TSMC'deki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını Nvidia rezerve etti, ATi GPU'larda kıtlık yaşanabilir

Dünyanın en büyük "kontratlı" yarıiletken üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) firması, 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinden ötürü uzunca bir süre gündemden düşmemişti. Endüstri devi pek çok firma adına hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC, yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü özellikle AMD'nin pazar planlarına önemli ölçüde etki etmiş, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi Radeon HD 4770'nin pazar serüveni, gördüğü yüksek talebe rağmen kısa sürmüştü. Verimlilik problemlerinin ötürü yaşanan bu durumu telafi edebilmek adına dönemde AMD'ye farklı bir fiyat tarifesi verdiği konuşulan TSMC bir kez daha gündemde. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, yılın ikinci yarısı için TSMC'deki üretim kapasitesinin çok büyük bir kısmı Nvidia tarafından alınmış durumda.

Digitimes'daki habere göre TSMC, Nvidia ve Qualcomm gibi müşterilerine tedarik önceliği verirken endüstri içerisindeki kaynaklar, AMD'nin yılın ikinci yarısı için TSMC'deki üretim kapasitesinden çok fazla yararlanamayacağına inanıyor. GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerinin lanse edildiği Mart-Nisan döneminde TSMC'ye ciddi oranda üretim sipariş veren Nvidia'nın, 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460 ile Ağustos-Eylül dönemleri için planlanan GF106 ve GF108 GPU'larının hacimli üretimi için TSMC'deki üretim kaynaklarının önemli bir kısmını ayırttığı belirtiliyor. GeForce GTS 450 ve 455 modellerini Ağustos ayı içerisinde 129$-179$ seviyesinden, Eylül ayında ise GeForce GT 240 modelinin yerini alacak yeni DirectX 11 çözümünü 100$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara sürmesi beklenen firma, ürün gamını hızlı bir şekilde yenilemek istiyor.

Yaşanan tüm bu gelişmelerden ötürü yılın ikinci yarısı için AMD cephesinde GPU teminine yönelik kıtlık yaşanabileceği söyleniyor. Tabi bu noktada sorulması gereken asıl soru, TSMC'deki üretim kaynakları için AMD mi bir adım atmadı yoksa AMD'nin taleplerine rağmen TSMC mi önceliği Nvidia'ya verdi? Zira pazardaki daralmaya bağlı olarak kimi zaman üreticiler yeni sipariş vermek yerine ellerindeki stokları eritme yoluna gidebiliyorlar. 200'den fazla firma için üretim yapan TSMC, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla, milyar dolarlık yeni yatırımlar yapacağını ve üretim kapasitesini arttıracağını belirtmişti. Öte yandan AMD'nin ortağı olduğu GlobalFoundries firması da, GPU üretimine yönelik hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıyor. Yıl sonuna doğru hacimli GPU üretimine hazır olacağı düşünülen GlobalFoundries'in 2011'de 28nm GPU üretimine başlaması bekleniyor.