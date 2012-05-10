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T-Mobile yeni televizyon reklamında AT&T ile dalga geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
42
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizdeki GSM operatörlerinin televizyon reklamlarıyla birbirlerine sataştığını, özellikle numara taşıma konusunda agresif reklamlar hazırladıklarını biliyoruz. Ancak operatörler arası tansiyonu yüksek mücadele sadece ülkemize özgü bir tutum değil. Amerika'nın en büyük operatörlerinden T-Mobile, hazırladığı yeni televizyon reklamında, iPhone satışlarıyla son birkaç yılda ciddi bir çıkış yakalayan AT&T'yi hedef aldı.
Haberimizin sonunda yer alan televizyon reklamında T-Mobile, bağlantı hızlarına dikkat çekiyor. Bilindiği üzere Amerika'daki operatörlerin son gündem maddesi 4G hızları. Ülke genelinde 4G yatırımları hızlı bir şekilde devam ederken, haberimize konu olan reklamda, iPhone 4S'nin AT&T ağı üzerindeki hızını temsil eden sürücü eski tip motorsikletiyle (3G bağlantı) yavaş yavaş yol alırken, T-Mobile'ı temsil eden süper-spor motorsiklet (4G bağlantı) ise bir anda şimşek gibi geçiyor ardından görüntü tekrarlanıyor ve ağır çekimde iki motorsiklet yanyana geldiğinde T-Mobile'ı temsil eden sürünü kask vizörünü açarak yanındaki sürücüye barış işaretiyle selam verip hızlı bir şekilde yol alıyor.
Hazırlanan reklamın sonunda T-Mobile açık bir şekilde AT&T'den bahsederek izleyicileri test sürüşüne davet ediyor. Görünüşe bakılırsa Amerika'daki ilgili rekabet kurumu, markalar arası mücadelede rakip firmadan bahsedilmesine daha ılımlı yaklaşıyor gibi. 
 

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Never More 7 yıl en beğenilen JohnLord
JohnLord

Avea'da Turkcell ve Vodafone ile reklamlarda dalga geçiyor hatta tiye alıyo resmen

ama Turkcell ve Vodafone daha iyi hizmet veriyo T-mobilede avea gibi iyi reklam yapar ama diğer operatörler daha iyi dikkate alsın t-mobile bunu :D

reklam değil hizmet önemli

örnek verecek olursak

Turkcell Ve Vodafone Haklarımız Reklamı (AVEA)

Turkcell 4 Çeker Jip (Avea Reklamı)

Aveayı Dava Eden Turkcele Süper Gönderme (AVEA)

''Ama Turkcell İle Vodafone daha iyi hizmet veriyo''


Eminmisin ?

1.000 DK
2.000 SMS
Sınırsız internet 40 TL Avea

En son turkcelle 350 tl fatura yatırmıştım.
JohnLordAvea'da Turkcell ve Vodafone ile reklamlarda dalga geçiyor hatta tiye alıyo resmenama Turkcell ve Vodafone daha iyi ...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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JohnLord 7 yıl Never More
Never More

JohnLord

Avea'da Turkcell ve Vodafone ile reklamlarda dalga geçiyor hatta tiye alıyo resmen

ama Turkcell ve Vodafone daha iyi hizmet veriyo T-mobilede avea gibi iyi reklam yapar ama diğer operatörler daha iyi dikkate alsın t-mobile bunu :D

reklam değil hizmet önemli

örnek verecek olursak

Turkcell Ve Vodafone Haklarımız Reklamı (AVEA)

Turkcell 4 Çeker Jip (Avea Reklamı)

Aveayı Dava Eden Turkcele Süper Gönderme (AVEA)

''Ama Turkcell İle Vodafone daha iyi hizmet veriyo''


Eminmisin ?

Çekim yeri ve internet hızı olarak diyorum ben aveada kullandım 4 sene cevahirde çekmeyen bir operatörden ne beklersin
Never MoreJohnLordAvea'da Turkcell ve Vodafone ile reklamlarda dalga geçiyor hatta tiye alıyo resmen
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1 Yanıt Yanıtla +8
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JohnLord 7 yıl
Avea'da Turkcell ve Vodafone ile reklamlarda dalga geçiyor hatta tiye alıyo resmen

ama Turkcell ve Vodafone daha iyi hizmet veriyo T-mobilede avea gibi iyi reklam yapar ama diğer operatörler daha iyi dikkate alsın t-mobile bunu :D

reklam değil hizmet önemli

örnek verecek olursak

Turkcell Ve Vodafone Haklarımız Reklamı (AVEA)

Turkcell 4 Çeker Jip (Avea Reklamı)

Aveayı Dava Eden Turkcele Süper Gönderme (AVEA)
Avea'da Turkcell ve Vodafone ile reklamlarda dalga geçiyor hatta tiye alıyo resmenama Turkcell ve Vodafone daha iyi hizmet veriyo T-mobilede avea gib...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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briarlyxusa 7 yıl
Diyeceğim o ki Allah o işleri yapanın iki dünyada da belasını versin, ve şuna da emin olun ki o zamana kadar sıkıntı yokken geçiş yapınca bu gibi bir problemin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Yani elbet, reklamlarda bazılarında tatlı bir rekabet doğrultusunda laf gönderme birşeyleri kast etme normaldir ama, bu kadar agresif olmakta kötü yani adamların nasıl bir egosu varsa artık.. :)
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DH Misafiri 7 yıl
Konu ile alakalı değil ama haberde geçen "motorsiklet" kelimesi "motosiklet" olmalı. Halk dilinde çoğunlukta haberde yazıldığı gibi söylense de doğrusunu öğrenip kullanmakta fayda var.
Yanıtla +1
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Rainbow6 7 yıl
amerkada firmalar yalan solemedigi surece diger firmalardan acikca bahsedebilir yanniz soledigi seyi kesin ispatlayabilmesi lazim en azindan reklam yayinladigi zaman ... benim anlamadigim tmobile nasil oluyoda boyle bi reklam yapiyor att tmobileyi satin almadi mi ?
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Umutcan 7 yıl
Ben avea'nın çekmediği yere rastlamadım.(Marmara denizinin ortası da dahil) Ben de Turkcell'den geçtim ve gayet memnunum, turkcell hazır karttayken aman yazmasın,
aman nete girmeyim 50mb kota gitmesin derken numarayı avea'ya taşıdım rahatladım. Faturasız, 19 tl'ye her yöne(444'ler dahil) 500dk + 1000sms + 1gb 3g/hspa internet tarifesinden faydalanıyorum.
Turkcell de yapsın böyle kampanyalar, turkcell kullanalım. Numara taşıma olayı çok iyi oldu, rekabeti kızıştırdı....
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web17400 7 yıl
Bugüne kadar bende aveaya hep önyargıyla bakıyordum zaten turkcell ve vodafone'un en büyük başarısı bu.500 dk heryöne 1000 sms heryöne 1 GB net 19 tl daha ne aynısı turkcell'de 39 ya da 49 liraydı galiba.Oturduğum yerde avea ve turkcell vodafone'dan çok daha iyi çekiyor.4 GB vınn kullanıyorum taahhüt bitince onuda avea'ya geçireceğim 10 tl daha ucuz hız aynı.Yalnız 6 sene falan vodafone kullandım avea'dan iyi sanıyordum alakası yok avea 2g ye düsmüyor vodafone 3g ye çıkmıyor yani reklamları tamamen yalan.Yer çanakkale'nin sevimli bir ilçesi :-)
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deserthawk 7 yıl
Amerika'da karşılaştırmalı reklam serbesttir. "Bunu alanlar kerizdir" demediğiniz sürece sıkıntı yok.
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pogomania 7 yıl
Genç avantaj tarifesi üzerine sınırsız cepnet ile vodafone super b bence :-)
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emryrgc 7 yıl
Kim ne derse desin. 10 yildir ailecek turkcell musterisiyiz. Memnunuz.
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oytunn 7 yıl
T-Mobile ve AT&T birleseceklerdi ama devlet bu anlasmaya izin vermedi diye biliyorum. Amerika'nin en iyi iki telekom firmasi birlesirse fiyatlar alir basini giderdi artik.
Kaliteye gelicek olursak AT&T Turkcell gibi T-Mobile da Avea.
T-Mobile da iPhone'a hala 3G destegi getirmedi internet hizi berbat
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Mellkor 7 yıl
Bir firma belli olculer icerisinde baska bir firmanin ismini ozgurce kullanabiliyor bizde de olsa
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zaga20 7 yıl
En azindan bizimkiler mesaj veriyor acikca isim vermisler
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Keen Eddie 7 yıl
Bir tek bizim ülkemizde olmuyormuş demek ki.
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TheLastNinja2 7 yıl
Bence aria 'ya yatıp kalkıp dua etmeliyiz. Bir dk.sı 10 kontör olan zamanlarıda hatırlıyorum öğrencilik yıllarımdan. Ne zamanli gavur girdi piyasaya kendi halkını düdükleyen firma mecburen indirim yapmak zorunda kaldı. Birde şu varki ilk aria geldiğinde geçiş yaptığım için "sizin hattınız çalıntı bir telefonda kullanılmış şu karakola gelin" diye aramışlar ailemi. Onlarda gidiyorlar tabii ki saklı duran tel/hat belgelerini de alarak, neyse mahkemeye gitmesi gerekiyor ve mahkemede hemen düşüyor ilgisi olmadığını anlayınca, "peki bana kim dava açmış öğrenebilirmiyim" "eğer karşı dava açarsanız ancak o zaman öğrenirsiniz" deniyor. Diyeceğim o ki Allah o işleri yapanın iki dünyada da belasını versin, ve şuna da emin olun ki o zamana kadar sıkıntı yokken geçiş yapınca bu gibi bir problemin çıkması sırf o paraya tapanların başının altından çıkmıştır başka açıklaması yok.
Aferim avea ya
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