TTNEt, bulut sistemli depolama çözümü NETDISK'i duyurdu

Günümüzün popüler kavramlarından biri olan bulut teknolojisi TTNET kullanıcılarıyla buluşuyor.

Günümüzde USB bellek, taşınabilir sabit disk, CD ve DVD gibi depolama birimleriyle yapılan veri yedeklemeleri çalınma ve kırılma gibi kaza olarak nitelendirilebilecek olaylar sonucunda risk altında kalıyor. İşte bu tür risklerin ortadan kaldırılmasında veya bu riskin en aza indirilmesinde “cloud” yani bulut sistemi büyük bir rol kazanmış durumda.

Bulut sistemi sayesinde hayati önem taşıyan şirket verileri veya kişisel dosyalarınız, ,internete bağlı her yerden erişilebilir ve güvenle saklanabilir hale geliyor. Bulut sistemine yedeklediğiniz bilgilerinizi taşımak için fazladan bir depolama birimine ihtiyacınız ortadan kalkıyor. İşte bu noktada, TTNET'in NETDISK hizmeti sayesinde TTNET kullanıcıları bulut sisteminin avantajlarından faydalanabilecek.

TNET'in NETDISK adını verdiği bulut depolama çözümü sayesinde önemli verileriniz güven altında olacak. Kullanım ihtiyacınıza göre 1GB, 50GB ve SINIRSIZ olarak 3 farklı alternatife sahip olan NETDISK hizmetini kullanarak, verilerinizi güvenli bir şekilde koruyabilir veya ilgili kişilerle paylaşabilirsiniz.

Bilgisayar ortamında kullanımı mümkün olan NETDISK için mobil versiyonun da hazırlandığı ve ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

TTNET, NETDISK hizmetinin kullanıcılara sunduğu faydaları şu şekilde listeliyor.

NETDİSK'in Hayatı Kolaylaştıran 10 Faydası…

• NETDİSK çok hızlı bir şekilde kurulur ve tamamen otomatik olarak çalışır.

• Dosyalarınızı kolay ve güvenli şekilde yedeklemenize imkân tanır.

• Yedeklediğiniz dosyalara internet üzerinden kolay ve güvenli şekilde ulaşabilirsiniz.

• En değerli anlarınız, en önemli dosyaların her daim güvende olur, bozulmaz ve kaybolmaz.

• İşletmeler için maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. IT masraflarını en aza indirmek isteyen firmalar için yedekleme çözümü sağlar.

• NETDİSK, kanıtlanmış, profesyonelce yönetilen, çevrimiçi dosya güvenliği sunar. SSL standartları ile yedeklenen ve depolanan dosyalarınızın güvenle korunduğunu bilmenin rahatlığını size yaşatır.

• Yedeklediğiniz dosyaları kolayca istediğiniz yere yükleyebilirsiniz.

• NETDİSK ile istediğiniz sayıda bilgisayarı yedekleyebilmeniz mümkündür.

• NETDİSK, kolay ve güvenli dosya paylaşımı sağlar. NETDİSK'le yüksek boyutlardaki dosyalarınızı paylaşmanız mümkün.

• Dosyalarınız anlık ve otomatik olarak yedeklendiği için dosya değişikliklerinizi versiyonlu şekilde NETDİSK'te görüntüleyebilirsiniz

• NETDİSK'te daha önce yedeklenen dosyanız bilgisayarınızdan silinse dahi NETDİSK'ten dosyanıza ulaşabilirsiniz.