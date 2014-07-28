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Swatch da bir fitness takip cihazı planlıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Swatch da bir fitness takip cihazı planlıyor

Saat dünyasının en büyüklerinden birisi olan Swatch, halen giyilebilir cihaz pazarına adımını atmış değil ve uzun yılların tecrübesi ile en iyi örnekleri sunacağına inanılıyor. Şimdilik akıllı saat konusunda olmasa da fitness takibi konusunda bazı hazırlıklar mevcut.

Firmanın patronu Nick Hayek bir röportajında gelecek yıl itibariyle Swatch'ın Touch saat serisine fitness değerlerini ölçen elektronik düzenekler ekleyeceklerini belirtti. Hayek yeni modellerde asıl olarak bir kol saati işlevinin devam ederken, kullanıcıların fitness takibini yapabilecek bir işleyişe de sahip olmasını istediklerini sözlerine ekledi. 

Swatch giyilebilir cihaz pazarında aslında gelenekçi tarafta kaldı ve üçüncü taraf yazılım ve donanımlara bağlı kalma endişesiyle pek çok ortaklık teklifini de reddetti. Firma Touch serisi de dahil ürünlerinde kendi malzemelerini kullanıyor ve gerekirse fonksiyonellikten de taviz vermekten kaçınmıyor. 

Gelecek yıl ki modeller de bu geleneği devam ettirecek ve Swatch üçüncü parti üreticilere bağlı kalmadan yeni modellerini ortaya çıkarmış olacak. Swatch'ın fitness takip saatleri için kesin bir zaman dilimi verilemiyor.  

http://in.reuters.com/article/2014/07/27/uk-smartwatches-swiss-idINKBN0FW0L020140727 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EzoBride 4 yıl
Swacth yaparsa olur.
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falcon86 4 yıl
Şu Sistem 51'i Türkiye'ye getirip satışa sunsalar yeter...
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