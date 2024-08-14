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    Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları belli oldu: Savunma sanayisi zirvede

    Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını analiz eden “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” raporunun on birincisi yayınlandı. Turkishtime tarafından yayınlanan raporda zirve savunma sanayisinde.
    Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları: Savunma sanayisi zirvede Tam Boyutta Gör
    Turkishtime tarafından bu yıl 11’ncisi açıklanan “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” raporu yayınlandı. Raporda dünya ve Türkiye’deki olumsuz ekonomik koşullar, yabancı yatırımın az olması, pandeminin 2020-2021 döneminde yarattığı olumsuz etkiler, ekonomide yaşanan negatif reel faiz kararları, enflasyonun beraberinde getirdiği ekonomik etkiler ile 2023 yılında birçok sektörde AR-GE yatırımlarının reel anlamda küçüldüğü belirtildi. Tüm bunlara rağmen ise Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonu ise savunma sanayisinden çıktı.

    Savunma sanayisi zirvede

    Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları: Savunma sanayisi zirvede Tam Boyutta Gör
    Rapora göre savunma sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan TUSAŞ Türk Havacılık, bu sene AR-GE alanında yaptığı 28,2 milyar TL ile geçtiğimiz senenin iki katından daha fazla AR-GE harcaması ile zirvedeki yerini korudu. TUSAŞ Türk Havacılık'ı; Aselsan, Ford, Roketsan ve Arçelik takip etti. Böylece ilk dördün tamamı savunma sanayisi firmalarından oluştu.

    Ar-Ge harcamalarında özellikle savunma sanayisinin yükseliş içinde olduğu belirtilirken raporda incelenen 500 firmanın 2023 yılında toplamda 108 milyar 66 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması yaptığının altı çiziliyor. En çok proje üretenlere bakıldığında ise 982 proje ile zirvede Aselsan’ın olduğu görülüyor. Aselsan’ı World Medicine (560), Argis İlaç (350), Petlas (331), Deva Holding (275), Dyo (158), Roketsan (154), Türkiye Şişe ve Cam (142), Vem İlaç Sanayi (140) ve Havelsan (135) takip ediyor.

    Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları: Savunma sanayisi zirvede Tam Boyutta Gör
    Alınan patentlerde ise zirvede yine Aselsan (93) yer alıyor. Aselsan’ı Yüksel Tohum (73), Mercedes Benz (65), Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme (53), Tırsan Treyler (47), Havelsan (36), Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (32), Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (31), Bosch (27) ve Roketsan (18) takip ediyor. TUSAŞ, Aselsan, Roketsan ve Havelsan’ın aynı zamanda Ar-Ge merkezlerinde en çok doktora ve yüksek lisans personele sahip olan firmalar olduğuna da dikkat çekelim.

    Son 10 yıldır, en yüksek Ar-Ge yatırımları yapan ilk 50 firmanın Ar-Ge yatırımları toplamının en önemli payını savunma sanayi firmaları oluşturuyor. 2017’de yüzde 55,5 olan bu oran 2021, 2022, 2023’te sürekli yüzde 65 üzeri gibi çok yüksek seviyelerde seyrettiğine değiniliyor. Savunma sanayi Ar-Ge yatırımlarının en önemli oranını da Aselsan, TUSAŞ-TAI, Roketsan, TUSAŞ-TEI ve Havelsan gibi beş büyük TSK Vakfı firması oluşturuyor. 

    Rapor, savunma sanayisi için olumlu olsa da diğer birçok sektör ve özel sektör firmalarının Ar-Ge yatırımları reel anlamda son dört yılda küçülme yaşadı. Küresel rekabette daha önde yer alabilmek için de özel sektör Ar-Ge’sindeki reel küçülmenin önüne geçilmesi, Ar-Ge yatırımları eskiden daha güçlü olan otomotiv ve beyaz eşyanın yeniden yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Ayrıca çağın getirdiği Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Sanal Gerçeklik, Bulut, Büyük Veri Yönetimi, Siber Güvenlik gibi alt katmanlara da daha fazla önem gösterilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

    Kaynakça https://turkishtimedergi.com/arge250/ https://turkishtimedergi.com/ar-ge/ar-ge-yatirimlari-toplami-son-dort-yildir-reel-olarak-kuculuyor/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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