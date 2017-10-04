T129 ATAK'ın abisi geliyor

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi açılışında konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin abisi olarak adlandırılabilecek bir helikopter için tasarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Sikorksy ile yapılan sözleşme sonucu Türkiye'de üretilecek olan 109 adet T-70 genel maksat helikopterleri için yapılan çalışmalara da değinen Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir T129 ATAK'ın abisinin müjdesini de verdi. Daha ağır bir taarruz helikopteri geliştirmek için çalışmaların başladığını belirten Demir daha sonra Başbakan ile birlikte Türkiye'nin ilk Turbodizel insansız hava aracı motoru olan PD170'in test alanını ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.

TAI tarafından üretilecek olan Özgün Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında TEI'nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yerli turboşaft motorla alakalı da incelemelerde bulundu.

ATAK'ın abisinin muadili AH-64 Apache

T129 ATAK'ın daha ağır ve büyük versiyonu olarak ön plana çıkacak olan yeni helikopterin dünya çapında büyük üne sahip AH-64 Apache ayarında olacağı tahmin ediliyor.