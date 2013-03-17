THX: Apple, iMac, iPhone ve iPad'lerde patentimizi ihlal ediyor

2001 yılında Lucasfilm'den ayrılarak ayrı bir firma olarak yoluna devam etmeye başlayan, ses alanındaki başarılarıyla sektören dev isimlerinden olan THX, 2008 yılında koruma altına aldığı patentin iPhone, iPad ve iMac'de ihlal edildiği gerekçesiyle Apple'a dava açtı.

THX'in Apple tarafından ihlal edildiğini iddia ettiği patenti, bilgisayar ya da flat ekran TV'lere takılarak ses çıkışını güçlendirebilecek bir hoparlör ünitesini kapsamakta.

THX cephesi, bu ihlalin kendilerini mali açıdan zarara uğrattığını ve onarılamaz yaralar açtığını belirterek; mahkemeden ihlalin sona erdirilerek kabul edilebilir bir lisans ücreti ile geçmiş dönemlere ait zararların telafi edilmesini talep ediyor.

Ses çözümüyle yakından tanınan THX, 1983 yılında efsane George Lucas tarafından Star Wars serisinin 3.filmi olan "Return of Jedi"'nin film müziklerinin yapılması için kurulmuş; 2001 yılında ise Lucasfilm'den ayrılmıştı.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-15/thx-ltd-founded-by-george-lucas-sues-apple-in-patent-case-1-.html