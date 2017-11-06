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Şu anda 1 kişi burada

TAI yerli savaş uçağı için mühendis arıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerli muharip savaş uçağı projesinde çalıştırılmak üzere farklı dallarda mühendis aradığını dijital platformdaki hesapları üzerinden duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
1
43
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yapılan duyuruda çoğunlukla yerli ve milli imkanlarla üretilmesi planlanan muharip savaş uçağı projesinde çalışmak üzere farklı dallarda mühendisler arandığını duyurdu.
TUSAŞ bu kapsamda sistem mühendisi, uçuş kontrol sistem mühendisi, yapısal tasarım/analiz mühendisi, uçak sistemleri mühendisi, itki sistem mühendisi, görev sistemleri mühendisi, yer ve destek sistemleri mühendisi, beka mühendisi, uçuş bilimleri mühendisi, elektromanyetik tasarım mühendisi, silah entegrasyonu tasarım mühendisi, modelleme ve simülasyon mühendisi ve proje mühendisi pozisyonlarında başvuru alacak.
Başvurmak isteyen adayların TAI'nin resmi web sitesine uğramaları gerekiyor.

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emre_virüs 2 yıl en beğenilen sınav_testmis_kanka
Her şey bir hayal ile başlamaz mı?
Belki elimize yüzümüze bulaştırıcağız ama idealimiz ve hedefimiz var. Tutku olmadan havacılıkta nasıl başarılı olunur?
Çok büyük bir hedef Muasır Medeniyetlere bizi yakınlaştıracak bir hedef.
Paramız çöpe gidecek diye mi endişeleniyorsunuz?
Bu güne kadar çöpe gidenlere bir bakın.
Teknolojik atılım risk almadan gerçekleşir mi?
Kabiliyet ve tecrübeyi parayla alabilir miyiz?
Yapmak zorundayız bugün olmasa elbet yarın.
İktidar şov yapıyor diyenler
Uçağın prototipinin ilk uçuş yılı 2023 envantere girme tarihi 2030 olarak belirlenmiş durumda.
2019 daha belli değilken niye Siyasilerin prestijine prestij katacak proje 2023 yılına uzatılsın?
Velev ki durumlar değişti başka biri geldi o zaman da "hükümet oy topluyor proje hayal" diyecekler mi?
Temel Kotil ile Tai ya kimlik degistirip büyük bir MARKA olacak ya da offset ile hayatını devam ettirecek ortası yok.
Her şey bir hayal ile başlamaz mı?Belki elimize yüzümüze bulaştırıcağız ama idealimiz ve hedefimiz var. Tutku olmadan havacılıkta nasıl başarılı olunur?
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1 Yanıt Yanıtla +51
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Flag_Ship_Killer 2 yıl
Amerika da arayın hepsi oraya göç etti
2 Yanıt Yanıtla +33
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3qzotix 2 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

Hayal satıyorlar. Bu pamuk ipliğine bağlı ekonomide.



Savaş uçağı tasarlamak ve üretmek, otomobil üretmekten daha pahalı ve zor bir süreçtir.



Rekabet edebilecek model üretmek için süre ve ciddi miktarda nakite ihtiyacımız var.



Savaş uçağından bahsediyoruz, hele ki böyle bir ortamda düşmanlarınızla rekabet edebilecek model ortaya koymak zorundasınız.

Suriyelilere harcanan paralarla çok rahat yapılırdı aslında. 30 milyar doların üzerinde bir para az değil.
sınav_testmis_kankaHayal satıyorlar. Bu pamuk ipliğine bağlı ekonomide.Savaş uçağı tasarlamak ve üretmek, otomob...
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Yanıtla +19
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Geçen yine RheinMetall ile 'yerli' tank yapacaklarını söylemişlerdi, ne oldu? Fos...
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DH Misafiri 2 yıl
Kontrol Mühendisi arıyorlar net olarak bkz.: İTÜ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
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DH Misafiri 2 yıl
Daha önce araba motoru üret sonra sıra uçağa gelsin hey ya rabbim bizde her şey tersten gidiyor.Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar olan yine milletin kambur olmuş sırtına olacak ona yanıyorum...
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kadirirdem 2 yıl
Hepsini ABD'ye kaptırdık,parayı basın geri gelsinler...
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Bluflame 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Hepsini ABD'ye kaptırdık,parayı basın geri gelsinler...

iş parada değil, abd’ye giden adam yaşam standartı için gidiyor, hem kendisi için hemde ailesinin geleceği için.
örnek şunu düşün: ilkokul yaşlarında 2 tane çocuğun var, genç bir eşin var, nerde hayatını kurmak isterdin ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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armanac05 2 yıl
devletler uçak veya tank yapmazlar . bunları yapan mühendisleri yetiştirirler, mühendisler ülke endüstrisini oluşturur , o endüstriden doğan mamüllerle de başka mühendisler uçak falan yapar .
milli araba yapılamadı . milli uçak mı yapılacakmış
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tobepeople 2 yıl
Hepsi mühendis arıyor ancak size şunu belirteyim mühendisler sadece teorik olarak iyidir. Uygulama safhasında tamamen israflar nereden mi biliyorum Anadolu teknik lisesi çıkışlıyım orada saatlerce uygulama yapardık ancak üniversiteden mezun olana kadar elime ne havya ne de başka bir şey aldım,işi tamamen teoriye dökmüşler bir çok yeni şey öğrenmemize rağmen uygulama olarak pek de bir şey görmedik. Teknikerler ve Teknisyenler daha çok işe yarayacaktır. Öyle ki bu mühendislerin baka kaldığı durumları kurtaranlar hep onlar olur ama neyse bana ne ya...zaten diyelim ki yaptılar Tai,Tübitak,Aselsan bunların da satılmayacağı ne malum? Satılan kamu kurumlarını geçtim satılmayan ne kaldı ki?
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azizkguc 2 yıl
Yerli ve milli savaş uçağı elbette ilk bakışta çok gurur verici. Ancak bilinen ama yine de politikaya sürekli ve inatla alet edilen "yerli ve milli" lafı söz konusu.
fazla lafı uzatmadan şu görseli paylaşıyorum.

ABD'nin yerli ve milli uçağı "F35 Lightning II" tedarik zinciri. Bütün parçaları dünyanın değişik bölgelerinden ve üreticilerinden geliyor, tamamı yerli ve milli değil yani!
Gurur verici tarafı bizim de bu projede partner ülke olmamız ve zincirde yer alan kuruluşlarımızın olması.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


daha fazla bilgi için Supply chain

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memotunc 2 yıl azizkguc
azizkguc
Yerli ve milli savaş uçağı elbette ilk bakışta çok gurur verici. Ancak bilinen ama yine de politikaya sürekli ve inatla alet edilen "yerli ve milli" lafı söz konusu.
fazla lafı uzatmadan şu görseli paylaşıyorum.

ABD'nin yerli ve milli uçağı "F35 Lightning II" tedarik zinciri. Bütün parçaları dünyanın değişik bölgelerinden ve üreticilerinden geliyor, tamamı yerli ve milli değil yani!
Gurur verici tarafı bizim de bu projede partner ülke olmamız ve zincirde yer alan kuruluşlarımızın olması.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


daha fazla bilgi için Supply chain



Olayı harika anlatan bir görsel. Ama siz yanlış yorumlamışsınız. KAYNAK KOD'u kim üretiyor ? Kim üretiyorsa işte uçak onun milli uçağıdır.
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martin palermo 2 yıl
daha çok ararlar mühendisler bir bir gidiyor yurtdışına...
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Flag_Ship_Killer 2 yıl martin palermo
martin palermo
daha çok ararlar mühendisler bir bir gidiyor yurtdışına...

Diyoruz anlamıyorlar
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hanahmet 2 yıl
İşe alınacak mühendislerimize ve TAI çalışanlarına Allah şimdiden kolaylık versin. (amin).
Çünkü çelme takmak isteyenler çok olacak. Hatta içimizden, bu vatanın evlatlarından bile hakaret ve umutsuzluk fışkırtacak çok kişi çıkacak.
Dualarımız ve yüreğimiz TAI'de, Aselsan'da, Havelsan'da, Roketsan'da ve diğer savunma şirketlerinde. Şimdiden yolunuz açık olsun, en kısa zamanda hedeflerinize başarıyla ulaşırsınız inşallah.
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ma95 2 yıl
Ekstra vergilerle ayakta duran bir ekonomimiz var. İnş uzadıkça uzayan baş belası bir projeye dönmez. En yakında milli jeti göklerde görmeyi istiyoruz
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