Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel sızdırıldı

Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı. Yayınlanan render, amiral gemisi telefonun dikey olarak konumlandırılmış dörtlü arka kamera sistemini gösteriyor. Cihazın ekranında ise ön kamerayı barındıran su damlası şeklinde bir çentik var.

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Bu ayın başlarında tasarımcı Ben Geskin kılıf sızıntılarını temel alan bir P30 Pro görseli paylaşmıştı. Bugün karşımızda duran görüntü ise SlashLeaks adlı internet sitesi tarafından yayınlandı. Her iki görselin de benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz.

P30 serisi Mart ayında tanıtılabilir

SlashLeaks’in görselindeki telefonun ince çerçeveleri, düz ekranı ve en üst kamera sensörünün altına yerleştirilmiş bir LED flaşı var. Geskin'in varyantında ise LED flaş kamera modülünün sağ tarafında bulunuyor. Ayrıca telefon kavisli bir ekrana sahip.

Çinli şirket P30 serisini önümüzdeki yılın Mart ayında tanıtmayı planlıyor. Dolayısı ile bu sızıntılardan hangisinin gerçeği yansıttığını görebilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

http://www.slashleaks.com/l/alleged-huawei-p30-pro-render-leaks-out