Sürücüsüz araç girişimi Zoox $200 milyon yatırım topladı

Sektörden raporlara göre sürücüsüz araç girişim firması Zoox $1 milyar değerleme üzerinden $200 milyon yatırım aldı. Kaliforniya merkezli firma Avustralyalı tasarımcı Tim Kentley-Klay ve öncesinde Stanford'da çalışan mühendis Jesse Levinson'ın ortak girişimiyle kurulmuş ve rekabetçi nedenler nedeniyle bir kaç yıldır üzerinde çalıştıkları sürücüsüz araç geliştirme çalışmalarını bir süredir sessizce sürdürüyordu.

Zoox'un Google'ın sürücüsüz aracı ve GM tarafından alınan Cruise Automation ile rekabet edecek düzeyde bir teknoloji üzerinde çalıştığı söyleniyor. Firma ilk olarak 2013'de Los Angeles araba fuarında adını duyurmuş ve sonrasında konsept modelinin render çalışmaları piyasada yer almıştı.

Kaynakların belirttiğine göre kendi kendine sürebilen bir araçtan fazlası olan Zoox'da otomobilin her kısmının yeniden icat edildiği söyleniyor. Düşünülene göre firmanın elindeki özel teknoloji sayesinde Tesla ile rekabet edebilmesi mümkün olabilir.

https://techcrunch.com/2016/06/30/zoox-raises-200-million-at-1-billion-valuation-for-its-self-driving-cars/?ncid=txtlnkusaolp00000595