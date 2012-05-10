T-Mobile yeni televizyon reklamında AT&T ile dalga geçti

Ülkemizdeki GSM operatörlerinin televizyon reklamlarıyla birbirlerine sataştığını, özellikle numara taşıma konusunda agresif reklamlar hazırladıklarını biliyoruz. Ancak operatörler arası tansiyonu yüksek mücadele sadece ülkemize özgü bir tutum değil. Amerika'nın en büyük operatörlerinden T-Mobile, hazırladığı yeni televizyon reklamında, iPhone satışlarıyla son birkaç yılda ciddi bir çıkış yakalayan AT&T'yi hedef aldı.

Haberimizin sonunda yer alan televizyon reklamında T-Mobile, bağlantı hızlarına dikkat çekiyor. Bilindiği üzere Amerika'daki operatörlerin son gündem maddesi 4G hızları. Ülke genelinde 4G yatırımları hızlı bir şekilde devam ederken, haberimize konu olan reklamda, iPhone 4S'nin AT&T ağı üzerindeki hızını temsil eden sürücü eski tip motorsikletiyle (3G bağlantı) yavaş yavaş yol alırken, T-Mobile'ı temsil eden süper-spor motorsiklet (4G bağlantı) ise bir anda şimşek gibi geçiyor ardından görüntü tekrarlanıyor ve ağır çekimde iki motorsiklet yanyana geldiğinde T-Mobile'ı temsil eden sürünü kask vizörünü açarak yanındaki sürücüye barış işaretiyle selam verip hızlı bir şekilde yol alıyor.

Hazırlanan reklamın sonunda T-Mobile açık bir şekilde AT&T'den bahsederek izleyicileri test sürüşüne davet ediyor. Görünüşe bakılırsa Amerika'daki ilgili rekabet kurumu, markalar arası mücadelede rakip firmadan bahsedilmesine daha ılımlı yaklaşıyor gibi.