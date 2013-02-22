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TSMC, bu yıl 28nm üretim sürecine sahip döküm pazarının tek hakimi durumuna gelecek

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC, bu yıl 28nm üretim sürecine sahip döküm pazarının tek hakimi durumuna gelecek

Yonga tasarımcısı firmaların küçük çaplı üretimlerini üstlenerek sektöre adımını atan Tayvanlı TSMC, yaptığı hızlı yenilik ataklarıyla kısa sürede 200'den fazla firmanın yonga üretimini yapar hale geldi. Üretim süreci konusunda kaydettiği önemli ilerlemeler sayesinde özellikle 28nm üretim süreci konusunda sektörün en büyük sözleşmeli döküm firması durumunda.

Firmanın tepe yöneticisi Morris Chang tarafından yapılan açıklamaya göre TSMC, 28nm döküm sektöründeki pazar payının yüzde 100'üne hakim duruma gelmesine çok yaklaştı. Qualcomm, NVIDIA, LG, MediaTek gibi pek çok tasarımcı, üretimini TSMC firmasına yaptırıyor. Üretim süreçlerinde de önemli aşamalar kaydeden firma kadar büyük üretim yapan başka bir dökümcü firma yok. 

Samsung ise Exynos işlemcilerini kendisi üretirken, Apple'a da ortaklık kapsamında A serisi işlemcilerini tedarik etmekteydi. Ancak Apple'ın Samsung'dan TSMC firmasına üretimi kaydırma girişimi bantların sadece Exynos işlemcilere ayrılmasına sebep olacak. Bu da Samsung'a 28nm sektöründe dökümcü olarak fazla bir pazar payı bırakmayacak.

TSMC bu yıl daha büyük üretim kapasitesine erişmeyi bekliyor. Özellikle MWC 2013 etkinliğinde neredeyse onlarca modelin tanıtılmasının beklenmesi, TSMC'nin de iştahını kabartıyor. Chang, geçen yıla göre bu yıl 3 kat daha fazla 28nm fabrikasyon sürecine sahip wafer üretimi gerçekleşmesini bekliyor. Endüstri kaynakları da firmanın tam kapasite ile üretime devam edeceğini belirtiyor.

Chang'ın bu açıklaması sonrası uzmanlar Apple ve TSMC arasında 28nm üretim sürecinde yapılacak yonga dökümü için kesin bir anlaşmaya varıldığı yorumları yapmaya başladı. A6 serisi işlemcilerini 32nm sürecinde Samsung'a ürettiren Apple'ın bu yıl 28mn sürecine, gelecekte ise 20nm üretim sürecine uygun yonga ürettirmesi bekleniyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20130222PD204.html Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl
devlet desteği baya önemli bu firmanın gelişmesinde helal olsun.
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Turkforce 6 yıl
Tekel olması ne firmalar ne de tüketici açısından bir fayda sağlamaz.
En azından Intel - AMD (GF) ve Samsung gibi kendi üretimlerini yapabilenler var.
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Hüsnü008 6 yıl
kesinlikle taraflı yapılmış, samsung'a hakaret edilen bir haber...
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M@U 6 yıl ekrem71
ekrem71

Chang'ın bu açıklaması sonrası uzmanlar Apple ve TSMC arasında 28nm üretim sürecinde yapılacak yonga dökümü için kesin bir anlaşmaya varıldığı yorumları yapmaya başladı.

Eğer bu gerçekse hayırlı olsun, 28nm'de üretilen tüm ürünlerde fiyat sabit kalacak yahut artacak demektir.
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