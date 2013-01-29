Surface Pro tanıtımdakinden daha az depolama kapasitesini kullanım alanı olarak sunuyor





Microsoft'un tablet pazarında referans olması amacıyla geliştirdiği iki modelden birisi olan Surface with Windows RT, uzun süredir pazarda ve yaklaşık 1 milyon adet satış rakamına ulaştı. Surface with Windows 8 Pro ise 5 Şubat'ta raflarda olacak.





Ancak reklam konusunda Surface modelleri Micrsoft'un epey başını ağrıttı. Microsoft reklamlarında 32GB, 64GB gibi depolama seçenekleri olduğunu belirtse de gerçek kullanımda cihazın kapasitesi neredeyse yarı yarıya iniyor.





Windows işletim sistemi ve önyüklü uygulamalara ayrılan alan nedeniyle kullanıcıya sunulan kullanım kapasitesi de azalıyor. Geçen yıl bir tüketici yanlış yönlendirme yapıldığı gerekçesiyle Microsoft'u dava etmişti.





Bu kez Microsoft, Surface Pro modeli satışa sunulmadan önce depolama kapasitesi konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre 128GB depolama kapasitesine sahip olan model gerçekte 83GB kullanım alanı sunuyor. 64GB olan versiyon ise 23GB gerçek kullanım alanı sunuyor. Yaklaşık 41GB gibi bir alanın işletim sistemi, recovery bölümü ve önyüklü uygulamalar için ayrıldığı görülüyor.





Bununla birlikte USB 3.0 girişi, kart okuyucu ve 7GB SkyDrive alanı ile kullanıcılara harici depolama desteği sunuluyor. Ayrıca recovery alanının ve önyüklü gelen uygulamaların silinerek bir miktar daha ek alan elde edilebileceği belirtiliyor.





Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemcili ve Full HD ekranlı Surface Pro modellerinin başlangıç fiyatı 899$ olarak belirlendi.

http://microsoft-news.com/microsoft-surface-pro-128gb-version-will-offer-only-83gb-of-available-space/