Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürücüsüz araç girişimi Zoox $200 milyon yatırım topladı

Kaliforniya temelli sürücüsüz araç geliştirme girişimi Zoox sektörden gelen bilgilere göre $200 milyon yatırım almayı başardı. Firma Kaliforniya eyaletinde yol testleri için özel izne de sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sektörden raporlara göre sürücüsüz araç girişim firması Zoox $1 milyar değerleme üzerinden $200 milyon yatırım aldı. Kaliforniya merkezli firma Avustralyalı tasarımcı Tim Kentley-Klay ve öncesinde Stanford'da çalışan mühendis Jesse Levinson'ın ortak girişimiyle kurulmuş ve rekabetçi nedenler nedeniyle bir kaç yıldır üzerinde çalıştıkları sürücüsüz araç geliştirme çalışmalarını bir süredir sessizce sürdürüyordu.
Zoox'un Google'ın sürücüsüz aracı ve GM tarafından alınan Cruise Automation ile rekabet edecek düzeyde bir teknoloji üzerinde çalıştığı söyleniyor. Firma ilk olarak 2013'de Los Angeles araba fuarında adını duyurmuş ve sonrasında konsept modelinin render çalışmaları piyasada yer almıştı.
Kaynakların belirttiğine göre kendi kendine sürebilen bir araçtan fazlası olan Zoox'da otomobilin her kısmının yeniden icat edildiği söyleniyor. Düşünülene göre firmanın elindeki özel teknoloji sayesinde Tesla ile rekabet edebilmesi mümkün olabilir.

https://techcrunch.com/2016/06/30/zoox-raises-200-million-at-1-billion-valuation-for-its-self-driving-cars/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Powerman1923 3 yıl
Bu teknolojinin standart olması için en az 50 yıl var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muguroz 3 yıl
Bu tip haberleri gördükçe aklıma taa 1993'de çekilen sylvester stallone'nin cezalandırıcı (Demolition Man) filmi geliyor. O tırı vırı filmde bile ne vizyon var akıllara zarar. Çok severim o ayrı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 3 yıl
"Kaynakların belirttiğine ...söyleniyor."
"Düşünülene göre...mümkün olabilir."
haberciliğin nirvanası :))
gardaş ortada şirket yok, hisse yok hatta adamların siteleri bile yok,sadece bir mail adresi ile 200milyon dolar kapmışlarsa çok büyük iş başarmışlar,
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Arabaya bakıyorum, nedense Xbox görüyorum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
2030 sonrası baya stabil olacaklardır. Kusursuz seviyeye geleceklerdir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 3 yıl KalemKolik
2030'a kalmaz. İşin ekonomik boyutu teknolojinin hızlı ilerlemesine yol açıyor. Yapay zeka, elektronik, 5G teknolojileri hızlı ilerleyip 2020 den sonra otonom araçlara iyi bir altyapı sağlanması amaçlanıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Uzaylılar sokağınıza saldırsaydı nasıl görünürdü? 3 yıl Ünlü gelecek bilimci Alvin Toffler, hayatını kaybetti 3 yıl AMD’den Radeon RX 480 aşırı güç tüketimi için beklenen açıklama geldi 3 yıl Seagate, 1600 kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl HTC, sanal gerçeklik için 30 şirketi bir araya getirdi 3 yıl Lumia 950/950 XL modellerine çift dokunuş ile uyanma özelliği geliyor 3 yıl Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler 3 yıl Ödüllü platform oyunu Mimpi Dreams, iOS için ücretsiz 3 yıl MSI Geforce GTX 1070 Gaming X 8GB inceleme videosu 3 yıl İşte Plüton kâşifi New Horizons'un yeni durağı 3 yıl Toyota’dan şekil değiştirebilir uçan otomobil için patent 3 yıl Volkswagen ilk pil “Gigafactory” tesisini Çin’de açmaya hazırlanıyor 3 yıl Dell, Android pazarından çekiliyor 3 yıl Microsoft Surface adı altında hepsi bir arada PC modeli çıkarmayı planlıyor 3 yıl Apple, Tidal’i satın almak için görüşüyor 3 yıl Artık herkes Facebook'tan bağış toplayabilecek 3 yıl Rio olimpiyat oyunları Gear VR gözlüklerde 3 yıl HTC’nin Nexus modeli ile ilgili yeni detaylar geldi 3 yıl Google’dan internet sitelerine sanal gerçeklik desteği 3 yıl Sosyal medyada en çok konuşulan film Suicide Squad 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sürücüsüz araç girişimi Zoox $200 milyon yatırım topladı Sonraki İşte Samsung Galaxy Note 7 3 yıl Karşınızda Nvidia GeForce GTX 1060 ve teknik özellikleri 3 yıl Avrupa elektrikli araç satışlarında ilk 3 arasında çetin bir yarış var 3 yıl 2si1 "Vergisiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Oracle, Itanium davasında 3 milyar dolar tazminat ödeyecek 3 yıl Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı 3 yıl Dört fanlı GeForce GTX 1080'e yakından bakıyoruz 3 yıl Anonymous, İstanbul'daki terör saldırısına karşılık IŞİD’e siber operasyon başlattı 3 yıl Google'ın Madrid ofisine şok polis baskını 3 yıl Kingston MobileLite Wireless G3 kablosuz veri istasyonu 3 yıl Huawei’den 2.6 milyon P9 satışı 3 yıl Vivo’dan üst seviyeye X7 akıllı telefon serisi 3 yıl Battlefield 1′in arayüzü böyle olacak 3 yıl WiFi AC standardının ikinci dalgası geliyor 3 yıl Spotify ve Apple arasında soğuk rüzgarlar 3 yıl Hangi web tarayıcı güvenliğinizi daha fazla önemsiyor? 3 yıl Uncharted 4'ün ilk DLC paketi yayınlandı 3 yıl BMW sürücüsüz araçlar için Intel ve Mobileye ile çalışabilir 3 yıl Bugatti, 1500 beygirlik Chiron ile Dünya hız rekoru denemesi yapacağını onayladı 3 yıl İşte yeni Android versiyonu: Android Nougat Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Letgo'da bir dolandırıcı
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Tesettürlü kadını plajdan kovdular
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim