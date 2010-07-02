TSMC'deki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını Nvidia rezerve etti, ATi GPU'larda kıtlık yaşanabilir

Dünyanın en büyük "kontratlı" yarıiletken üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) firması, 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinden ötürü uzunca bir süre gündemden düşmemişti. Endüstri devi pek çok firma adına hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC, yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü özellikle AMD'nin pazar planlarına önemli ölçüde etki etmiş, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi Radeon HD 4770'nin pazar serüveni, gördüğü yüksek talebe rağmen kısa sürmüştü. Verimlilik problemlerinin ötürü yaşanan bu durumu telafi edebilmek adına dönemde AMD'ye farklı bir fiyat tarifesi verdiği konuşulan TSMC bir kez daha gündemde. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, yılın ikinci yarısı için TSMC'deki üretim kapasitesinin çok büyük bir kısmı Nvidia tarafından alınmış durumda.
Digitimes'daki habere göre TSMC, Nvidia ve Qualcomm gibi müşterilerine tedarik önceliği verirken endüstri içerisindeki kaynaklar, AMD'nin yılın ikinci yarısı için TSMC'deki üretim kapasitesinden çok fazla yararlanamayacağına inanıyor. GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerinin lanse edildiği Mart-Nisan döneminde TSMC'ye ciddi oranda üretim sipariş veren Nvidia'nın, 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460 ile Ağustos-Eylül dönemleri için planlanan GF106 ve GF108 GPU'larının hacimli üretimi için TSMC'deki üretim kaynaklarının önemli bir kısmını ayırttığı belirtiliyor. GeForce GTS 450 ve 455 modellerini Ağustos ayı içerisinde 129$-179$ seviyesinden, Eylül ayında ise GeForce GT 240 modelinin yerini alacak yeni DirectX 11 çözümünü 100$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara sürmesi beklenen firma, ürün gamını hızlı bir şekilde yenilemek istiyor.
Yaşanan tüm bu gelişmelerden ötürü yılın ikinci yarısı için AMD cephesinde GPU teminine yönelik kıtlık yaşanabileceği söyleniyor. Tabi bu noktada sorulması gereken asıl soru, TSMC'deki üretim kaynakları için AMD mi bir adım atmadı yoksa AMD'nin taleplerine rağmen TSMC mi önceliği Nvidia'ya verdi? Zira pazardaki daralmaya bağlı olarak kimi zaman üreticiler yeni sipariş vermek yerine ellerindeki stokları eritme yoluna gidebiliyorlar. 200'den fazla firma için üretim yapan TSMC, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla, milyar dolarlık yeni yatırımlar yapacağını ve üretim kapasitesini arttıracağını belirtmişti. Öte yandan AMD'nin ortağı olduğu GlobalFoundries firması da, GPU üretimine yönelik hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıyor. Yıl sonuna doğru hacimli GPU üretimine hazır olacağı düşünülen GlobalFoundries'in 2011'de 28nm GPU üretimine başlaması bekleniyor.
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evet bendede 2600xt ddr4 var fan %16 devirde ısı 50 c banamısın demıyor.
ayrıca hd 4470 simi sattığıma inananıyorum..
GF fabrikaları zaten amd'nin yıllarca işlemci ürettiği fabrikalar. Amd büyük bir kısmını ATIC denen firmaya sattı. Şu anda revize ediliyor. Yani fabrikalarda mühendislerde tecrübeli sorun yok.
dünya kadarda mevcut modeli zaten var
aynı modelleri şu anda ısıtıp ısıtıp sunuyor
bence guzel haber
en azından amd yeni seriye gecene kadar boyle devam etsin
bi 5770 alamadım ta 300tl en fazla 250 tl olmalı cunku 4770 den fazla guclu değil 4770 de 200tl ydi
AMD yeni model çıkarmadı, aynı modelleri şuanda ısıtıp ısıtıp sunuyor derken neyi kastettiniz? HD5000 serisi yeni bir seri, hangi kartı bir önceki seriden acaba? Hatta son iki seride kullandığı hangi kart ısıtıp ısıtıp sunmak oluyor? Yalnızca bir tane örnek verin lütfen hd4000 veya hd5000 serisinin şu kartı bir önceki seriye ait diye. Ayrıca AMD kart bulunmazsa fiyatları yüksek kalacaktır. Doğal olarak Nvidia da ucuza satmayacaktır. Buna sevinebildiğinize göre Nvidia'nın bir bölümü size ait sanırım.
Habere göre AMD, yeni serisini GF'de üretip kârını ve verimliliği yükseltecektir. İşin ilginci TSMC, GF gibi bir rakibi varken neden böyle bir harekette bulunuyor acaba?
Ne ısıtıp sunması hocam? Bizim göremediğimiz modeller mi var 8800-9800-gts250 benzeri?