırsa. Kredisi yüksek bir firmanın yenilikçiliğini de azaltmadan yapabileceği çok şey olurdu ama maalesef.
Barni Moloztaş5 senedir aynı tasarımla telefon çıkarırsalar düşüş yaşarlarÇok yanlış gelmişsin arkadaş. Evet tasarım na...
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canguler917 2 yıl
televizyon pazarından çekilecek denilen sony 197 milyon dolar kar etmiş o bölümden...
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lterlemez 2 yıl
Sony'e birşey olmaz.
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DH Misafiri 2 yıl
sony çöptür, teknolojiden anlamayan cahilleri
kandırır anca ve mobil bölümü batar. en
dandik ve sorunlu telefonlar. rakiplerin
gerisinde. şark kurnazı sony her yerden
kırpıyo-çalıyo resmen. z2'de ön kamera 2
mp. z5 te hala kuşgözü kadar tek led flaş var.
motorola da-2011 yılında dual tone flaş
vardı. rakiplerin çoğunda ois var ama hala
sonyde yok. rakiplerin 6 inç ekran koydukları
kasaya. anca 5 inç sığdırabiliyo. ekran altında
rakiplerden geniş boşluk var ama kapasitif
tuş koymuyo. onuda çalıyo. dogru ya ekrana
görüntü olarak getirmenin maliyeti sıfır. z2
micro usb sarj yuvasının etrafı oldugu gibi
boşluk. birde iphone lara bakın. sarj
konnektörü ikinci bir metal çerçeveyle
desteklenmiş, hatta bunlada yetinmeyip
yuvanın iki yanından vida ile sabitlenmiş. işte
bunlar hep ustaların görebilecegi detaylar.
sonyde sensörler bile yamuk. ortalı durmuyo.
bu hep kalitesizligin belgesi. telefonları
resmen bükülüyo. z2lerin sarj kapagı telefon
bükülünce pıt diye kendinden atardı
cepteyken yada cam arka kapak çatlardı.
xperia arc'ların kasa kendinden çatlardı. öyle
dandikti. high tech sony'nin haddi değil. sony
anca dc motorlu-kayışlı walkman yapsın. çapı
okadar. ha oda bi inovasyon degil, teyb'in
küçültülmüşü. ben böyle balon bi firma
görmedim. cahil tokatlama firması resmen
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DH Misafiri 2 yıl
motorola=HighTechnology+Solidity+Quality
moto su geçirmez diyosa, gerçekten geçirmez. sony gibi dandik degil. bir marka bu kadar sağlam ve kaliteli olabilir. teknoloji olarak zaten rakiplerin çok ötesinde. patentleri bile yeter. rakiplerin bugün ilk diye sunduğu şeyleri, mnto yıllar önce yapmıştı. kullanıp sattıgım z2 nin dandikligi beni şok etmişti. telefon bükülüyodu. malzeme kalitesi berbattı. kasa açıklıgı vardı ve sensorler ortalı bile durmuyodu yani işçilik berbattı. bu telefonun bu dandiklikle su geçirmesi çok normal. çünkü şarj kapagını açınca micro usb port ile kasa arasında 2-3 mm boşluk var ve pertenax direk görünüyo, yani dandik kapağı aşan su anında board'a ulaşabiliyo. böyle dandik ve maliyetten çalarak yapılmış bir üründü z2. merak edenler bu dedigime bi baksın ve kendi gözüyle görsün. birde su geçirmemezlik iddiası bile olmadığı halde şarj soketinin etrafını ikinci bir metal çerçeveyle kapatarak bordu ve telefonun iç hacmini dış ortamdan tam izole eden iphone şarj soketine baksınlarda kaliteyi görsünler. üstelik adamlar bununla yetinmeyip olası baskı durumlarında dayanımı artırmak için soket iki yanından vida ile sabitlemişler. malzemede premium metal. işte bunlar hep gerçek ustadların anlayabileceği detaylar
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atilasat 2 yıl
yok arkadaş biz yapamıyoruz deyin deprem vurdu falan diye yalan söylemeyin.
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alemburda34 2 yıl
Su EA access bir sekilde ps4 entegre etmeleri lazim zira EA access sayesinde oyun anlaminda xbox one cok cazip geliyor.
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canguler917 2 yıl
televizyon pazarından çekilecek denilen sony 197 milyon dolar kar etmiş o bölümden...
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lterlemez 2 yıl
Sony'e birşey olmaz.
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Barni Moloztaş 2 yıl
5 senedir aynı tasarımla telefon çıkarırsalar düşüş yaşarlar
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St Batuhan 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

5 senedir aynı tasarımla telefon çıkarırsalar düşüş yaşarlar

Çok yanlış gelmişsin arkadaş. Evet tasarım namına sıçramalar yok ama öncelikle adamlar zaten kar yazdırmışlar hanelerine. Ayrıca haberde belirtilmesi iyi olurdu ama belirtilmemiş. Ondan dolayı yazmış olayım. Bu satış azalması cidden çok çok düşük bir miktarla ortaya çıkıyor ama etkisi giriş ve orta seviye ürünlerdeki yatırımların azaltılıp karın yüksek olduğu kısımlarda oynamak. Ve sürümden değil de az ama yüksek gelirli satıştan elde etmeye çalışmak. Doğru bir hamle mi, değil çünkü ciddi manada kar koymaya çalışıyor firma. Onun yerine biraz daha yüksek karlı kısmı da sürümden kazanma haline getirip ürünlerindeki kusurları fiyatla tolere etse ve daha çok satsa ve karı yükselse iyi olurdu ama şu an için sıkıntıları yok.
Haberde dikkat çekici nokta televizyon kısmının faaliyet karı elde etmesi. Sony pil üretim kısmını da bırakıyor, zaten panel kısmını jdi a bıraktı, keşke bırakmayıp, hissedarlar yerine yani kısa vade yerine geleceğe yönelik yatırım arttırsa. Kredisi yüksek bir firmanın yenilikçiliğini de azaltmadan yapabileceği çok şey olurdu ama maalesef.
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0MG90 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
5 senedir aynı tasarımla telefon çıkarırsalar düşüş yaşarlar

Konuyu okudun mu?
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