Switch projesiyle HTC One modelinde stok Android ve Sense 5 arayüzü arasında kolay geçiş mümkün olacak





Kendilerine has kullanıcı arayüzüne sahip Samsung'un Galaxy S4 ve HTC'nin One modelleri, kısa süre önce stok Android arayüzü sunan Google Edition versiyonlarıyla karşımıza çıkmıştı. Stok Android versiyonlar üreticilerin geliştirdiği kullanıcı arayüzlerini tercih etmeyenler için bir alternatif oluşturuyor.





Ünlü Android geliştiricisi Paul O'Brien, en azından HTC One modeli için kullanıcılara hem stok Android hem de Sense 5 arayüzünü birlikte sunmanın planlarını yapıyor.





Switch adını verdiği bir proje üzerinde çalışan O'Brien, HTC One kullanıcılarının kolay bir şekilde stok Android'den Sense 5 arayüzüne geçmesini sağlamak amacını taşıyor.





MoDaCo özelleştirilmiş ROM'larını da geliştiren O'Brien, bunun kolay bir iş olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bu sayede HTC One kullanıcıları stok Android'i tecrübe etmek için BlinkFeed, Zoe gibi özelliklerden de taviz vermemiş olacak. Projenin ne zaman biteceği bilinmezken, şimdilik sadece HTC One modeline özgü olacak.





http://www.androidauthority.com/htc-one-modaco-switch-paul-o-brien-239802/