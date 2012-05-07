SwiftKey 3'ün Beta versiyonu yayınlandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Android işletim sistemi için hazırlanan en başarılı alternatif klavyelerden biri olan Swiftkey'in yeni sürümü Swiftkey 3'ün beta versiyonu Google Play'de kullanıma sunuldu. Tabletler ve telefonlar için ayrı ayrı hazırlanan uygulamanın getirdiği yenilik ve geliştirmeler şu şekilde sıralanıyor.
- Geliştirilmiş arayüz
- Virgül butonu özel alana sahip oldu
- Numerik tuşlar ekranın sol alt köşesine yerleştirildi
- Uzun basma süresi ayarlanabilir hale getirildi
- Akıllı Boşluk özelliği geliştirildi
- Bazı cihazlardaki gecikme sorunları giderildi
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(F5)
(duzeltme: 3 defa "denememi" sözcüğünü yanlış yazdırdı, benim hatam...)
ayarı nerden yapılıyor bilen var mı?
bu soruyu cevaplaabilecek yok mu
swiftkey.net/...
İndirmek isteyenler; box.com/...
temalar sorun değil arz olursa temalandırma da yaparlar belki de dediğin gibi beta olduğu için öyledir bu haliyle bile hayet yeterli ve kullanışlı bence