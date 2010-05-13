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TSMC, 1.6 milyar dolarlık yatırımla üretim kapasitesini arttıracak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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200'den fazla müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan TSMC, artan GlobalFoundries tehlikesine karşı yeni yatırımlarına hız veriyor. AMD'nin 28nm GPU üretimi için GlobalFoundries'i kullanacağını açıklamasından sonra TSMC'nin göstereceği tepki merak edilir olmuştu. Sessizliğini koruyan firma, yönetim kurulunda alınan bir kararla 1.6 milyar dolarlık ek bir yatırıma hazırlanıyor.

Firmanın Fab 12 ve Fab 14 isimli tesislerindeki üretimi arttırmak amacıyla planlanan yatırımın bir kısmı da Tayvan Merkez Bilim Parkı'nda inşa edilen Fab 15 için kullanılacak. Fab 12 ve Fab 14'deki 300mm wafer üretimini aylık 100.000 adetlik kapasiteye çıkartacak olan TSMC, Fab 15'de ise 28nm ve 20nm gibi geliştirme çalışmaları devam eden yeni nesil üretim teknolojilerine yoğunlaşmayı planlıyor.

Editörün Notu: Global Foundries, gelen son bilgilere göre IBM'in üretim tesislerini satın alabilir. Ancak henüz bu konuda kaydedilmiş resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
bence AMD ürünlerini zaten artık kendi fabrikasında üretmeye başlayınca boş bant açılacak ... o yüzden artırmasına gerek yoktu... bu artışlar fiyatlarda bir düşüşe neden olmuyor.. gerçi eminim bu kapasite artışlarının nedeni cep telefonları ve tablet PCler için üretilen işlemcilerin daha fazla talep görmeye başlamasıdır.. artık telefonlarında işlemcileri var.. ekran kartları var herşey var.. bu kadar talebi birirnin karşılaması gerek..
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Source 9 yıl
En azından nvidia için iyi bir gelişme oldu bu
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KANUNI61 9 yıl
DEATH71
şimdilik dediğin doğru gözüm zaten başkada yokki :)
tabi globalfoundries bitenekadar hatta söylenti göre intelde globalfoundries de üretim yaptıracakmış takip ediyorsan bilirsin
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Tolgá 9 yıl
KANUNİ görende global foundres i büyük bir şey zannetcek TSMC hala en büyük üretici..
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KANUNI61 9 yıl
amd fabrikaları kurmadan önce nerdeydinadam gibi ytırım yapmazsan boyle olur derler ya kötü evsahibi adamı malsahibi yaparmış o misal
artık cok ciddi rakibi var gerci GlobalFoundries e rakip olacağını sanmıyorum ya bu saatensonra TSMC nin
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