SwiftKey 3'ün Beta versiyonu yayınlandı

Android işletim sistemi için hazırlanan en başarılı alternatif klavyelerden biri olan Swiftkey'in yeni sürümü Swiftkey 3'ün beta versiyonu Google Play'de kullanıma sunuldu. Tabletler ve telefonlar için ayrı ayrı hazırlanan uygulamanın getirdiği yenilik ve geliştirmeler şu şekilde sıralanıyor.



Geliştirilmiş arayüz

Virgül butonu özel alana sahip oldu

Numerik tuşlar ekranın sol alt köşesine yerleştirildi

Uzun basma süresi ayarlanabilir hale getirildi

Akıllı Boşluk özelliği geliştirildi

Bazı cihazlardaki gecikme sorunları giderildi Henüz Beta aşamasında olan uygulamanın tam sürümünde yeni performans iyileştirilmelerinin de yapılacağı belirtiliyor.

Henüz Beta aşamasında olan uygulamanın tam sürümünde yeni performans iyileştirilmelerinin de yapılacağı belirtiliyor.