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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Swype, "Yaşayan Dil" özelliğiyle herkesin katkıda bulunabileceği bir dil modeli oluşturacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Anroid platformunun klavye yazılımı denince ilk akla gelen uygulamalardan biri haline gelen Swype, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek adına Swype Living Language(Swype Yaşayan Dil) olarak adlandırılan yeni özelliğin duyurusunu yaptı.

Bu özellik sayesinde veri paylaşımına izin veren kullanıcıların sıklıkla kullandığı kelime veya deyimleri gerçek zamanlı olarak veri bankasında toplayacak olan Swype, konum bazlı yaşayan bir dil modeli oluşturacak. Böylece daha hızlı ve gelişmiş tahminler yapabilecek bir klavye uygulamasını kullanıcılarına sunacak olan Swype, dokunmatik ekran klavyesiyle yazı yazmayı daha kolay hale getirecek. Yaşayan Dil özelliğinin yanı sıra, Dragon Dictation adlı dikte servisine de yeni beta sürümünde yer veren Swype'ın Türkçe'yi de desteklediğini ve sesle yazdırma konusunda Google'ın dikte aracına iyi bir alternatif sunmaya başladığını da belirtelim. 

Yaşayan Dil özelliği ve Dragon Dikte servisleriyle Android kullanıcılarına daha iyi bir klavye sunmayı planlayan Swype'ın beta sürecindeki klavye uygulamasına Swype bağlantısını kullanarak Android cihazınız üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/01/07/swype-living-language-crowd-sourcing/ Yorum Yaz
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Farwynd 6 yıl
Dragon Dictation'un yapımcısı Nuance aldıktan sonra gereken mali desteği bulduklarına göre artık biraz daha hızlanmalılar.
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