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TP-LINK’ten yeni alan adları açıklaması

TP-LINK, kullanıcıların modem arayüzüne erişmeleri için kullandığı alan adlarının yenilenmemesinin ardından ortaya çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. İşte TP-LINK’in yeni alan adları:
2 yıl
10b
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5
Ağ Ürünleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TP-LINK’ten yeni alan adları açıklaması
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Kablosuz ağ ürünleri üreticisi TP-LINK, kullanıcıların ürün yapılandırmasında kullandığı iki alan adını 2015 yılında kullanımdan kaldırdığını duyurdu. Daha önce kullanılan tplinklogin.net ve tplinkextender.net alan adlarını artık kullanmadıklarını açıklayan şirket, ürün grupları bazında yeni yapılandırma siteleri oluşturduklarını duyurdu. Kullanıcıların güvenle kullanabileceği site adresleri şöyle:

TP-LINK yetkilileri, eski alan adlarına bağlantı yapan kullanıcıların otomatik olarak yeni alan adlarına yönlendirildiğini belirterek, herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını özellikle vurguluyorlar. Son kullanım ömrü dolan, eski model ürün kullanan ya da güvenlik endişesi duyan kullanıcıların aşağıda belirtilen IP adreslerini kullanmaları öneriliyor.

TP-LINK Ağ Cihazları IP Adresleri:

  • Router:  192.168.0.1 veya 192.168.1.1
  • DSL ve Kablo Modem ve Router: 192.168.1.1
  • Range Extender ve Powerline Extender: 
  • .Default: 192.168.0.254
  • .Configured: Router'ınızın DHCP istemci listesinde aygıtın IP adresini bulun ve aygıta erişmek için bu IP adresini kullanın.

TP-LINK yetkilileri, ürün güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurguluyorlar.  TP-LINK’in müşterilerinin güvenliğini korumak için her tür önlemi aldığını önemle belirten yetkililer, her tür soru için web sitesindeki Destek bölümünden (http://www.tp-link.com/en/support.html) kendilerine ulaşılabileceğini söylüyorlar. 


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next.gen 2 yıl en beğenilen
Eski alan adı yenisine yönlendiriyorsa alan adlarını alan kişiyle anlaşma sağlanmış demektir
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H34RTL3SS 2 yıl
joven
Çok iyi modemleri olan bir markaya yakışmadı ama neyse

modemleri de dandik alan adlarıda alan adlarını yenilemeyi unutanlarda
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Infinitum 2 yıl
Benim benim bildiğim eğer isim tescilli ise domaini alan kişiye dava açılıp alınamaz mı? Firma adlarını böyle kapmak kolay değildir herhalde.
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kadirirdem 2 yıl
demek ki eski alan adı sahibiyle anlaşılmış...
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Virinom 2 yıl
Sub-domain açsalar çok daha iyi olmaz mı? modem.tp-link.com/... plc.tp-link.com/... gibi.
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next.gen 2 yıl en beğenilen
Eski alan adı yenisine yönlendiriyorsa alan adlarını alan kişiyle anlaşma sağlanmış demektir
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