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TÜBİTAK’tan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Kocaeli’de Atık Pil Geri Kazanım Tesisi açtı. %100 yerli imkanlarla tamamlandığı belirtilen tesis, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Tübitak’ın Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kurulan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi, pillerin çevre kirliliğine hiçbir şekilde neden olmayacak şekilde geri kazanımını ve bertaraf edilmesini sağlamak amacını taşıyor.

Tüm laboratuvar, yazılım, alt yapı çalışmaları, fabrika ve prototip üretimi %100 yerli olanaklarla sağlanan tesis, tek vardiyada yılda 300 ton atık pil işleme kapasitesine sahip. Çift vardiya ile bu kapasitenin 600 ton seviyelerine çıkarılması da pek zor değil.


Tübitak MAM Kimya Teknoloji Enstitüsü yürütücülüğünde kurulan ve işletmeciliğini Exitcom firmasının yapacağı tesis, Türkiye’nin ilk Atık Pil Geri Kazanım Tesisi oldu. Pillerin geri dönüştürülmesi esnasında çıkacak olan metalik çinko, mangan karbon tozu, demir ve çinko, sanayi tesislerinde girdi malzemesi olarak yeniden kullanılabilecek. Atık pillerin %90’ını oluşturduğu söylenen çinko, karbon ve alkali, çevreye ve insan sağlığına büyük zararlar taşıyor. Şimdi geri dönüşüm esnasında hem atığın bertaraf edilmesi sağlanacak hem de boya, kimya, demir çelik ve madencilik gibi alanlarda kullanılabilecek malzemeler ekonomiye kazandırılacak.

Türkiye'de yılda ne kadar atık pil toplanıyor?

Tesis kurulduktan sonraki asıl büyük sorun ise atık pillerin toplanması. Ülkemizde atık piller noktasında kazanılmış ciddi bir bilinç ne yazık ki yok. Bu noktada Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçılar Derneği belediyeler ile atık pil toplanması, Diyanet İşleri Başkanlığı ile camilere atık pil kutuları konulması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Silahlı Kuvvetler ile halkın görebileceği alanlarda kutulara yer verilmesi, TUROB ile otellerden atık pil toplanması gibi çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların bir ürünü olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçılar Derneği tarafından açıklanan bilgilere göre 2014 yılında 555, 2015 yılında ise 630 ton atık pil toplanmış.


https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/atik-pil-geri-kazanim-tesisi-hizmete-girdi Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Şu TÜBİTAK ne yapsa ciddiye alamıyorum. İlla ki bu tesisinde yapımında birinin rantı çıkarı vardır. Birinin bir yakınını zengin etmek için yapılmıştır. Ülke öyle bir çöplük oldu ki yarın deseler ki Quantum fiziğini anlamak için CERN'ün iki katı büyüklüğünde CERN'den 100 kat gelişmiş tesis kurduk. Yine bilim için yapıldığına inanmam.
Şu TÜBİTAK ne yapsa ciddiye alamıyorum. İlla ki bu tesisinde yapımında birinin rantı çıkarı vardır. Birinin bir yakınını zengin etmek için yapılmıştır. Ülke öyl...
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Das Boot 3 yıl
Atık yağ ve pil toplamada ne yazık ki sınıfta kalmıştır devlet. Bu sektöre hiç teşvik mi yok artık bilmiyorum fakat bulunduğum ilde atık yağ toplayan kimse bulamadım. 5 Litre oldukça götürüp muhtara bırakıyorum oradan alıyorlar. Pil konusunda da yine bulunduğum şehirde tek tük atık pil kutusu var. Bende bir poşet biriktikçe götürüp atıyorum.
Atık yağ ve pil toplamada ne yazık ki sınıfta kalmıştır devlet. Bu sektöre hiç teşvik mi yok artık bilmiyorum fakat bulunduğum ilde atık yağ toplayan kimse bul...
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Mr xXx 3 yıl
TÜBİTAK tarafından yapılan hiçbir şeyi ciddiye alamıyorum
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janparey 3 yıl
önceden tübitak denince bilim akla gelirdi.şimdi saçma salak küfür kafanozları,salavat projeleri gibi dogmatik saçmmalıklar geliyor.Bütün bu saçmalarıklar arasında hayvanat bahçesi müdürü işe yarar bişey çıkarabilmiş.
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Parola_18 3 yıl janparey
doğmatik oldugunu nereden biliyorsun gavat ?
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bodyman700 3 yıl
her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim; bunlar tübitak'ın işi değil! tübitak'ın işi bilim/teknoloji geliştirmek, çevre bakanlığının yapması gereken projeleri yapmak yada kalkınma ajanslarının yerine bilimsel olmayan projeler için ödenek dağıtmak değildir. maalesef şu anki bürokrasi her işe girmeye hazır esnaf kafası olan insanlar tarafından yürütülüyor. ve maalesef türkiyenin gururu olması gereken bir kurum değersizleştirilip (bilinçli veya bilinçsiz, ben yapılana bakarım) komik eleştirilere mağruz kalıyor.
şahsi görüşüm, tübitak bu kadar düşürüldükten sonra sıfırdan yenilenmeye gitmeli, hatta tübitak ortadan kaldırılıp tamamen bilim insanlarından yepyeni bir bilim kurulu/ajansı kurulmalı.
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DH Misafiri 3 yıl
Tubitak in yapacagi isler bu olmamali, Cevre Bakanligi yapsin. Teknoloji gelistir daha verimli pil yap. Cevreye daha faydali olur (elektrikli otolar vs.)
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shadowmexo 3 yıl
Atık yağ ve pil toplama tesisleri vs bu tesisleri kuran insanların öncelikli amacı çevreyi korumak değil para kazanmaktır. Bunu ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Yağlardan biyo dizel, pillerin içindeki değerli metaller sebebiyle toplanıyor. Bu bir rant sektörü ki yurt dışındaki atık eski gemilerin sökümü Avrupa kıtası civarında sadece bizde yapılıyor. Çünkü içinden gene bir sürü çevreyi kirletecek olan madde çıkmasına rağmen bir sürü metal çıkıyor. Geri kalan asbest, zehirli maddeler vs ülkemizde kalıyor. Bu sebeple çevreci olacağım derken insanları zengin ediyorsunuz. Bu aynen aslında dilenci olmayan insanın dilenerek sizden para almasına benzer. En azından içiniz rahat olur dersiniz ama işin arka planı hep farklı. TÜBİTAK dahi bu işe giriyor ise tabiki para kazanmak için giriyor. Marka adı var ve pil için herkesin kendisini seçeneğini biliyor. O paralar ilk elden rant olmasa da kendi adamlarına bilimsel proje desteği altında verilerek ufak ufak eritilecek ve gidecek. Ekonomiye katkısı filan olmayacak. Neyse ben içinde olduğum ve bildiğim şeylerin kısa bir bölümünü paylaşmak istedim. Gerisi vicdan.
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kadirirdem 3 yıl
İnşallah her ile yayılır...
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fuujitsu 3 yıl
Hayırlı olsun .
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Morphinz 3 yıl
Pil teknolojisi üretmesi gereken kurumun atık pil toplayarak ne amaca hizmet ettiği açıkca görülüyor.
Tubitak = Dayı oğulları.
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memoplayer 3 yıl
Atık pil konusunda şu üzücü konu var: piller harbiden de "atık" yani tesise gidince hiçbir şekilde geri dönüşüm sağlamak , onu tekrar pil yapmak falan çok mümkün değil. Haber bazı maddelerin sanayide kullanılabileceğini söylüyor ama bunun yüzdesi nedir sistem nasıl işliyor kuşkuyla yaklaştım.genellikle doğaya minimum zararla imha ediliyor piller ki bu da çok değerli bir yönden. Lityum pillerin yavaş yavaş değerleneceğini düşünüyorum çünkü pilsiz çalışan bir şey kalmadı neredeyse 15 dolarlık drone'da var gopro'da da arabada da hatta yeni kamyonlarda da. Çok yakında değilse de lityum polimer ve lityum iyon piller değerlenebilir -insanoğlu sömürecek başka bir madde bulamazsa bu süreçte-
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alemburda34 3 yıl
Kablosuz mouse klavyeden biten pilleri bimdeki pil toplama kutusuna birakiyorum kucuk piller alisverise giderken koyun cebinize birakin kutuya

Ayrıca geridonusum.org/... sitesinin hali içler acısı en son 2008 yılında giriş yapıp Firma önermiştim.
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pofpor01 3 yıl
3-4 sene önce okulda 30-35 kg kadar pil toplamıştık. 2 ya da 3 defa pillerin alınması için form doldurmuştum. Dernek umursamadı ve cevap alamadım. Yaz tatilinde büyük bir ihtimalle çöpe atıldı. Kırsal bölgelerde toplatılma konusunda belediyelerin yardım etmesi lazım.
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