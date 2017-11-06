TAI yerli savaş uçağı için mühendis arıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yapılan duyuruda çoğunlukla yerli ve milli imkanlarla üretilmesi planlanan muharip savaş uçağı projesinde çalışmak üzere farklı dallarda mühendisler arandığını duyurdu.
TUSAŞ bu kapsamda sistem mühendisi, uçuş kontrol sistem mühendisi, yapısal tasarım/analiz mühendisi, uçak sistemleri mühendisi, itki sistem mühendisi, görev sistemleri mühendisi, yer ve destek sistemleri mühendisi, beka mühendisi, uçuş bilimleri mühendisi, elektromanyetik tasarım mühendisi, silah entegrasyonu tasarım mühendisi, modelleme ve simülasyon mühendisi ve proje mühendisi pozisyonlarında başvuru alacak.
Başvurmak isteyen adayların TAI'nin resmi web sitesine uğramaları gerekiyor.
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Belki elimize yüzümüze bulaştırıcağız ama idealimiz ve hedefimiz var. Tutku olmadan havacılıkta nasıl başarılı olunur?
Çok büyük bir hedef Muasır Medeniyetlere bizi yakınlaştıracak bir hedef.
Paramız çöpe gidecek diye mi endişeleniyorsunuz?
Bu güne kadar çöpe gidenlere bir bakın.
Teknolojik atılım risk almadan gerçekleşir mi?
Kabiliyet ve tecrübeyi parayla alabilir miyiz?
Yapmak zorundayız bugün olmasa elbet yarın.
İktidar şov yapıyor diyenler
Uçağın prototipinin ilk uçuş yılı 2023 envantere girme tarihi 2030 olarak belirlenmiş durumda.
2019 daha belli değilken niye Siyasilerin prestijine prestij katacak proje 2023 yılına uzatılsın?
Velev ki durumlar değişti başka biri geldi o zaman da "hükümet oy topluyor proje hayal" diyecekler mi?
Temel Kotil ile Tai ya kimlik degistirip büyük bir MARKA olacak ya da offset ile hayatını devam ettirecek ortası yok.
Suriyelilere harcanan paralarla çok rahat yapılırdı aslında. 30 milyar doların üzerinde bir para az değil.