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TTNEt, bulut sistemli depolama çözümü NETDISK'i duyurdu

TTNET, NETDISK adını verdiği yeni hizmetiyle verilenizi bulut ortamında korumanızı ve dilediğiniz yerden erişmenizi sağlıyor.
8 yıl
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Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNEt, bulut sistemli depolama çözümü NETDISK'i duyurdu
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Günümüzün popüler kavramlarından biri olan bulut teknolojisi TTNET kullanıcılarıyla buluşuyor.

Günümüzde USB bellek, taşınabilir sabit disk, CD ve DVD gibi depolama birimleriyle yapılan veri yedeklemeleri çalınma ve kırılma gibi kaza olarak nitelendirilebilecek olaylar sonucunda risk altında kalıyor. İşte bu tür risklerin ortadan kaldırılmasında veya bu riskin en aza indirilmesinde “cloud” yani bulut sistemi büyük bir rol kazanmış durumda.

Bulut sistemi sayesinde hayati önem taşıyan şirket verileri veya kişisel dosyalarınız, ,internete bağlı her yerden erişilebilir ve güvenle saklanabilir hale geliyor. Bulut sistemine yedeklediğiniz bilgilerinizi taşımak için fazladan bir depolama birimine ihtiyacınız ortadan kalkıyor. İşte bu noktada, TTNET'in NETDISK hizmeti sayesinde TTNET kullanıcıları bulut sisteminin avantajlarından faydalanabilecek.

TNET'in NETDISK adını verdiği bulut depolama çözümü sayesinde önemli verileriniz güven altında olacak. Kullanım ihtiyacınıza göre 1GB, 50GB ve SINIRSIZ olarak 3 farklı alternatife sahip olan NETDISK hizmetini kullanarak, verilerinizi güvenli bir şekilde koruyabilir veya ilgili kişilerle paylaşabilirsiniz.

Bilgisayar ortamında kullanımı mümkün olan NETDISK için mobil versiyonun da hazırlandığı ve ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

TTNET, NETDISK hizmetinin kullanıcılara sunduğu faydaları şu şekilde listeliyor.

NETDİSK'in Hayatı Kolaylaştıran 10 Faydası…

•  NETDİSK çok hızlı bir şekilde kurulur ve tamamen otomatik olarak çalışır.

•  Dosyalarınızı kolay ve güvenli şekilde yedeklemenize imkân tanır.

•  Yedeklediğiniz dosyalara internet üzerinden kolay ve güvenli şekilde ulaşabilirsiniz.

•  En değerli anlarınız, en önemli dosyaların her daim güvende olur, bozulmaz ve kaybolmaz.

•  İşletmeler için maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. IT masraflarını en aza indirmek isteyen firmalar için yedekleme çözümü sağlar.

•  NETDİSK, kanıtlanmış, profesyonelce yönetilen, çevrimiçi dosya güvenliği sunar. SSL standartları ile yedeklenen ve depolanan dosyalarınızın güvenle korunduğunu bilmenin rahatlığını size yaşatır.

•  Yedeklediğiniz dosyaları kolayca istediğiniz yere yükleyebilirsiniz.

•  NETDİSK ile istediğiniz sayıda bilgisayarı yedekleyebilmeniz mümkündür.

•  NETDİSK, kolay ve güvenli dosya paylaşımı sağlar. NETDİSK'le yüksek boyutlardaki dosyalarınızı paylaşmanız mümkün.

•  Dosyalarınız anlık ve otomatik olarak yedeklendiği için dosya değişikliklerinizi versiyonlu şekilde NETDİSK'te görüntüleyebilirsiniz

•  NETDİSK'te daha önce yedeklenen dosyanız bilgisayarınızdan silinse dahi NETDİSK'ten dosyanıza ulaşabilirsiniz.

TTNEt, bulut sistemli depolama çözümü NETDISK'i duyurdu
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u9ur10 7 yıl
arkadaşlar sakın para vermeyin bu çok dandik bişi ben projelerimi yükliyecem 50 gb iki tanesi biyere gitcem insanlara sunum yapıcam bi 10 saat beklermisiniz şunları indireyim diyicem komik olmayın yaa çok boş bişi bu netdisk
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montevo 7 yıl
netdisk yerine sendspace yi kullansak daha hızlı.upload zaten dandikte indirme hızı yüksek ücretsiz kullanıcılar için
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DH Misafiri 7 yıl
böyle netdiskin ! bedava olan 1 gb netdiskim 10 tl olarak gözüküyor sizin ben ..
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Mr NO 8 yıl
bunun müdürü de badem bıyıksa geçiniz..
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Reanimate 8 yıl
bulgaristandaki gibi yurt ici baglanti hizlari en azindan yuksek olsa . yurt disi dusuk olsa. :S 1 mb upload ile ne yukliyebilirim ki buraya gunlerimi saatlerimi alir.
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nedimaslan 8 yıl
sınırsız paketteki 150 GB sınırını tamamen kaldırmışlar, çağrı merkezini aradım sordum. sınırsız gerçekten sınırsız olmuş.
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Ares 8 yıl
snyde 70 kb ile mi bilgilerimizi yedekleyecez

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_bluescream_ 8 yıl
gnelde normal dosyalari upload etmek icin 4shared gbi servisler kullanilabilir ama mesela skydrive da sifreli klasor olusturarak kaybolmamasini veya baskalarinin gormek istmedgi dosyalari koymak daha makul. ki uploadin yerlerde oldugu bi ulkede 25gblik skydrive herkeze yetecektir.



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TekBozok 8 yıl
TTNet'in hangi hizmetinden memnunuz ki bundan memnun olalım. TTNet önce elini cebimizden çeksin, haksız yere aldığı telefon paralarını iade etsin. Hele hele kişisel dosyalarımı onlara hiç emanet etmem. Seçimlerden sonra inşaallah bu haksızlıkların da hesabı sorulur.
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_bluescream_ 8 yıl
msn skydrive gbi bi uygulama war iken buna ne gerek var.
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Damarlı Kobra 8 yıl

_bluescream_
msn skydrive gbi bi uygulama war iken buna ne gerek var.

+1
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Tr@mmler 8 yıl
bu upload ve download hızlarını veren ttnet bulut senin neyine!
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Colossal 8 yıl
ttnet mi? boşver.
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alpa07 8 yıl
olmadı olamadı.bu hızla bırak dosya yedeklemeyı imageshack resim zor yüklenıyor
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emreplt 8 yıl
Şöyle genel bir kanı vardır. "Her şeyi bilerim diyen aslında hiçbirini adam gibi bilmiyordur."
TTNET bence böyle her alana açılma politikasını bir kenara bırakıp ADSL hizmet sistemlerini avrupa standartının üstünde tutmaya gayret etmelidir. Bu şekilde gerçek başarıyı ve müşteri memnuniyetini elde eder. Zaten sektörde bu işle bu işle uğraşan bir sürü firma var ve tecrübeliler, isim yapmışlar. TTNET açısından bu ve benzerleri sektöre girmek tek kelimeyle aptallık. En basitinden; sağladıkları upload hızı yaklaşık 80 kB/s ve böyle veri depolama işlemleri için çok düşük.. Bu işleri bırakıp yüksek upload imkanı sağlayan yeni adsl türevi protokolleri sağlamayı denemeleri çok daha iyi olurdu.
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djxray 8 yıl
TtNet ne zaman bizim istediğimiz alanda gelişme gösterecek acaba. 50 GB alan tamam ama internet hızımız yerlerde geziyor acilen 1-2 GB dosya yükleyecek olsam ayvayı yedim demektir. Saatlerce yüklenmesini beklemek zorunda kalacağım. İnternet hızını Avrupa standartlarına getirmeden bu sistem çalışmaz (en azından büyük boyutlu dosyalar için).
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Mogolo 8 yıl
bu upload hızı ile neyi nasıl yükliycen
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