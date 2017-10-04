T129 ATAK'ın abisi geliyor

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi açılışında konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin abisi olarak adlandırılabilecek bir helikopter için tasarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Sikorksy ile yapılan sözleşme sonucu Türkiye'de üretilecek olan 109 adet T-70 genel maksat helikopterleri için yapılan çalışmalara da değinen Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir T129 ATAK'ın abisinin müjdesini de verdi. Daha ağır bir taarruz helikopteri geliştirmek için çalışmaların başladığını belirten Demir daha sonra Başbakan ile birlikte Türkiye'nin ilk Turbodizel insansız hava aracı motoru olan PD170'in test alanını ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.
TAI tarafından üretilecek olan Özgün Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında TEI'nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yerli turboşaft motorla alakalı da incelemelerde bulundu.
ATAK'ın abisinin muadili AH-64 Apache
T129 ATAK'ın daha ağır ve büyük versiyonu olarak ön plana çıkacak olan yeni helikopterin dünya çapında büyük üne sahip AH-64 Apache ayarında olacağı tahmin ediliyor.
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Altay tam manasıyla başarısızlık sayılmaz hocam. Otokar Korelilerden paletli zırhlı yapımını öğrendi ve tulpar üretildi. Ardından k2'den top, kule ve tasarım parasıyla kopyalandı. Bu parçalar Türkiye de üretilecek artık, tasarım k2'ye benzeyebilir ama donanım atış kontrol sistemi yazılımlar vsvs. bunlar tamamen yerli diyebileceğimiz şeyler. Zaten bundan sonraki projeler Altay referans alınarak yapılacağından muhtemelen artık birşey ithal etmemize gerek kalmayacak.
Şu motor meselesini halletmemiş olacaklar ki daha seri üretime geçmedi canavarımız
Ama bunun şurasını buradan aldık vs diyenler.
Böyleleri sanıyor ki çevresinde kullandığı eşyaların üzerinde yazan marka o ürünlerinin tamamını kendisi üretiyor.
Snapdragon kullanan telefonlar mı dersin,sony sensör kullanan fotoğraf makineleri mi dersin, renault motoru kullanan nissan, mercedesler mi dersin, lg panel kullanan tv markaları mı dersin, windows yazılımı kullanan bilgisayar markaları mı dersin. bunları görmez ama bizim daha gelişme aşamasında olan üretimlerimiz için avazı çıktığı kadar bağırır ama bunun x parçasını y ülkesinden aldık diye.
Boş yapmayın arkadaşım