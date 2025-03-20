Amazon’un robot taksisi Zoox, 258 aracını fren sorunu nedeniyle geri çağırdı

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Tam Boyutta Gör Amazon’un otonom araç birimi Zoox, otomatik sürüş sisteminde yaşanan ve ani sert frenlemeye yol açabilecek bir sorun nedeniyle 258 aracını geri çağırma kararı aldı. Şirketin Çarşamba günü yaptığı resmi başvuruya göre, bu karar ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yürüttüğü bir soruşturma sonrasında alındı.

Frenleme sorunu yazılım güncellemesiyle giderildi

Geri çağırma, 5 Kasım’dan önce piyasaya sürülen belirli otonom sürüş yazılım sürümlerini içeren araçları kapsıyor. Merkezi Kaliforniya’da bulunan şirket, sorunun şirketin sahip olduğu araçlara yapılan yazılım güncellemeleriyle giderildiğini belirtti. NHTSA, Mayıs ayında, bazı Zoox araçlarının beklenmedik şekilde fren yapması nedeniyle iki motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazaları incelemeye almıştı.

Zoox’un NHTSA’ya sunduğu dosyada, yazılım güncellemeleriyle iki ana sorunun çözüldüğü ifade edildi. Aktarılanlara göre önceki sürümde araç, yaya geçidine yakın bir bisikletli algıladığında aşırı ihtiyatlı davranarak gereksiz şekilde sert fren yapabiliyordu. Ayrıca araç, arkadan hızla yaklaşan bir motosiklet veya bisiklet algıladığında çarpışmayı yanlış tahmin edip gereksiz sert frenleme yapabiliyordu. Şirket, bu tür başka bir olayın yaşanmadığını söylüyor.

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Zoox, son bir yılda testlerini hızlandırıp iki yeni şehre daha genişlerken otonom araç sektöründeki şirketler, özellikle son yıllarda yaşanan kazalar nedeniyle giderek daha fazla denetim altında. General Motors’un sahibi olduğu Cruise ve Google’ın bünyesindeki Waymo gibi firmalar, 2023 yılında yaşanan bir kazanın ardından artan baskılarla karşı karşıya kaldı. Söz konusu olayda, bir Cruise aracı, ciddi şekilde yaralanan bir yayaya çarpmıştı.

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Amazon’un robot taksisi Zoox, 258 aracını geri çağırdı