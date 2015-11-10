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TP-LINK'den kablosuz bağlantınızın mesafesini artıracak iki yeni cihaz

Çok odalı ev veya ofislerde bir uçtan diğer uca kablosuz bağlantıyı ulaştırabilmek sorun oluyor. TP-LINK bu sorunları aşmak için geniş kapsama alanına sahip iki yeni mesafe artırıcı geliştirdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK'den kablosuz bağlantınızın mesafesini artıracak iki yeni cihaz



Ağ ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan TP-LINK, bulunduğu ortamda kablosuz bağlantısının mesafesinden memnun olmayan kullanıcılara yönelik iki yeni mesafe artırıcı cihaz duyurdu. TP-LINK RE580D modeli masaüstü kullanımı için idealken, TP-LINK RE450 modeli ise prize takılabilir tarzda geliştirilmiş. 

TP-LINK RE580D modeli 802.11 ac standardını desteklerken, çift bant anten teknolojisi ile 2.4GHz bandında 600Mbps hızlarına, 5GHz bandında ise 1300Mbps hızlarına erişebiliyor. Cihazda 3 adet çift bant anten ve 700mW yüksek güçlü amplifikatör ile 3000 metrekareye kadar bir alan kapsama altına alınabiliyor. Bu sayede sinyaller binalarda çok fazla engele takılmıyor.  Çift çekirdekli 1GHz saat hızında bir işlemci taşıyan cihazın arka kısmında 5 adet Gb Ethernet RJ45 portu ve mesafe artırıcı buton yer alıyor. Modelin fiyatı 150$ olarak belirlenmiş. 

RE450 AC1750 mesafe artırıcı ise 2.4GHz bandında 450Mbps hızlarına, 5GHz bandında ise 1300Mbps hızlarına erişebiliyor. Bu cihazda bir adet Gb Ethernet portu yer alırken, 3 adet ayarlanabilir harici anten ile kapsama alanı artırılabiliyor. Model 120$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
TP-LINK'den kablosuz bağlantınızın mesafesini artıracak iki yeni cihaz
 

http://www.tomshardware.com/news/tp-link-range-extender-re450-re580d-wireless,30515.html Yorum Yaz
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-Batarang- 4 yıl
buffalo marka repeaterlere bakın tplik yıllardır kullanırım pert
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OverClocK1ng 4 yıl
maximus8282
WiFi hücreleri bozduğu hurafe değil. Hergün 7-8 saat rontgen çekilseniz nasıl olurdu. Doktorlar bile artık gerekmedikçe hastalara vermiyorlar ama bizler hergün WiFi altında eriyoruz.

Bence hurafe. Zira ona gelinceye kadar havada TV sinyalleri, radyo sinyalleri, baz istasyonlarının sinyalleri, bluetooth sinyalleri, her türlü elektrnik aletlerin yaydığı sinyaller, bilgisayarların yaydığı radyoaktif sinyaller, cep telefonlarının yaydığı sinyaller ve bir sürü adını sayamadığım sinyal var.
Hiçbiri bir şey yapmıyor, onlar melek, bir tek WiFi eritiyor-şeytan öyle mi?..
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Patren 4 yıl
verdiği özelliklere göre fiyatı ucuzmuş
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black_flood 4 yıl
Şu cihazları daha önce yapsalar ölür müydü bu adamlar. bu güne kadar hep bu denli güçlü cihaz kullanırsak sağlığı bozar kanser eder vebalanırsınız hurafeleri ile oyalayıp durdular şimdi ise biz yanlış biliyormuşuz dercesine 3 km lik kapsama alanı sağlayan cihaz üretiyorlar hem de kapalı mekanda. elimizdeki kıytırık cihazların zayıf çekiyor dediğimiz yerlerde bu cihazın verilen değerleri doğru ise içinde barındırdığı tam kapasite çalışması lazım.
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maximus8282 4 yıl black_flood
WiFi hücreleri bozduğu hurafe değil. Hergün 7-8 saat rontgen çekilseniz nasıl olurdu. Doktorlar bile artık gerekmedikçe hastalara vermiyorlar ama bizler hergün WiFi altında eriyoruz.
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erkange 4 yıl black_flood
3000 metrakareye kadar çekim alanı ifadesi aslında şaşırtıcı bir tabir olmuş. Nerdeyse bütün modem ya da routerlar bunu sağlar.

55 metre x 55 metre lik bir arazi = 3025metre karedir.
Modemi tam ortasına koyarsan kenarlara uzaklığı 27,5 metre olur. Yani modemin 27 metreden çekmesi size 3000 metre karelik bir çekim alanı sunar.
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