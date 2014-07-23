Sürücülerin yorgunluk düzeyini koltuk temelinde ölçen bir sistem daha: HARKEN

Trafik kazalarının en büyük nedenleri arasında yer alan yorgun sürücü faktörü için farklı teknolojiler geliştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıttığımız kumaş tabanlı sensör sistemine benzeyen bu teknolojilerden HARKEN, Avrupa merkezli şirket ve enstitüler tarafından kurulan konsorsiyum çevresinde sona yaklaşıyor.

Emniyet kemerine yerleştirilen sensörler, sensör bağlı koltuk ve sinyal işleme ünitesi olmak üzere üç parça halinde çalışma gösteren HARKEN sistemi, bu teknik altyapıyla sürücülerin belirli değerlerini ölçüyor ve yorgunluk seviyelerini belirliyor. Bu değerin tehlikeli seviyelere yükselmesi halinde yüksek sesli alarm vererek uyarı yapan sistem, olası yanlış alarmlara karşı da araçların hareketlerinden doğan gürültüleri filtreleyebiliyor.

Kapalı alan testleri (Kısa süre içerinde gerçek yaşam testleri yapılacak) devam eden ve gerçek kullanımında standart koltuk / emniyet kemeri mekanizmalarından "tasarımsal" açıdan farklı olmayacağı belirtilen HARKEN sisteminin açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://harken.ibv.org/index.php/consortium