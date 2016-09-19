TR uzantılı alan adlarından 8.4 milyon lira gelir

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Ülkemizin ülke alan adları .tr 5 Kasım 2008 yılında çıkarılan Elektronik Haberleşme Kanunu ile yetkili kurum olan BTK nezdinde ODTÜ tarafından dağıtılıyor. ODTÜ bünyesindeki birim, 1991 yılından bu yana alan adlarının tahsisini sağlıyor. 1999 yılı sonunda 14 bin 477 adet olan tr uzantılı alan adı sayısı bugün 400 bin sınırına dayanmış durumda.

Maksimum 5 yıllığına alınabilen .tr uzantılı alan adları için bugüne kadar yapılmış kayıt sayısı 377 bin 194 adet olarak gerçekleşmiş. Maksimum 25 lira yıllık ücretlendirmeye tabi tutulan alan adlarından bir yılda elde edilen gelir ise 8 milyon 419 bin 985 lira seviyesine ulaşmış. (Haziran ayı sonu itibariyle aktif hesap sayısına göre) Örneğin bir şahsın veya şirketin com.tr uzantılı bir alan adı almak istediğinde bir yıl için 25TL, beş yıl içinse indirimle 100TL ödemesi gerekiyor. com.tr uzantılı alan adlarının sayısı 297 bin 993 olarak gerçekleşmiş. Ücretlendirme sayfasına buradan ulaşılabilir.





Alan adlarının uzantılara göre dağılımı ise şöyle:

com.tr %78.7

gen.tr %5.9

gov.tr %3.5

org.tr %2.8

.tr uzantılı alan adlarının fiyatlandırılması konusunda yetkili isim olan ODTÜ, elde edilen gelirin dağıtımı konusunda bilgi paylaşmıyor. Özellikle 2015 yılında tr uzantılı alan adlarına gerçekleştirilen saldırılar nedeni ile kurum eleştirilerin hedefi haline gelmişti.