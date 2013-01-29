Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Surface Pro tanıtımdakinden daha az depolama kapasitesini kullanım alanı olarak sunuyor

6 yıl
814
1
36
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Surface Pro tanıtımdakinden daha az depolama kapasitesini kullanım alanı olarak sunuyor

Microsoft'un tablet pazarında referans olması amacıyla geliştirdiği iki modelden birisi olan Surface with Windows RT, uzun süredir pazarda ve yaklaşık 1 milyon adet satış rakamına ulaştı. Surface with Windows 8 Pro ise 5 Şubat'ta raflarda olacak.

Ancak reklam konusunda Surface modelleri Micrsoft'un epey başını ağrıttı. Microsoft reklamlarında 32GB, 64GB gibi depolama seçenekleri olduğunu belirtse de gerçek kullanımda cihazın kapasitesi neredeyse yarı yarıya iniyor.

Windows işletim sistemi ve önyüklü uygulamalara ayrılan alan nedeniyle kullanıcıya sunulan kullanım kapasitesi de azalıyor. Geçen yıl bir tüketici yanlış yönlendirme yapıldığı gerekçesiyle Microsoft'u dava etmişti.

Bu kez Microsoft, Surface Pro modeli satışa sunulmadan önce depolama kapasitesi konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre 128GB depolama kapasitesine sahip olan model gerçekte 83GB kullanım alanı sunuyor. 64GB olan versiyon ise 23GB gerçek kullanım alanı sunuyor. Yaklaşık 41GB gibi bir alanın işletim sistemi, recovery bölümü ve önyüklü uygulamalar için ayrıldığı görülüyor.

Bununla birlikte USB 3.0 girişi, kart okuyucu ve 7GB SkyDrive alanı ile kullanıcılara harici depolama desteği sunuluyor. Ayrıca recovery alanının ve önyüklü gelen uygulamaların silinerek bir miktar daha ek alan elde edilebileceği belirtiliyor.

Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemcili ve Full HD ekranlı Surface Pro modellerinin başlangıç fiyatı 899$ olarak belirlendi. 

http://microsoft-news.com/microsoft-surface-pro-128gb-version-will-offer-only-83gb-of-available-space/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Escapetolife 6 yıl
41 GB mobil işletim sistemi ? Microsoft sen akıllanmazsın ne diyim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
İşletim sistemini ayrı bir alana kursalar olmuyor herhalde. Üzerinde tam bir işletim sistemi var ama bu kadarda olmaz. 7 GB verdikleri SkyDrive ise çok az. En az 20 GB vermeleri lazım.Tüketici vaat edilen depolamanın yarısını elde ediyorsa bu resmen insanları kandırmaktır.
Yine de 128 GB'lık versiyonu almak istiyorum. Ya da Surface Pro 2'yi beklerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 6 yıl
Her zaman yazdığım gibi; beklentiler mucize niteliğinde. Cihazın verebilecekleri ise aylar, yıllar öncesinden belliydi. Fiyat tek soru işaretiydi, o da az-çok belli oldu. Türkiye'de satamama rekoru kıracak. Yurtdışında da özellikle kurumsal firmaların tercihi olur. Sonuçta Microsoft bir yazılım devi olarak kurumsal çözümlerini, kendi adıyla sattığı tabletlerde daha rahat sunacaktır. Son kullanıcının rağbet göstereceği bir ürün değil.

RT zaten tokadı yedi ve oturdu. Sıra Pro'da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cank1981 6 yıl
Bazı arkdaşlar Ipad ile kıyaslıyor galiba bilgi eksikliği had safhada Surface Pro Windows8 işletim sistemi ile geliyor.Kendisi bir nevi Tablet - Ultrabook olur. Ipad de gidip COD oynayabiliyorsanız bişey diyemiyorum :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 6 yıl
cank1981

Bazı arkdaşlar Ipad ile kıyaslıyor galiba bilgi eksikliği had safhada Surface Pro Windows8 işletim sistemi ile geliyor.Kendisi bir nevi Tablet - Ultrabook olur. Ipad de gidip COD oynayabiliyorsanız bişey diyemiyorum :)

Bilgi eksikliğinden değil o dostum. Öyle olsa doğrusunu anlatırsın, "Öyle mi. Peki bilgilendirdiğin için sağol," der geçer. Ama bizim halk fikir sahibi olmakla takım tutmayı aynı şey zannediyor. Teknolojiden siyasete kadar. Şimdi ağzınla kuş tutsan bu arkadaşa iPad ile Surface Pro'nun farklı hedef kitlesi olduğunu anlatamazsın. Digitizer dersin anlamaz, i5 işlemci dersin umursamaz. Böyle forum forum dolaşıp aynı şeyleri söyler. Konudan biraz anlayan ayar olur, anlamayan yalan yanlış şeyler öğrenir. Boşuna yorma kendini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 6 yıl cank1981
cank1981
Bazı arkdaşlar Ipad ile kıyaslıyor galiba bilgi eksikliği had safhada Surface Pro Windows8 işletim sistemi ile geliyor.Kendisi bir nevi Tablet - Ultrabook olur. Ipad de gidip COD oynayabiliyorsanız bişey diyemiyorum :)

Sen bu grafik kartiyla adam gibi cod oynayacagini mi saniyorsun ama ben ipadde cod grafiginde mc4u cok rahat oynuyorum
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mteke 6 yıl
Şaka gibi...Windows 8 Pro bile bundan daha az disk alanı kullanıyor.
Android Tablet'lere bakarsak onlar da disk alanını gayet verimli kullanıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Kalınlığa bak iPad'in 5 katı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kalınlığa bak iPad'in 5 katı

bu aletle ipad e müzik atabiliyorsun. jailbreak yapabiliyorsun. i5 işlemcin var. tablet değil bu misafirimisss.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Ruby_ 6 yıl
O zaman 64gb demicekler. 23gb diye saticaklar. Turkiyede 2500tl falan olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl
Şu işletim sistemini başka bir hafızaya, depolama alanını başka bir hafızaya yapamayacak kadar salak mı bu şirketler ya? Bende "Küçük hesapların peşinde koşmak" hissi yaratıp mide bulandırıyor bu tip şeyler. Microsoft gibi bir üretici için 40-50GB büyüklüğündeki çipler (atmıyım şimdi ama) herhalde 10-15 dolara ancak mal olur. Şu aleti 20 dolar pahalıdan sat, ama eve gittiğimde içinde 64-128GB yer bulmak isterim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord of the Shadows 6 yıl
ZZ RAT
sen 64 gb aliyorsun, eve geldiginde 23 var, rezillige bak.

Hakkaten şaka gibi. Bence cihazı alan temiz formatı basar, recovery'ymiş ön yüklü uygulamaymış ne var ne yok uçurur. Mümkün olduğunda boş alanı artırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr_Unknown 6 yıl
Oo bu haberi aylar oncesinde de yazmıştınız. Hatta bir doktor, Microsoft'un bu açıklamayı yapmasından iki gun sonra bu nedenle mahkemeye başvuruyordu. Bu haberi de siz yazmıştınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 6 yıl
sen 64 gb aliyorsun, eve geldiginde 23 var, rezillige bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
Yuhh Fiyata Bak.Türkiye'de Kim Bilir Ne Kadar Olur Bu Cihaz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
814 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Windows Phone 8S by HTC video inceleme 6 yıl Röportaj: NComputing terminalleri şirketlere neler kazandırıyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim