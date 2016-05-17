TÜBİTAK’tan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Tübitak’ın Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kurulan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi, pillerin çevre kirliliğine hiçbir şekilde neden olmayacak şekilde geri kazanımını ve bertaraf edilmesini sağlamak amacını taşıyor.

Tüm laboratuvar, yazılım, alt yapı çalışmaları, fabrika ve prototip üretimi %100 yerli olanaklarla sağlanan tesis, tek vardiyada yılda 300 ton atık pil işleme kapasitesine sahip. Çift vardiya ile bu kapasitenin 600 ton seviyelerine çıkarılması da pek zor değil.





Tübitak MAM Kimya Teknoloji Enstitüsü yürütücülüğünde kurulan ve işletmeciliğini Exitcom firmasının yapacağı tesis, Türkiye’nin ilk Atık Pil Geri Kazanım Tesisi oldu. Pillerin geri dönüştürülmesi esnasında çıkacak olan metalik çinko, mangan karbon tozu, demir ve çinko, sanayi tesislerinde girdi malzemesi olarak yeniden kullanılabilecek. Atık pillerin %90’ını oluşturduğu söylenen çinko, karbon ve alkali, çevreye ve insan sağlığına büyük zararlar taşıyor. Şimdi geri dönüşüm esnasında hem atığın bertaraf edilmesi sağlanacak hem de boya, kimya, demir çelik ve madencilik gibi alanlarda kullanılabilecek malzemeler ekonomiye kazandırılacak.

Türkiye'de yılda ne kadar atık pil toplanıyor?

Tesis kurulduktan sonraki asıl büyük sorun ise atık pillerin toplanması. Ülkemizde atık piller noktasında kazanılmış ciddi bir bilinç ne yazık ki yok. Bu noktada Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçılar Derneği belediyeler ile atık pil toplanması, Diyanet İşleri Başkanlığı ile camilere atık pil kutuları konulması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Silahlı Kuvvetler ile halkın görebileceği alanlarda kutulara yer verilmesi, TUROB ile otellerden atık pil toplanması gibi çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların bir ürünü olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçılar Derneği tarafından açıklanan bilgilere göre 2014 yılında 555, 2015 yılında ise 630 ton atık pil toplanmış.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/atik-pil-geri-kazanim-tesisi-hizmete-girdi