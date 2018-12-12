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T625 genel maksat helikopterinin yeni ismi: Gökbey

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopterinin adı 'Gökbey' olacak. Gökbey helikopterinin özellikleri neler?
5 ay
7,5b
1
14
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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T625 genel maksat helikopterinin yeni ismi: Gökbey
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Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopteri, gökyüzünde Gökbey adıyla görev yapacak.

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen Gökbey, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018’de başarıyla gerçekleştirmişti. 

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olacak Gökbey; zorlu iklim koşullarında, zorlu coğrafyalarda, yüksek irtifada ve yüksek sıcaklıkta faaliyet gösterebilecek. Böylelikle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Gökbey ile 2 mürettebatın yanı sıra 10 yolcu ya da yüksek yoğunlukta 12 yolcu uçabiliyor. VIP donanımla da 4-5 yolcu taşınabiliyor.

Helikopterin, üstün performansı ve geniş görev yelpazesi sayesinde, yurt içi ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra uluslararası pazarlarda da yer alması hedefleniyor.

T625 genel maksat helikopterinin yeni ismi: Gökbey
 

Program kapsamında tüm alt sistemlerin tasarımı yurt içinde gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları SSB'ye ait bulunuyor. Program kapsamında tüm alt sistemlerin tasarımı yurt içinde gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları SSB'ye ait bulunuyor.

İhracat 'ATAK'ı

‘Özün Helikopter Programı’nın bir diğer üyesi Atak helikopterleri, bir ülkeye daha satılıyor. Türkiye Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz" dedi. Bu ülkenin Filipinler olduğu iddia ediliyor.

En büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleşmişti

Türkiye ile Pakistan arasında daha önce temmuz ayında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atılmıştı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmişti.


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Sercan.S 5 ay en beğenilen java
tam anlamıyla cahilce bir yorum seni tebrik ediyorum.Sen zaten bizden olmadığını belirtmişsin.
milleni,turknet vs kullanbiliyosan kullan konuyla alakasiz seylere 💩 atmayi kes

tam anlamıyla cahilce bir yorum seni tebrik ediyorum.Sen zaten bizden olmadığını belirtmişsin.milleni,turknet vs kullanbiliyosan kullan konuyla alakasiz s...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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java 5 ay
Mars'a gitseniz ne yazar... Çok değil ortalama 1-1,5 seneye kadar 60 TL'ye 4 Mbps internet kullanacak bizler, taş devrini yaşayacağız zaten...
2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 ay
Bu aletin yüzde kaçı yerli ondan bahsedin biraz. motoru kim yaptı ?
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aykut3535 5 ay
Tebrik ediyorum eski Türkiye için böyle şeyler hayaldi
1 Yanıt Yanıtla +1
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AngaraGraLı 3 ay aykut3535
eski türkiye ne oluyor ki? ha aselsanı tusaşı tüpraşı telekomu petkimi tekeli ereğli demir çeliği kuran eski, bunların birçoğunu satan yeni türkiye mi?
1 Yanıt Yanıtla +2
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İtalyada ilticacı 5 ay
yusuf gardaş biz bişey anlamadık
mesela bu helikopter borla çalışan yerli tankımıza ,milli t129 atak'a bor taşısa... tankımız aşağıdan atak yukarıdan sıka sıka gitsek amarikayı pes ettirirmiyiz?
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12 Angry Men 5 ay
Yerli helikopterimiz göklerde.
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java 5 ay
Mars'a gitseniz ne yazar... Çok değil ortalama 1-1,5 seneye kadar 60 TL'ye 4 Mbps internet kullanacak bizler, taş devrini yaşayacağız zaten...
2 Yanıt Yanıtla +6
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Sercan.S 5 ay java
tam anlamıyla cahilce bir yorum seni tebrik ediyorum.Sen zaten bizden olmadığını belirtmişsin.
milleni,turknet vs kullanbiliyosan kullan konuyla alakasiz seylere 💩 atmayi kes

Yanıtla +11
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xabc 5 ay java
konuyla alakası ne? o kadar hazımsızsınız ki her konuya gelip saçma sapan şeyler yazarsınız, oraya buraya b.k atarsınız. gözünüz asla iyi görmez, diliniz asla iyi bir şey yazmaz. sağlıklı değilsiniz.
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atak helikopteri, atak ve
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