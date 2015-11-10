TP-LINK'den kablosuz bağlantınızın mesafesini artıracak iki yeni cihaz









Ağ ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan TP-LINK, bulunduğu ortamda kablosuz bağlantısının mesafesinden memnun olmayan kullanıcılara yönelik iki yeni mesafe artırıcı cihaz duyurdu. TP-LINK RE580D modeli masaüstü kullanımı için idealken, TP-LINK RE450 modeli ise prize takılabilir tarzda geliştirilmiş.





TP-LINK RE580D modeli 802.11 ac standardını desteklerken, çift bant anten teknolojisi ile 2.4GHz bandında 600Mbps hızlarına, 5GHz bandında ise 1300Mbps hızlarına erişebiliyor. Cihazda 3 adet çift bant anten ve 700mW yüksek güçlü amplifikatör ile 3000 metrekareye kadar bir alan kapsama altına alınabiliyor. Bu sayede sinyaller binalarda çok fazla engele takılmıyor. Çift çekirdekli 1GHz saat hızında bir işlemci taşıyan cihazın arka kısmında 5 adet Gb Ethernet RJ45 portu ve mesafe artırıcı buton yer alıyor. Modelin fiyatı 150$ olarak belirlenmiş.





RE450 AC1750 mesafe artırıcı ise 2.4GHz bandında 450Mbps hızlarına, 5GHz bandında ise 1300Mbps hızlarına erişebiliyor. Bu cihazda bir adet Gb Ethernet portu yer alırken, 3 adet ayarlanabilir harici anten ile kapsama alanı artırılabiliyor. Model 120$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/tp-link-range-extender-re450-re580d-wireless,30515.html