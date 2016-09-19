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TR uzantılı alan adlarından 8.4 milyon lira gelir

Türkiye’de TR uzantılı alan adlarına ilişkin bir dizi resmi istatistiki bilgi paylaşıldı. Dört yüz bine yaklaşan .tr uzantılı alan adlarının yıllık ulaştığı gelir hacmi ise 8 milyon lirayı geçti.
2 yıl
4,3b
1
11
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TR uzantılı alan adlarından 8.4 milyon lira gelir
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Ülkemizin ülke alan adları .tr 5 Kasım 2008 yılında çıkarılan Elektronik Haberleşme Kanunu ile yetkili kurum olan BTK nezdinde ODTÜ tarafından dağıtılıyor. ODTÜ bünyesindeki birim, 1991 yılından bu yana alan adlarının tahsisini sağlıyor. 1999 yılı sonunda 14 bin 477 adet olan tr uzantılı alan adı sayısı bugün 400 bin sınırına dayanmış durumda.

Maksimum 5 yıllığına alınabilen .tr uzantılı alan adları için bugüne kadar yapılmış kayıt sayısı 377 bin 194 adet olarak gerçekleşmiş. Maksimum 25 lira yıllık ücretlendirmeye tabi tutulan alan adlarından bir yılda elde edilen gelir ise 8 milyon 419 bin 985 lira seviyesine ulaşmış. (Haziran ayı sonu itibariyle aktif hesap sayısına göre) Örneğin bir şahsın veya şirketin com.tr uzantılı bir alan adı almak istediğinde bir yıl için 25TL, beş yıl içinse indirimle 100TL ödemesi gerekiyor. com.tr uzantılı alan adlarının sayısı 297 bin 993 olarak gerçekleşmiş. Ücretlendirme sayfasına buradan ulaşılabilir.


Alan adlarının uzantılara göre dağılımı ise şöyle:

  • com.tr %78.7
  • gen.tr %5.9
  • gov.tr %3.5
  • org.tr %2.8

.tr uzantılı alan adlarının fiyatlandırılması konusunda yetkili isim olan ODTÜ, elde edilen gelirin dağıtımı konusunda bilgi paylaşmıyor. Özellikle 2015 yılında tr uzantılı alan adlarına gerçekleştirilen saldırılar nedeni ile kurum eleştirilerin hedefi haline gelmişti.


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ylodmr 2 yıl en beğenilen
Com.tr şeklinde değilde .tr olsaydı 2 milyonu çoktan geçmiş olurdu
1 Yanıt Yanıtla +14
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Marquis-de-Sade` 2 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S

Türkiyenin TR uzantısı falan yok. com.tr var. tr yi bile alamamışız.

Hiç almanyada com.de gördünüzmü

DH'de örnek olarak verilmiş www.nic.tr
.com ticari kuruluş olduğunu belirtir ticari bir siteyseniz o siteden gelir elde etmeye açık bir siteyse .com uzantısıyla bitmek zorundadır ülke kodlarıyla biten ticari siteler olmaz.
.org ticaret içermeyen sitelerdir, .edu ise eğitim kurumlarına ait uzantıdır, .gov ise devlete ait kurum ve kuruluşlara ait uzantıdır.
Ayrıca .com.de içeren tonlarca alman sitesi var.
L.o.T.u.STürkiyenin TR uzantısı falan yok. com.tr var. tr yi bile alamamışız.Hiç almanyada com.de gördünüzmü
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1 Yanıt Yanıtla +7
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mhmtfrt. 2 yıl
.tr satışı yok (resmi cevaptır) ama .tr zorla alınabilir (harbiden zorla)
nic.tr
tsk.tr
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mementopolis 2 yıl
Peki sadece " .tr " olursa ne oluyor ?
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L.o.T.u.S 2 yıl
Türkiyenin TR uzantısı falan yok. com.tr var. tr yi bile alamamışız.
Hiç almanyada com.de gördünüzmü
2 Yanıt Yanıtla +1
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Marquis-de-Sade` 2 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S

Türkiyenin TR uzantısı falan yok. com.tr var. tr yi bile alamamışız.

Hiç almanyada com.de gördünüzmü

DH'de örnek olarak verilmiş www.nic.tr
.com ticari kuruluş olduğunu belirtir ticari bir siteyseniz o siteden gelir elde etmeye açık bir siteyse .com uzantısıyla bitmek zorundadır ülke kodlarıyla biten ticari siteler olmaz.
.org ticaret içermeyen sitelerdir, .edu ise eğitim kurumlarına ait uzantıdır, .gov ise devlete ait kurum ve kuruluşlara ait uzantıdır.
Ayrıca .com.de içeren tonlarca alman sitesi var.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ibrahimv 2 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S

Türkiyenin TR uzantısı falan yok. com.tr var. tr yi bile alamamışız.

Hiç almanyada com.de gördünüzmü

Nasıl alamamışız?
üst seviye alan adı .tr dir zaten ve bu alan adının dağıtımı odtünün elinde. .tr alan adı satabilir ama com.tr, tel.tr,bel.tr,net.tr falanfilan.tr gidi alan üretip satmak varken, satarlar mı .tr alan adını?
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ylodmr 2 yıl en beğenilen
Com.tr şeklinde değilde .tr olsaydı 2 milyonu çoktan geçmiş olurdu
1 Yanıt Yanıtla +14
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kadirirdem 2 yıl ylodmr
ylodmr

Com.tr şeklinde değilde .tr olsaydı 2 milyonu çoktan geçmiş olurdu

bence .tr olarak daha iyi güzel ve hoş olurdu...
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deoksiriboz1001 2 yıl
keşke bu paralar internet altyapısına harcansa ama nerdeee
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gorkem2626 2 yıl
Bence para yazılım ile alakalı projelerde kullanılmalı. Gençlere destek verilmeli.
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aygunn 2 yıl
bu paralar yol, köprü parası galiba
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