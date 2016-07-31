Depremin vurduğu Sony, gelirlerde düşüş yaşıyor

Sonbahar döneminde yeni bir amiral gemi modeli ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sony, mobil bölümü yeniden yapılandırmasının ardından mali tablolarda etkisini görmeye başladı. Mobil bölüm, yılın ikinci çeyreğinde kara geçti.
Yılın ilk aylarında yaşanan deprem sonrasında Japonya’daki tesisleri zarar gören Sony, bunun etkisini büyük bir şekilde hissediyor. Firma yılın ikinci çeyreğinde 15.6 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 11 düşüş yaşadı. Faaliyet karı ise yüzde 40 civarında düşerek 546 milyon dolar oldu.
Sony’nin mobil bölümü, cihaz satışlarında yüzde 33 azalma yaşadı ancak maliyetleri azaltan tedbirler sayesinde, 4 milyon dolar faaliyet karı getirdi. Geçen yıl aynı dönemde 188 milyon dolar zarar yazdırmıştı. Depremden etkilenen sensör bölümü, 1.18 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 25 düşüş yaşandı. Faaliyet zararı ise 423 milyon dolar oldu.Ayrıca Bkz. "Nikon’dan bokeh tutkunlarına özel lens"
Firmanın en hareketli bölümü şüphesiz oyun bölümü. Kümülatif olarak toplamda 40 milyon PS4 satışı yapan bölüm, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 126 artışla 426 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Gelir ise 3.2 milyar dolar oldu. Görüntüleme bölümü 73 milyon dolar, müzik bölümü 153 milyon dolar, televizyon bölümü de 197 milyon dolar faaliyet karı açıkladı. Sinema yapım bölümü ise 103 milyon dolar zarar etti.
Yılın üçüncü çeyreğinde, depremin etkilerinden biraz daha kurtulan Sony faaliyet karını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki 9 aylık dönemde 20 milyon daha PS4 satmayı amaçlayan firma, ayrıca yeni Xperia amiral gemi modeli ile de mobil bölümün katkısının artmasını umuyor.
http://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/16q1_sony.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok yanlış gelmişsin arkadaş. Evet tasarım namına sıçramalar yok ama öncelikle adamlar zaten kar yazdırmışlar hanelerine. Ayrıca haberde belirtilmesi iyi olurdu ama belirtilmemiş. Ondan dolayı yazmış olayım. Bu satış azalması cidden çok çok düşük bir miktarla ortaya çıkıyor ama etkisi giriş ve orta seviye ürünlerdeki yatırımların azaltılıp karın yüksek olduğu kısımlarda oynamak. Ve sürümden değil de az ama yüksek gelirli satıştan elde etmeye çalışmak. Doğru bir hamle mi, değil çünkü ciddi manada kar koymaya çalışıyor firma. Onun yerine biraz daha yüksek karlı kısmı da sürümden kazanma haline getirip ürünlerindeki kusurları fiyatla tolere etse ve daha çok satsa ve karı yükselse iyi olurdu ama şu an için sıkıntıları yok.
Haberde dikkat çekici nokta televizyon kısmının faaliyet karı elde etmesi. Sony pil üretim kısmını da bırakıyor, zaten panel kısmını jdi a bıraktı, keşke bırakmayıp, hissedarlar yerine yani kısa vade yerine geleceğe yönelik yatırım arttırsa. Kredisi yüksek bir firmanın yenilikçiliğini de azaltmadan yapabileceği çok şey olurdu ama maalesef.