T625 genel maksat helikopterinin yeni ismi: Gökbey

Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopteri, gökyüzünde Gökbey adıyla görev yapacak.

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen Gökbey, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018’de başarıyla gerçekleştirmişti.

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olacak Gökbey; zorlu iklim koşullarında, zorlu coğrafyalarda, yüksek irtifada ve yüksek sıcaklıkta faaliyet gösterebilecek. Böylelikle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Gökbey ile 2 mürettebatın yanı sıra 10 yolcu ya da yüksek yoğunlukta 12 yolcu uçabiliyor. VIP donanımla da 4-5 yolcu taşınabiliyor.

Helikopterin, üstün performansı ve geniş görev yelpazesi sayesinde, yurt içi ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra uluslararası pazarlarda da yer alması hedefleniyor.

Program kapsamında tüm alt sistemlerin tasarımı yurt içinde gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları SSB'ye ait bulunuyor. Program kapsamında tüm alt sistemlerin tasarımı yurt içinde gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları SSB'ye ait bulunuyor.

İhracat 'ATAK'ı

‘Özün Helikopter Programı’nın bir diğer üyesi Atak helikopterleri, bir ülkeye daha satılıyor. Türkiye Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz" dedi. Bu ülkenin Filipinler olduğu iddia ediliyor.

En büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleşmişti

Türkiye ile Pakistan arasında daha önce temmuz ayında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atılmıştı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmişti.