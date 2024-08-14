Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları belli oldu: Savunma sanayisi zirvede

Savunma sanayisi zirvede
Ar-Ge harcamalarında özellikle savunma sanayisinin yükseliş içinde olduğu belirtilirken raporda incelenen 500 firmanın 2023 yılında toplamda 108 milyar 66 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması yaptığının altı çiziliyor. En çok proje üretenlere bakıldığında ise 982 proje ile zirvede Aselsan’ın olduğu görülüyor. Aselsan’ı World Medicine (560), Argis İlaç (350), Petlas (331), Deva Holding (275), Dyo (158), Roketsan (154), Türkiye Şişe ve Cam (142), Vem İlaç Sanayi (140) ve Havelsan (135) takip ediyor.
Son 10 yıldır, en yüksek Ar-Ge yatırımları yapan ilk 50 firmanın Ar-Ge yatırımları toplamının en önemli payını savunma sanayi firmaları oluşturuyor. 2017’de yüzde 55,5 olan bu oran 2021, 2022, 2023’te sürekli yüzde 65 üzeri gibi çok yüksek seviyelerde seyrettiğine değiniliyor. Savunma sanayi Ar-Ge yatırımlarının en önemli oranını da Aselsan, TUSAŞ-TAI, Roketsan, TUSAŞ-TEI ve Havelsan gibi beş büyük TSK Vakfı firması oluşturuyor.
Rapor, savunma sanayisi için olumlu olsa da diğer birçok sektör ve özel sektör firmalarının Ar-Ge yatırımları reel anlamda son dört yılda küçülme yaşadı. Küresel rekabette daha önde yer alabilmek için de özel sektör Ar-Ge’sindeki reel küçülmenin önüne geçilmesi, Ar-Ge yatırımları eskiden daha güçlü olan otomotiv ve beyaz eşyanın yeniden yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Ayrıca çağın getirdiği Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Sanal Gerçeklik, Bulut, Büyük Veri Yönetimi, Siber Güvenlik gibi alt katmanlara da daha fazla önem gösterilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.Kaynakça https://turkishtimedergi.com/arge250/ https://turkishtimedergi.com/ar-ge/ar-ge-yatirimlari-toplami-son-dort-yildir-reel-olarak-kuculuyor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.