Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

- Samsung Galaxy A54 5G özellikleri
- Samsung Galaxy A54 fiyatı
- Samsung Galaxy A34 5G özellikleri
- Samsung Galaxy A34 fiyatı
- Galaxy A34 ve Galaxy A54 ne zaman Türkiye'de satışa çıkacak?
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Samsung Galaxy A54 5G özellikleri
- Ekran: 6.4 inç FHD+ 1080x2400 SuperAMOLED 120 Hz 1000nit
- İşlemci: Exynos 1380 (5nm)
- Arka Kamera: 50 MP OIS f/1.8 + 12 MP ultra geniş f/2.2 + 5 MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 32 MB f/2.2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (1TB microSD destği)
- İşletim Sistemi: Andrıid 13 ve One UI 5.1
- Batarya: 5000 mAh 25W
- Renk Seçenekleri: İnci beyazı, siyah, açık yeşil
Samsung, Galaxy A54 5G fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Samsung’un fabrikalarında 5nm sürecinde üretilen Exynos 1380 işlemcisi ile desteklenen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanı 1 TB'a kadar microSD kart ile arttırılabilir bir yapıya sahipken RAM Plus özelliği ile sanal bellek oluşturularak RAM miktarı 2 GB/4 GB/8 GB olacak şekilde yükseltilebilir.
6.4 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında çalışan SuperAMOLED ekran ile gelen Galaxy A54 5G, Full HD+ çözünürlüğü 1000 nit parlaklık seviyesinde sunuyor. Kamera tarafında dolu dolu olan cihazın arkasında OIS destekli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı sensörü ve 5 MP makro kamera sensörü yer alıyor. Cihazın ön yüzünde ise 32 MP’lik özçekim kamerası yer almakta. Galaxy A54 kameraları aracılığıyla Ses Odağı ve gelişmiş VDIS+OIS stabilizasyonu yeteneklerini sunuyor. 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydedebilen telefonda 5000 mAh boyotunda 25W hızlı şarjlı bir batarya yer alıyor.
Telefonda ayrıca IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, NFC, Wi-Fi 6, çift SIM, ekran altı parmak izi sensörü gibi özellikler yer alıyor.
Samsung Galaxy A54 fiyatı
- Samsung Galaxy A54 5G 8 GB + 128 GB: £449
- Samsung Galaxy A54 5G 8 GB + 256 GB: £499
Samsung Galaxy A34 5G özellikleri
- Ekran: 6.6 inç FHD+ 1080x2400 SuperAMOLED 120 Hz 1000nit
- İşlemci: Dimensity 1080 (6nm)
- Arka Kamera: 48 MP OIS f/1.8 + 8 MP ultra geniş f/2.2 + 5 MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 13 MB f/2.2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (1TB microSD destği)
- İşletim Sistemi: Andrıid 13 ve One UI 5.1
- Batarya: 5000 mAh 25W
- Renk Seçenekleri: İnci beyazı, siyah, açık yeşil
Samsung, Galaxy A34 5G fiyatı ile çok daha uygun bir cihaz konumunda ancak özellikleri bakımından abisinin bazı kilit yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor. Samsung, bu telefonunda MediaTek’in Dimansity 1080 yongasını kullanıyor. 6nm’de üretilen bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Yine aynı RAM Plus desteği bu telefonda da sunulurken cihaz, üst modelinden daha büyük bir ekran ile geliyor.
6.6 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında çalışan SuperAMOLED ekran ile gelen Galaxy A34 5G, Full HD+ çözünürlükte 1000 nit parlaklık vadediyor. Galaxy A34 5G, kamera tarafında bazı küçük kırpmalardan nasibini almış gibi görünüyor ancak temel özellikler aynı. Bununla birlikte cihazda, OIS destekli 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera bulunuyor. Öne bakan kamera ise 13 MP. 4K video çekme, VDIS+OIS stabilizasyonu ve Ses Odağı gibi özellikler dediğimiz gibi bu modelde de yer almakta.
Telefon, tıpkı kardeşinde olduğu gibi IP 67 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahipken yine benzer şekilde ekran altı parmak izi okuyucu ve çift SIM desteğiyle geliyor. Farklı olarak bu modelde Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 5 desteği sunuluyor. Galaxy A34 5G’nin 25W hızlı şarj ile güçlendirilen 5000mAh batarya ile geldiğini de belirtelim.
Samsung Galaxy A34 fiyatı
- Samsung Galaxy A34 5G 6 GB + 128 GB: £349
- Samsung Galaxy A34 5G 8 GB + 256 GB: £399
Galaxy A34 ve Galaxy A54 ne zaman Türkiye'de satışa çıkacak?
Galaxy A54 5G, Siyah, Beyaz ve Açık Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Galaxy A34 5G ise Siyah, Gümüş ve Açık Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip durumda. Galaxy A54 5G ve Galaxxy A34 5G Türkiye’de 21 Mart tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)