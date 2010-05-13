TSMC, 1.6 milyar dolarlık yatırımla üretim kapasitesini arttıracak

200'den fazla müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan TSMC, artan GlobalFoundries tehlikesine karşı yeni yatırımlarına hız veriyor. AMD'nin 28nm GPU üretimi için GlobalFoundries'i kullanacağını açıklamasından sonra TSMC'nin göstereceği tepki merak edilir olmuştu. Sessizliğini koruyan firma, yönetim kurulunda alınan bir kararla 1.6 milyar dolarlık ek bir yatırıma hazırlanıyor.

Firmanın Fab 12 ve Fab 14 isimli tesislerindeki üretimi arttırmak amacıyla planlanan yatırımın bir kısmı da Tayvan Merkez Bilim Parkı'nda inşa edilen Fab 15 için kullanılacak. Fab 12 ve Fab 14'deki 300mm wafer üretimini aylık 100.000 adetlik kapasiteye çıkartacak olan TSMC, Fab 15'de ise 28nm ve 20nm gibi geliştirme çalışmaları devam eden yeni nesil üretim teknolojilerine yoğunlaşmayı planlıyor.

Editörün Notu: Global Foundries, gelen son bilgilere göre IBM'in üretim tesislerini satın alabilir. Ancak henüz bu konuda kaydedilmiş resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.