TP-LINK, küresel WLAN pazarındaki liderliğini sürdürüyor

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Araştırma şirketi IDC’nin 2015 yılı araştırma sonuçları TP-LINK'in WLAN pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Geride bıraktığımız 2015 yılında dünya genelinde tüketici WLAN pazarında yüzde 40.62 paya sahip olarak liderliğini sürdüren şirket en yakın rakibinin tam 31.2 puan önünde yer alıyor. Kendisinden sonra gelen üç markanın toplam pazar payından daha fazla payla sahip olan TP-LINK, içinde bulunduğumuz 2016 yılında da bu konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan TP-LINK Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer “Bu sonuçlar gösteriyor ki TP-LINK sadece orta ve alt seviye ürün gruplarında tercih edilen bir marka değil. Kaliteli ürünleri ve müşteri memnuniyeti sonucunda yüksek performanslı ürünlerde de başarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ayrıca bağımsız araştırma şirketlerinin Türkiye WLAN pazarına yönelik araştırmalarının olmamasını eleştiren Dinçer, “Biz Türkiye pazarına yönelik araştırmaların da olmasını ve yayınlanmasını arzu ediyoruz. Böylece TP-LINK’in Türkiye pazarında da lider olduğu ortaya çıkacak ve spekülasyonlar sonlanacak. Araştırma şirketlerine bu konuda çağrı yapıyoruz ve TP-LINK olarak her tür bilgiyi sunmaya açık olduğumuzu belirtiyoruz” diyor.
Dünya pazarlarında büyümesini sürdüren TP-LINK, 21 çeyrektir üst üste tüketici WLAN pazarında lider konumda yer almayı başarmış durumda. Şirket 2010 yılından bu yana kendi ofisiyle Türkiye pazarında da hizmet veriyor.
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Zte:Wifisi sıkıntılı oluyor,fazla yüke gelemiyor,Bazı cihazlar bağlanamıyor,fazla açık kalınca cihazlar bağlanırken sıkıntı çıkarıyor özellikle wifi b/g/n modunda.
Huawei:Wifisi aynı şekilde çoğu modemde sıkıntılı,Arada bide kernel panic verir(modemine göre)
Tplink:Adsl pek iyi değil,arayüz moden belirli bir süre açık kalırsa donar giremessiniz deli eder.Adsl sinyaliniz iyiyse sorun yok,değilse fitil eder sizi.
Airties:Cihaza müdahale etmesseniz sorun yok zırt pırt modemle oynarsanız stabilitesini bozmaya başlıyor(sanırım ısınmaya başlıyor),Normal kullanımda full oyun oynayın indirme yapın sorun çıkartmaz,takın ve unutun.(Mesh yaparım diyorsanız %50 hız kaybı yaşarsınız airtiesi 2 modemi kablosuz olarak birbirine bağlamak için kullanacaksanız tavsiye etmem)
Tüm modemlerin ortak sorunu ise ısınma madem ısınıyor insan fan takar veya aliminyum ızgara koyar.
Benim gözlemlerim böyle,aralarından hangisi derseniz airties derim kesinlikle.Model model detaylıca incelemedim ama markaların bende bıraktığı izlenim bu.
Kalite Çıtası ? Hı hı Oldu.Sen Mikrotik'i hiç duymamışsın anlaşılan.
Garantiye ürün yollayacağımda adresiniz tam olarak neresi ?
ALOGG KİŞİSEL BILGILERIMİZİ BİZ VEREMİYRİK.
Değerli Kullanıcımız,
TP-LINK Türkiye olarak sosyal sorumluluk kapsamında çağrı merkezimizi Anadolu’ya taşımış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde arkadaşlarımızın teknik altyapılarını geliştirmeye ve servis kalitesini artırmaya yoğun mesai harcamaktayız.
Yıllardır ürünlerimizi kullanan sizler gibi değerli müşterimizin bu geçiş sürecimizde karşılaştığınız bu gibi durumları sosyal sorumluluk bilinci içerisinde değerlendirmenizi bekler, göstereceğiniz anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
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