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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TAV Bilişim Türkiye'nin ilk Windows 8 uygulamasını Roy+Teddy işbirliği ile hayata geçirdi

6 yıl
1,7b
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3
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Bilişim Hizmetleri, Windows 8 işletim sistemi için hazırlanan TAV Airports Windows 8 Uygulaması'nı dijital medya ve pazarlama ajanslarından Roy+Teddy'nin işbirliği ile hayata geçirdi.

TAV'ın dört ülkede işlettiği sekiz havalimanında ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi yolcunun cebine taşıyan uygulama, Türkiye'den Windows 8 Store'da yer alan ilk uygulama olmasının yanı sıra, tüm dünyada havalimanı işletmeciliği alanındaki ilk uygulama olma özelliğine sahip.
Masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlar başta olmak üzere hemen her türlü cihaza ücretsiz yüklenen TAV Airports Windows 8 Uygulaması ile iç hatlar ve dış hatlarda giden ve gelen uçak bilgileri listelenerek, uçakların kalkış ve iniş saatlerindeki bilgilendirmelere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Böylece uçuş bilgilerine anında ve güncel olarak erişim sağlanıyor.
Uygulama sayesinde uçuş bilgilerinin yanı sıra, havalimanına ulaşım imkanlarından araç kiralamaya, havalimanı içindeki mağaza bilgilerinden havalimanında hayatı kolaylaştıran ve yolculuğu eğlenceli hale getiren bilgilere ve duty-free mağazalarındaki güncel indirimlerden restoran, ATM, bilet satış noktaları, özel lounge'lar ve kayıp eşya bürosu gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm önemli noktaların bilgilerine kadar ihtiyaç duyulabilecek her türlü veriyi yolculara sunuyor. Sadece havalimanı dahilinde ihtiyaç duyulan bilgileri sunmakla kalmayan TAV Airports Windows 8 Uygulaması, seyahat edilen şehir ile ilgili önemli bilgilerin yanı sıra; alışveriş merkezleri, ünlü restaurantlar ve müzeler gibi turistlerin ilgisini çekecek mekanlar ile ilgili şehir rehberi bilgilerini de yolcularla paylaşıyor.

TAV Airports Windows 8 Uygulaması, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ile Gürcistan'da Tiflis ve Batum; Tunus'ta Enfidha ve Monastir ve Makedonya'da Üsküp Havalimanı olmak üzere TAV'ın işlettiği sekiz havalimanını kapsıyor. TAV Airports Windows 8 Uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

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JrMaster 6 yıl
milleti bedavaya çalıştırıp sonra dünyanın karını yaptık diye hava atacaklarına millete para versinler biraz
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Kaçan Aşık 6 yıl
Tav Birde Havaş'daki Elemanların Maaşları Arttırsa Süper Olcak.
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jovanovic 6 yıl
Zahmet olmuş, yıl 2012...
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