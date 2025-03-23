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    Motorola Razr 60 Ultra katlanabilir telefonlara yeni bir soluk getiriyor

    Motorola’nın merakla beklenen katlanabilir modeli Razr 60 Ultra, tanıtım öncesinde tüm teknik detaylarıyla ortaya çıktı. Geniş ekranı, güçlü işlemcisi ve iddialı kamera sistemiyle dikkat çekiyor.

    Motorola Razr 60 Ultra özellikleri netleşiyor Tam Boyutta Gör

    Motorola’nın yeni nesil katlanabilir telefonu Razr 60 Ultra, resmi tanıtımdan önce ortaya çıkan teknik detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. TENAA ve 3C gibi Çin merkezli sertifikasyon platformlarında listelenen cihaz, hem performans hem de tasarım açısından iddialı geliyor.

    Razr 60 Ultra, iç kısımda 6.96 inçlik OLED ekran taşıyor. Bu ekran 1224 x 2992 piksel çözünürlük sunuyor. Dış bölümde ise 4 inçlik ikinci bir ekran bulunuyor ve önceki modelde olduğu gibi 165Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Cihaz açık haldeyken 171.5 mm uzunluğunda ve sadece 7.29 mm kalınlığında; ağırlığı ise 199 gram.

    Telefonun kalbinde, yüksek performans vadeden 4.32GHz’e kadar çıkan bir işlemci yer alıyor. Bu yonganın, Qualcomm’un henüz resmiyet kazanmamış Snapdragon 8 Elite platformu olması muhtemel. Bellek tarafında kullanıcıları oldukça geniş bir yelpaze bekliyor: 8 GB’la başlayan RAM seçenekleri 18 GB’a kadar uzanıyor. Depolama alanı da aynı şekilde 256 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar çıkıyor. Ancak tüm bu versiyonların tek seferde piyasaya sürülmeyeceği belirtiliyor.

    Batarya kapasitesi ise 4.500 mAh seviyesinde. Cihazda iki hücreli bir yapı tercih edilmiş: 1090 mAh + 3185 mAh. 68W hızlı şarj desteğiyle gelecek olan telefonun kablosuz şarj özelliği de bulunması bekleniyor.

    Kamera özellikleri de güçlü görünüyor. Selfie kamerası 50 megapiksel çözünürlük sunarken, arka tarafta yine çift 50 megapiksellik bir kurulum yer alıyor. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafa konumlandırılmış.

    Razr 60 Ultra’nın renk seçenekleri de ilgi çekici: koyu yeşil, kırmızı ve ahşap dokulu bir versiyonla piyasaya çıkması planlanıyor. Motorola, bu modeliyle hem teknik özelliklerde hem de tasarımda üst segment katlanabilir telefon yarışında öne çıkmayı hedefliyor.

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    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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