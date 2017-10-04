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T129 ATAK'ın abisi geliyor

Helikopter tesisi açılışında konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir ATAK helikopterinin daha ağır ve abisi denilebilecek bir helikopter için çalışmalara başlandığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
1
19
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi açılışında konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin abisi olarak adlandırılabilecek bir helikopter için tasarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Sikorksy ile yapılan sözleşme sonucu Türkiye'de üretilecek olan 109 adet T-70 genel maksat helikopterleri için yapılan çalışmalara da değinen Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir T129 ATAK'ın abisinin müjdesini de verdi. Daha ağır bir taarruz helikopteri geliştirmek için çalışmaların başladığını belirten Demir daha sonra Başbakan ile birlikte Türkiye'nin ilk Turbodizel insansız hava aracı motoru olan PD170'in test alanını ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.
TAI tarafından üretilecek olan Özgün Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında TEI'nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yerli turboşaft motorla alakalı da incelemelerde bulundu.

ATAK'ın abisinin muadili AH-64 Apache 

T129 ATAK'ın daha ağır ve büyük versiyonu olarak ön plana çıkacak olan yeni helikopterin dünya çapında büyük üne sahip AH-64 Apache ayarında olacağı tahmin ediliyor.

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AFK_is_now_AFK 2 yıl en beğenilen zdniz
zdniz
T129 ATAK varken gereksiz şavaş helikopterleri ançak gelişmemiş bir ülkeyle savaşırken veya örgütlerle şavaşırken işe yarar yoksa bunları kuş gibi avlarlar. Irakda av tüfegiyle APACHE düsürdüler RPG7 ile KOPRA vurdular. Tabiki bu benim düşüncem bişeyleri yapabilmek güzel olur. Ancak yapılmamış kendimize özgü hiç bişey yapamadık mesala RUSYA bi silah üzerinde çalışıyomuş bir orduyu bi anda etkisiz hale getiriyomuş yani yakın geleçekde bunlar çöp oluçak. Sonu ALTAY tankı gibi olmasın tankın namlusuna tasarımına varasıya ithal etmişiz ama ne hikmetse geliştirmek için milyarlarça dolar harçamısız yazık.

Altay tam manasıyla başarısızlık sayılmaz hocam. Otokar Korelilerden paletli zırhlı yapımını öğrendi ve tulpar üretildi. Ardından k2'den top, kule ve tasarım parasıyla kopyalandı. Bu parçalar Türkiye de üretilecek artık, tasarım k2'ye benzeyebilir ama donanım atış kontrol sistemi yazılımlar vsvs. bunlar tamamen yerli diyebileceğimiz şeyler. Zaten bundan sonraki projeler Altay referans alınarak yapılacağından muhtemelen artık birşey ithal etmemize gerek kalmayacak.
Şu motor meselesini halletmemiş olacaklar ki daha seri üretime geçmedi canavarımız
zdnizT129 ATAK varken gereksiz şavaş helikopterleri ançak gelişmemiş bir ülkeyle savaşırken veya örgütlerle şavaşırken işe yarar yoksa bunları...
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ahnksqualt 2 yıl
Şimdi gelir
Ama bunun şurasını buradan aldık vs diyenler.
Böyleleri sanıyor ki çevresinde kullandığı eşyaların üzerinde yazan marka o ürünlerinin tamamını kendisi üretiyor.
Snapdragon kullanan telefonlar mı dersin,sony sensör kullanan fotoğraf makineleri mi dersin, renault motoru kullanan nissan, mercedesler mi dersin, lg panel kullanan tv markaları mı dersin, windows yazılımı kullanan bilgisayar markaları mı dersin. bunları görmez ama bizim daha gelişme aşamasında olan üretimlerimiz için avazı çıktığı kadar bağırır ama bunun x parçasını y ülkesinden aldık diye.
Boş yapmayın arkadaşım
Şimdi gelirAma bunun şurasını buradan aldık vs diyenler.Böyleleri sanıyor ki çevresinde kullandığı eşyaların üzerinde yazan marka o ürünlerinin tamamın...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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erdemkuru 2 yıl
bunun parçalarıda atak gibi italyadan mı gelicek acaba.
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
1) Helikoptere ihtiyacın var mı? CVB: Var
2) İhtiyacın varsa ithal edeceksin,
3) Yedek parçalarını alacaksın,
4) Savaş anında arıza yedek parça sorunu olduğuna ne yapacaksın?
5) Bu silahların zamanla çöp olacak diyen arkadaş; bunların çöp olduğunu 200 yıl sonra belki görürler. Bu süre içerisinde bu silahları tedarik etmek zorundasın.
6) Biz bunları kısa süreliğine de olsa üretsek bile dışarı vereceğimiz para ile hem istihdam hem teknoloji transferi gerçekleştirerek geriden de geliyor olsan tamamen kopmamış oluyoruz. Bunu unutmamak lazım. Savunma sanayimizi her zaman destekliyoruz
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hollowman_ 2 yıl
C yerine Ç harfini kullanan adamlar geliştirdiğimi helikopter "uzman" gibi edalara girip için "çöp" yazıyor :D
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ahnksqualt 2 yıl
Şimdi gelir
Ama bunun şurasını buradan aldık vs diyenler.
Böyleleri sanıyor ki çevresinde kullandığı eşyaların üzerinde yazan marka o ürünlerinin tamamını kendisi üretiyor.
Snapdragon kullanan telefonlar mı dersin,sony sensör kullanan fotoğraf makineleri mi dersin, renault motoru kullanan nissan, mercedesler mi dersin, lg panel kullanan tv markaları mı dersin, windows yazılımı kullanan bilgisayar markaları mı dersin. bunları görmez ama bizim daha gelişme aşamasında olan üretimlerimiz için avazı çıktığı kadar bağırır ama bunun x parçasını y ülkesinden aldık diye.
Boş yapmayın arkadaşım
1 Yanıt Yanıtla +11
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ahmet257 2 yıl ahnksqualt
Bildiğim kadarıyla Reno Nissan motoru kullanıyor :(|)
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tugares 2 yıl zdniz
Ülkelerle yapmış olduğunuz anlaşmalar falan oluyor azizim, dediğiniz memleketler teknolojiyi daha doğrusu sanayileşme ve ağır sanayi hamlelerini tamamlayıp, nanoteknoloji ve uzay teknolojileri konusunda yatırıma vakit ayırmaya başladıkları için haliyle yüksek miktarlı ar-ge çalışmalarını bunlara ayırıyor. Diğer bir deyişle adam zaten araba üretebilmek için gerekli hamleleri ve yatırımları bizden çok çok önce yapmış, rakibi olan ülkeler kendi teknolojisine çok yakın yada direkt rakip üretmediği sürece bu gelişmelere fazla kaynak ayırmıyor, onun yerine başka alanlarda gelecekte işine yarayabilecek hususlarda ilerlemeye çalışıyor. Bu birazda vizyon meselesi, kısa, orta, uzun vadeli bütçe planlamaları olur sizinde bildiğiniz gibi, biz orta vadeliye 5 yıl derken, ileri olan memleketler bunun 3 4 katı bir süreden başlıyorlar. Yani bu konularda zaten ileriler. Oyuna dahil olmak için bunlardan önce ağır sanayi hamlelerini tamamlayacak adımlar atılıyor. Doğal bir süreç ve cidden altında birşeyler aramamak gerekir. En azından savunma sanayi için ben böyle düşünüyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Hadi bakalım İnşallah
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erdemkuru 2 yıl
bunun parçalarıda atak gibi italyadan mı gelicek acaba.
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stalker(1979) 2 yıl erdemkuru
erdemkuru

bunun parçalarıda atak gibi italyadan mı gelicek acaba.


Motor amerika yapımı diye biliyorum. Diğer burun topu, iniş takımları ve transmisyonda yabancı. Bu üç parça yerli yapılabilir bence. Motor olayı biraz zor ancak onu da yapacaklarmış öyle bir haber varmış. Bir anda olmuyor hocam bu iş 10 yıl sonra da parçalar dışarıdan geliyorsa haklısınız ama.
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AFK_is_now_AFK 2 yıl
Atak pkk, ve terör unsurları içindi, ağır helikopter farklı maksatlar güdüyor demek oluyor bu.
Ağır helikopter ağır motor gerektirir. Motoru hangi şirketten alacaklar bunu da merak ediyorum. Atak'ın ağırlık merkezini yanlış hesaplamışlardı umarım bu tür basit hatalar bunda da olmaz.
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zdniz 2 yıl
T129 ATAK varken gereksiz şavaş helikopterleri ançak gelişmemiş bir ülkeyle savaşırken veya örgütlerle şavaşırken işe yarar yoksa bunları kuş gibi avlarlar. Irakda av tüfegiyle APACHE düsürdüler RPG7 ile KOPRA vurdular. Tabiki bu benim düşüncem bişeyleri yapabilmek güzel olur. Ancak yapılmamış kendimize özgü hiç bişey yapamadık mesala RUSYA bi silah üzerinde çalışıyomuş bir orduyu bi anda etkisiz hale getiriyomuş yani yakın geleçekde bunlar çöp oluçak. Sonu ALTAY tankı gibi olmasın tankın namlusuna tasarımına varasıya ithal etmişiz ama ne hikmetse geliştirmek için milyarlarça dolar harçamısız yazık.
2 Yanıt Yanıtla
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AFK_is_now_AFK 2 yıl zdniz
zdniz
T129 ATAK varken gereksiz şavaş helikopterleri ançak gelişmemiş bir ülkeyle savaşırken veya örgütlerle şavaşırken işe yarar yoksa bunları kuş gibi avlarlar. Irakda av tüfegiyle APACHE düsürdüler RPG7 ile KOPRA vurdular. Tabiki bu benim düşüncem bişeyleri yapabilmek güzel olur. Ancak yapılmamış kendimize özgü hiç bişey yapamadık mesala RUSYA bi silah üzerinde çalışıyomuş bir orduyu bi anda etkisiz hale getiriyomuş yani yakın geleçekde bunlar çöp oluçak. Sonu ALTAY tankı gibi olmasın tankın namlusuna tasarımına varasıya ithal etmişiz ama ne hikmetse geliştirmek için milyarlarça dolar harçamısız yazık.

Altay tam manasıyla başarısızlık sayılmaz hocam. Otokar Korelilerden paletli zırhlı yapımını öğrendi ve tulpar üretildi. Ardından k2'den top, kule ve tasarım parasıyla kopyalandı. Bu parçalar Türkiye de üretilecek artık, tasarım k2'ye benzeyebilir ama donanım atış kontrol sistemi yazılımlar vsvs. bunlar tamamen yerli diyebileceğimiz şeyler. Zaten bundan sonraki projeler Altay referans alınarak yapılacağından muhtemelen artık birşey ithal etmemize gerek kalmayacak.
Şu motor meselesini halletmemiş olacaklar ki daha seri üretime geçmedi canavarımız
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tugares 2 yıl zdniz
Üstad ar-ge sadece kaporta vb. üzerine yapılmıyor sizde takdir edersiniz ki öğrenmek için birazcık örneklerinden yada muadillerinden teknoloji almak gerekiyor. Bunlar para, harcamaların bir kısmı bundan ibarettir sanırım. Diğer kısmında elektrik-elektronik, yazılık vb. harcamalardır tahminim. Güzel gelişmeler inşallah en kısa sürede hayata geçirebilirler.
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marsli61 2 yıl
Sezgin efendi duymasın.
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KaleyDeskop 2 yıl
atak helikopteri görünüşte hiç güzel değildi. Havoc örnek alınarak Özgün bir tasarım yapılabilir .
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SigSauer6 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

atak helikopteri görünüşte hiç güzel değildi. Havoc örnek alınarak Özgün bir tasarım yapılabilir .

Sergilenen siyah renklisine bir bakın derim o efsane.
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