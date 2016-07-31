Depremin vurduğu Sony, gelirlerde düşüş yaşıyor

Sonbahar döneminde yeni bir amiral gemi modeli ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sony, mobil bölümü yeniden yapılandırmasının ardından mali tablolarda etkisini görmeye başladı. Mobil bölüm, yılın ikinci çeyreğinde kara geçti.

Yılın ilk aylarında yaşanan deprem sonrasında Japonya’daki tesisleri zarar gören Sony, bunun etkisini büyük bir şekilde hissediyor. Firma yılın ikinci çeyreğinde 15.6 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 11 düşüş yaşadı. Faaliyet karı ise yüzde 40 civarında düşerek 546 milyon dolar oldu.

Sony’nin mobil bölümü, cihaz satışlarında yüzde 33 azalma yaşadı ancak maliyetleri azaltan tedbirler sayesinde, 4 milyon dolar faaliyet karı getirdi. Geçen yıl aynı dönemde 188 milyon dolar zarar yazdırmıştı. Depremden etkilenen sensör bölümü, 1.18 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 25 düşüş yaşandı. Faaliyet zararı ise 423 milyon dolar oldu.

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Firmanın en hareketli bölümü şüphesiz oyun bölümü. Kümülatif olarak toplamda 40 milyon PS4 satışı yapan bölüm, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 126 artışla 426 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Gelir ise 3.2 milyar dolar oldu. Görüntüleme bölümü 73 milyon dolar, müzik bölümü 153 milyon dolar, televizyon bölümü de 197 milyon dolar faaliyet karı açıkladı. Sinema yapım bölümü ise 103 milyon dolar zarar etti.

Yılın üçüncü çeyreğinde, depremin etkilerinden biraz daha kurtulan Sony faaliyet karını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki 9 aylık dönemde 20 milyon daha PS4 satmayı amaçlayan firma, ayrıca yeni Xperia amiral gemi modeli ile de mobil bölümün katkısının artmasını umuyor.