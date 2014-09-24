Sürücüsüz araba projesinin lideri, Google'dan ayrıldı

Teknoloji dünyasının lider isimlerinden Google, son birkaç ayda 3 önemli yöneticisini kaybetti. Bahsi geçen yöneticilerin, Google'ın çok önemli projelerini sürdüren X Laboratuvarı'ndan olması, durumu çok daha kritik bir hale getiriyor. Yakın zamanda şirket ile yollarını ayıran ilk isim, Google X Başkan Yardımcısı Megan Smith olmuştu. Birleşik Devletler Başkanı Barack Obama tarafından ülkenin baş teknoloji yöneticisi olarak atanan Smith, Google çatısı altında çok önemli sorunlarla ilgilenen SolveForX yaklaşımını yönetmişti.

Megan Smith sonrasında şirketten ayrılan bir başka önemli isim ise Babak Parviz'di. Temmuz ayında ayrılan Parviz, Google Glass'ın geliştiricileri arasında yer alıyor ve diabet hastaları için insülin ölçümü yapan kontak lens projesini yönetiyordu. Babak Parviz'in ayrılık nedeni ise bir başka teknoloji devi olan Amazon'un yaptığı teklif oldu. Haberimizin asıl konusu olan ayrılık haberi ise Sebastian Thrun'dan geldi. Kim bu Thrun diye soracak olursanız eğer, Google'ın son dönemde belki de en sansasyonel projesi olan kendi kendine giden sürücüsüz araba çalışmalarının babasıydı dersek, önemini anlamak adına yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Eğitim üzerine çalışmalar yürüten Udacity şirketini, Google'daki çalışmaları esnasında hayata geçiren Thrun, buradaki işlerin büyümesi sonrasında Google'da daha fazla mesai harcamak yerine kendi şirketinin büyüyen işlerini yönetmeyi tercih etti. Google sözücüsünün açıklamasına göre Thrun, iki yıl boyunca Google'a danışmanlık vermeye devam edecek. Araştırma şirketi IDC'den Scott Strawn Thrun'la ilgili açıklamasında "Çok saygı duyulan birisiydi. Bu ayrılık ile Google, kendisi için çok öneml kaynaklara erişimi kaybediyor" dedi.

Açıkçası bu seviyedeki yöneticilerin, zaman içerisinde kendi işlerini kurarak profesyonel yaşamlarına orada devam etme arzusu ilk defa Google'ın yaşadığı bir sorun değil. Gerek küresel gerekse de yerel çapta benzer ayrılık öykülerinden çokça bahsedebiliriz. Burada Google için iyi analiz edilmesi gereken nokta ise, bahsi geçen isimlerin Google X'in yani geleceğe yönelik projelerin geliştiği bölümden olması. Tabi bu ayrılıklar ile bahsi geçen projeler sonlanmayacaktır lakin, bu seviyedeki yöneticilerin önemi de ortada.