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Symantec : Spam posta sayısı son üç yılın en düşük seviyesine geriledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Neredeyse ilk epostanın atılmasından bu yana hayatımıza girmiş olan sam postalar her gün milyarlarca gönderi sayısı ile ciddi dolandırıcılık faaliyetlerine yol açıyor. Eposta sağlayıcıları ve güvenlik yazılım firmaları spam postaları önleyici tedbirler alsa da işin kaynağı yani botnet denen zombi spam posta gönderimi yapan bilgisayarların toplandığı ağlar çökertilmedikçe problemin çözümü mümkün olmuyor.

Microsoft ve fedaral görevlilerin ortaklaşa bir süre önce çökerttikleri günde 30 milyar mesaj gönderebilen ve en büyük botnetlerden biri olan Rustock sonrasında spam gönderiminde büyük bir düşüş görülmüştü. Symantec firmasına göre şimdi son üç yılın en düşük spam posta seviyesi yakalanmış durumda.

Üç yıl önce bir günde gönderilen postaların yüzde 90'ı spam postaydı. Bugün bu oran yüzde 70.5'e düşmüş durumda. 

Kanun güçleri, görev alanlarına giren botnet ağlarıyla aralıksız mücadele ediyor. Coreflood, Kelihos, Waledac, Bredolab gibi ağlar son iki yılda çökertildi. 

Ancak uzmanlar spam göndericilerinin sosyal ağlara odaklandığını belirtiyor. Çünkü burada acemi kullanıcıları avlamak daha kolay ve geri dönüşler email platformundan daha iyi. URL kısaltma taktiği en işe yarar yöntemlerden. Bu sayede spam posta göndericileri her yıl milyonlarca dolar kazanç elde ediyor.

Rustock'un çöküşünden sonra dünyanın en tehlikeli botnet ağı Grum haline geldi. 470 000 zombi bilgisayarı bulunan ağ, dünyada gönderilen spam postaların yüzde 25'inden sorumlu. En fazla spam posta gönderilne ülkeler ise ABD yüzde 28, Hindistan yüzde 9, Rusya yüzde 5.7, Brezilya yüzde 4.3 ve Çin yüzde 4 şeklinde sıralanıyor.

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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
millet uyandı çünkü çok işe yaramıyor.tek uyanamadığımız yer facebook,badoo,hi5 vb gibi sitelere SALAKÇA bütün bilgilerimizi doğru yazmak...Devlet kurumlarına verirken ne yapacaksınız diye on defa sorarız ama bu tür sitelere güvenimiz TAM (!)
millet uyandı çünkü çok işe yaramıyor.tek uyanamadığımız yer facebook,badoo,hi5 vb gibi sitelere SALAKÇA bütün bilgilerimizi doğru yazmak...Devlet kurumlarına v...
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wiva24 7 yıl



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DH Misafiri 7 yıl
hotm.il le günde 30 tane spam postası almak pahabiçilemez bir duygu yeni bi eposta açıyorm hiç bir siteye yazmıyorum onu açtıktan daha 5-10 dakika sonra spam geliyor :D gmail kullanıyorm şimdi 1 haftadır spam yüzü görmedim Allah göstermesin.sağa sola hotmaili yazıyorm gmail önemli mecralara kalıyor :D
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Mellkor 7 yıl
Bana hicde oyle gelmiyor bunaltiyor bu reklam maileri biride faydali olsun!
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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
millet uyandı çünkü çok işe yaramıyor.tek uyanamadığımız yer facebook,badoo,hi5 vb gibi sitelere SALAKÇA bütün bilgilerimizi doğru yazmak...Devlet kurumlarına verirken ne yapacaksınız diye on defa sorarız ama bu tür sitelere güvenimiz TAM (!)
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teksalih 7 yıl
Çılgın serap ve Ateşli ARzu hala bana mail atıyor ama:D
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