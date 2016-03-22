TP-LINK, küresel WLAN pazarındaki liderliğini sürdürüyor

Araştırma şirketi IDC’nin 2015 yılı araştırma sonuçları TP-LINK'in WLAN pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Geride bıraktığımız 2015 yılında dünya genelinde tüketici WLAN pazarında yüzde 40.62 paya sahip olarak liderliğini sürdüren şirket en yakın rakibinin tam 31.2 puan önünde yer alıyor. Kendisinden sonra gelen üç markanın toplam pazar payından daha fazla payla sahip olan TP-LINK, içinde bulunduğumuz 2016 yılında da bu konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TP-LINK Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer “Bu sonuçlar gösteriyor ki TP-LINK sadece orta ve alt seviye ürün gruplarında tercih edilen bir marka değil. Kaliteli ürünleri ve müşteri memnuniyeti sonucunda yüksek performanslı ürünlerde de başarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ayrıca bağımsız araştırma şirketlerinin Türkiye WLAN pazarına yönelik araştırmalarının olmamasını eleştiren Dinçer, “Biz Türkiye pazarına yönelik araştırmaların da olmasını ve yayınlanmasını arzu ediyoruz. Böylece TP-LINK’in Türkiye pazarında da lider olduğu ortaya çıkacak ve spekülasyonlar sonlanacak. Araştırma şirketlerine bu konuda çağrı yapıyoruz ve TP-LINK olarak her tür bilgiyi sunmaya açık olduğumuzu belirtiyoruz” diyor.

Dünya pazarlarında büyümesini sürdüren TP-LINK, 21 çeyrektir üst üste tüketici WLAN pazarında lider konumda yer almayı başarmış durumda. Şirket 2010 yılından bu yana kendi ofisiyle Türkiye pazarında da hizmet veriyor.