TP-LINK’ten yeni alan adları açıklaması

Tam Boyutta Gör



Kablosuz ağ ürünleri üreticisi TP-LINK, kullanıcıların ürün yapılandırmasında kullandığı iki alan adını 2015 yılında kullanımdan kaldırdığını duyurdu. Daha önce kullanılan tplinklogin.net ve tplinkextender.net alan adlarını artık kullanmadıklarını açıklayan şirket, ürün grupları bazında yeni yapılandırma siteleri oluşturduklarını duyurdu. Kullanıcıların güvenle kullanabileceği site adresleri şöyle:

Yönlendirici (router) – http://tplinkwifi.net

Kablo Modem Router ve DSL – http://tplinkmodem.net

Menzil Genişletici (Range Extender) – http://tplinkrepetear.net

Powerline Adaptör (Kablosuz PLC) – http://tplinkplc.net

TP-LINK yetkilileri, eski alan adlarına bağlantı yapan kullanıcıların otomatik olarak yeni alan adlarına yönlendirildiğini belirterek, herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını özellikle vurguluyorlar. Son kullanım ömrü dolan, eski model ürün kullanan ya da güvenlik endişesi duyan kullanıcıların aşağıda belirtilen IP adreslerini kullanmaları öneriliyor.

TP-LINK Ağ Cihazları IP Adresleri:

Router: 192.168.0.1 veya 192.168.1.1

DSL ve Kablo Modem ve Router: 192.168.1.1

Range Extender ve Powerline Extender:

.Default: 192.168.0.254

.Configured: Router'ınızın DHCP istemci listesinde aygıtın IP adresini bulun ve aygıta erişmek için bu IP adresini kullanın.

TP-LINK yetkilileri, ürün güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurguluyorlar. TP-LINK’in müşterilerinin güvenliğini korumak için her tür önlemi aldığını önemle belirten yetkililer, her tür soru için web sitesindeki Destek bölümünden (http://www.tp-link.com/en/support.html) kendilerine ulaşılabileceğini söylüyorlar.