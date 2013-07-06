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Switch projesiyle HTC One modelinde stok Android ve Sense 5 arayüzü arasında kolay geçiş mümkün olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Switch projesiyle HTC One modelinde stok Android ve Sense 5 arayüzü arasında kolay geçiş mümkün olacak

Kendilerine has kullanıcı arayüzüne sahip Samsung'un Galaxy S4 ve HTC'nin One modelleri, kısa süre önce stok Android arayüzü sunan Google Edition versiyonlarıyla karşımıza çıkmıştı. Stok Android versiyonlar üreticilerin geliştirdiği kullanıcı arayüzlerini tercih etmeyenler için bir alternatif oluşturuyor.

Ünlü Android geliştiricisi Paul O'Brien, en azından HTC One modeli için kullanıcılara hem stok Android hem de Sense 5 arayüzünü birlikte sunmanın planlarını yapıyor.

Switch adını verdiği bir proje üzerinde çalışan O'Brien, HTC One kullanıcılarının kolay bir şekilde stok Android'den Sense 5 arayüzüne geçmesini sağlamak amacını taşıyor. 

MoDaCo özelleştirilmiş ROM'larını da geliştiren O'Brien, bunun kolay bir iş olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bu sayede HTC One kullanıcıları stok Android'i tecrübe etmek için BlinkFeed, Zoe gibi özelliklerden de taviz vermemiş olacak. Projenin ne zaman biteceği bilinmezken, şimdilik sadece HTC One modeline özgü olacak.


http://www.androidauthority.com/htc-one-modaco-switch-paul-o-brien-239802/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
[DHVideo=]ARKADAŞLAR HEP SENSE KULLANIRIM DİYOSUNUZDA ANDROİD 4.3 4.4 5.0 GİBİ GÜNCELLEMELER SADECE STOK ANDROİDLE BİRLİKTE GELİRSE NAPCANIZ BİDE ÖLE DÜŞÜNÜN
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kemaloztin 6 yıl
Sense varken pek tercih edilmez
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JohnMullins 6 yıl
nexus 4ten zararsız htc one'a geçicektim bu da extrası oldu =)
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Fenomenon 6 yıl
bunu asıl orta ve düşük segmentler için yapmaları lazım
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bynedim 6 yıl
HTC Sense'ten vazgeçip stok Android'e devam edecek fazla kullanıcı olacağını sanmıyorum zaten, Sense gayet başarılı..
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danGerfuLL 6 yıl
Kernel stok olmadiktan sonra kur bir launcher home tusuna bastikca arayuz sec al sana stok arayuz.
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xconnect 6 yıl
Bu pek çok kullanıcı için süper bir haber. Lakin Stok anroid isterse amuda kalksın, havada 3 takla atsin Ben Sense siz kullananan
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syesil 6 yıl
bu çok güzel bir haber valla. her iki arayüzüde kullanabiliyor olmak güzel olur.
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