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THX: Apple, iMac, iPhone ve iPad'lerde patentimizi ihlal ediyor

6 yıl
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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THX: Apple, iMac, iPhone ve iPad'lerde patentimizi ihlal ediyor
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2001 yılında Lucasfilm'den ayrılarak ayrı bir firma olarak yoluna devam etmeye başlayan, ses alanındaki başarılarıyla sektören dev isimlerinden olan THX, 2008 yılında koruma altına aldığı patentin iPhone, iPad ve iMac'de ihlal edildiği gerekçesiyle Apple'a dava açtı.

THX'in Apple tarafından ihlal edildiğini iddia ettiği patenti, bilgisayar ya da flat ekran TV'lere takılarak ses çıkışını güçlendirebilecek bir hoparlör ünitesini kapsamakta.

THX cephesi, bu ihlalin kendilerini mali açıdan zarara uğrattığını ve onarılamaz yaralar açtığını belirterek; mahkemeden ihlalin sona erdirilerek kabul edilebilir bir lisans ücreti ile geçmiş dönemlere ait zararların telafi edilmesini talep ediyor.

Ses çözümüyle yakından tanınan THX, 1983 yılında efsane George Lucas tarafından Star Wars serisinin 3.filmi olan "Return of Jedi"'nin film müziklerinin yapılması için kurulmuş; 2001 yılında ise Lucasfilm'den ayrılmıştı.


http://www.bloomberg.com/news/2013-03-15/thx-ltd-founded-by-george-lucas-sues-apple-in-patent-case-1-.html Yorum Yaz
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berkkarabacak 6 yıl
Apple bu beklernir ondan
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tunlab 6 yıl
hah! bi THX eksikti. zaten çarşı pazar karışık
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Hasan07-36 6 yıl
Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Böyle giderse ileride program yazmaktan bile korkar hale geleceğim. Bu patentler yüzünden artık bir şey geliştirirken her atılan adımda birisi bunun patentini almış mı diye kontrol mü etmek gerekiyor anlamış değilim. Birisi gidip elektronik alet geliştirmenin patentini, başka bir firma da yazılım geliştirmenin patentini alsın da kökten kurtulalım bence.
Neyse bana böyle gelmeye başladı artık bu patent davaları yüzünden. Eğer yanlış söylediysem, yazdıklarımı düzeltirseniz sevinirim.
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K.can.tas 6 yıl
Herkes patent ihlal etmeye başladı normaldir
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teramit 6 yıl
Bu patent haberleri çıktıkça mevzudan uzak ne kadar insan varmış haberimiz oluyor.
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mert1907 6 yıl
Millet adamlar haklarini istiyorlar kalkmis THX i suclu ilan edeceksiniz nerdeyse ya anlayamiyorum bazen sizi.
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ozgur106 6 yıl
doğru demıs adamlar
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Zuko 6 yıl
"THX cephesi, bu ihlalin kendilerini mali açıdan zarara uğrattığını ve onarılamaz yaralar açtığını belirterek…"
Ne onarılamaz yarası açacak len?
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onbeskarakterli 6 yıl
IceRulez
doğrudurdandik mac minimdeki kulaklık çıkışındaki sesikulaklık amfisiyle zor alıyorumiphone 4 dede öyle kezaçalmıştır birşeyler bencede

Kardeş sen bir git kulaklarını ölçtür. iPhone 4'teki kulaklık çıkışındaki ses insanı sağır edecek kadar yüksek.
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Roark 6 yıl
THX dur allasen, zaten ortalık karışık.
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IceRulez 6 yıl
doğrudur
dandik mac minimdeki kulaklık çıkışındaki sesi
kulaklık amfisiyle zor alıyorum
iphone 4 dede öyle keza
çalmıştır birşeyler bencede
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wolf silver 6 yıl
Şimdi bir apple fan i çıkar. Apple böyle birşey yapmaz der.
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