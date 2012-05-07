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SwiftKey 3'ün Beta versiyonu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
40
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android işletim sistemi için hazırlanan en başarılı alternatif klavyelerden biri olan Swiftkey'in yeni sürümü Swiftkey 3'ün beta versiyonu Google Play'de kullanıma sunuldu. Tabletler ve telefonlar için ayrı ayrı hazırlanan uygulamanın getirdiği yenilik ve geliştirmeler şu şekilde sıralanıyor.
  • Geliştirilmiş arayüz
  • Virgül butonu özel alana sahip oldu
  • Numerik tuşlar ekranın sol alt köşesine yerleştirildi
  • Uzun basma süresi ayarlanabilir hale getirildi
  • Akıllı Boşluk özelliği geliştirildi
  • Bazı cihazlardaki gecikme sorunları giderildi
 Henüz Beta aşamasında olan uygulamanın tam sürümünde yeni performans iyileştirilmelerinin de yapılacağı belirtiliyor.

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psychopaht 7 yıl
Sen çizik yemedin mi hala f5 falan yazmalar yetmedi galiba.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben daha önce kullandım ve begenmedim. Yazılanları öğrenmesi için hep kaydetmek gerekiyor. Uzun kelimelerde ve ek alan kelimelerde sony nin klavyesi kadar iyi değil..
(F5)
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Empennage 7 yıl
Çok kullanışlı bir klavyeye benziyor. Anroid bir telefonum olsaydı hemen alırdım.
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Cpzz 7 yıl
İndirdim deneyeceğim.
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MesutBY 7 yıl
Yükledim, hatta şu an ilk denememi yapıyorum... Oldukca kullanışlı görünüyor...
(duzeltme: 3 defa "denememi" sözcüğünü yanlış yazdırdı, benim hatam...)
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greenman 7 yıl
arkadaşlar bu "Swype" nin playdeki sayfası hangisi bi türlü bulamadım
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E_Aydin35 7 yıl
Bu kadar güzel bir hizmet sunuyorsa kesinlikel herkez tarafından indirilip kullanılır. Bu tür çözümler ve seçenekler gerçekten Android kullanıucılarına yarıyor her daim ve sonrada heryerde 1. oluyor :) Google başarılı ne diyelim..
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blackcurse 7 yıl
bu klavyede ses girişini neden ingilizce algılıyor?
ayarı nerden yapılıyor bilen var mı?
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blackcurse 7 yıl blackcurse
blackcurse

bu klavyede ses girişini neden ingilizce algılıyor?
ayarı nerden yapılıyor bilen var mı?

bu soruyu cevaplaabilecek yok mu
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CWaRRioR 7 yıl
Resmi sitesinden indirebilirsiniz... (Linkler konunun alt kısmında bulunmaktadır)
swiftkey.net/...
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DemirKipi 7 yıl
Tavsiye edebileceğim tek Android klavyesi. Gerçekten hakkını veriyor. Uzun süredir kullanıyorum çok klavye denedim ama benim en çok hoşuma bu gitti. Yeni beta sürümüyle daha da güzel olmuş.
İndirmek isteyenler; box.com/...
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Adorer 7 yıl
türkce dil destegi yoksa direk çöp
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Krabu 7 yıl
assasin44
Bu da çok güzel fakat görselliği daha hoş olan bir klavye vardı adı aklima gelmiyor her şekle de giriyor du. Bu öyle değil kısıtlı tema var bunda belki beta olduğu içindir.

temalar sorun değil arz olursa temalandırma da yaparlar belki de dediğin gibi beta olduğu için öyledir bu haliyle bile hayet yeterli ve kullanışlı bence
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UnInvited_Guest 7 yıl
Bu da çok güzel fakat görselliği daha hoş olan bir klavye vardı adı aklima gelmiyor her şekle de giriyor du. Bu öyle değil kısıtlı tema var bunda belki beta olduğu içindir.
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