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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel sızdırıldı

Gelecek yıl Mart ayında tanıtılması beklenen Huawei P30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Yayınlanan görsel cihazın dört arka kamera ve su damlası şeklinde bir çentikle geleceğini gösteriyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı. Yayınlanan render, amiral gemisi telefonun dikey olarak konumlandırılmış dörtlü arka kamera sistemini gösteriyor. Cihazın ekranında ise ön kamerayı barındıran su damlası şeklinde bir çentik var.
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Bu ayın başlarında tasarımcı Ben Geskin kılıf sızıntılarını temel alan bir P30 Pro görseli paylaşmıştı. Bugün karşımızda duran görüntü ise SlashLeaks adlı internet sitesi tarafından yayınlandı. Her iki görselin de benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz.

P30 serisi Mart ayında tanıtılabilir

SlashLeaks’in görselindeki telefonun ince çerçeveleri, düz ekranı ve en üst kamera sensörünün altına yerleştirilmiş bir LED flaşı var. Geskin'in varyantında ise LED flaş kamera modülünün sağ tarafında bulunuyor. Ayrıca telefon kavisli bir ekrana sahip.
Çinli şirket P30 serisini önümüzdeki yılın Mart ayında tanıtmayı planlıyor. Dolayısı ile bu sızıntılardan hangisinin gerçeği yansıttığını görebilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

http://www.slashleaks.com/l/alleged-huawei-p30-pro-render-leaks-out Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
p smart ne zaman donmuş arkadaş - ne çalıştırıyosunuz telefonda - bitcoin mining için çalışıyor canavar.. daha ne olsun
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lazloo 4 ay
Şu cihaza Xenon flaş koysalar ya
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ozansirinn 4 ay
Fiyatları biraz alınabilir olsa güzel olurdu bir huawei nin uygun fiyatlı telefonları çok donma ve kasma yapıyor y6 ve p.smart modelleri ornek
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erkanberk 4 ay
Bi soluk alın be arkadaş ne aceleniz var.
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BlueDay_86 4 ay
Cihaz gayet başarılı bir tasarıma sahip eğer bu şekilde çıkarırlarsa beğenilecektir
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birvarmışbiryokmuş 4 ay
Lanet olsun yine çentik
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esmerbuyucu 4 ay
Flaşın kamera dizilimine dahil olan sızıntı daha iyi. Diğeri zaten yamuk ekranlı.
Yıl 2019 hala çentik diyen var, su damlası yapıyorlar onu da beğenmiyorlar 😂
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Emin KOÇ 4 ay
Şu sızıntı haberlerinden sıkıldım artık sanki birisi alın bugün bunu konuşun diyor ve bir görsel atıyor. :D
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Bay Robot 4 ay
Diğer kamerayı neden dışlamışlar?
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hey 4 ay
Çentik gizleme kullanılınca gayet mantikli oluyor çentik işi

Yayimlanan görseller hep çentikli göründüğü için kötü duruyor, gerçek kullanimda gizleyin tamam
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