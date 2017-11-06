TAI yerli savaş uçağı için mühendis arıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yapılan duyuruda çoğunlukla yerli ve milli imkanlarla üretilmesi planlanan muharip savaş uçağı projesinde çalışmak üzere farklı dallarda mühendisler arandığını duyurdu.

TUSAŞ bu kapsamda sistem mühendisi, uçuş kontrol sistem mühendisi, yapısal tasarım/analiz mühendisi, uçak sistemleri mühendisi, itki sistem mühendisi, görev sistemleri mühendisi, yer ve destek sistemleri mühendisi, beka mühendisi, uçuş bilimleri mühendisi, elektromanyetik tasarım mühendisi, silah entegrasyonu tasarım mühendisi, modelleme ve simülasyon mühendisi ve proje mühendisi pozisyonlarında başvuru alacak.

Başvurmak isteyen adayların TAI'nin resmi web sitesine uğramaları gerekiyor.