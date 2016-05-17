Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp sonunda görüntülü arama özelliğine kavuşuyor

WhatsApp kullanıcıları uzun bir süredir bekledikleri görüntülü arama özelliğine kavuşuyorlar. Android için yayınlanan son beta sürümüne görüntülü arama özelliği dahil edildi.
3 yıl
13,6b
1
47
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp uzun bir süredir beklenen görüntülü arama yeteneğine kavuşacak gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre nihayet Android kullanıcıları için beta test süreci başlamış durumda. Kısa bir süre önce popüler mesajlaşma yazılımının bir sonraki büyük güncellemesinde görüntülü arama özelliğinin yer alacağını gösteren iki yeni ekran görüntüsü ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler WhatsApp'ın Android platformunda görüntülü arama özelliğini başlattığını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor"
Uygulamanın son beta sürümü (v2.16.80) WhatsApp üzerinden bir kişiyi aramak istediğinizde artık iki farklı seçenek sunuyor. Bunlardan biriyle normal sesli arama yapılabildiği gibi diğeriyle görüntülü arama başlatılabiliyor. Ancak bazı ülkelerdeki kullanıcılar beta versiyonla görüntülü görüşme yapabildiklerini söylerken, çoğu kullanıcının hala görüntülü aramanın kullanılamadığına dair bir mesajla karşılaştıkları belirtiyor. Özellik şu anda tüm beta testerlar için aktif durumda değil. Ama kısa süre içerisinde daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilebilecek.
Sesli görüşme özelliği de benzer şekilde ilk başta sadece beliri kullanıcılar için aktif olmuş ancak daha sonra kademeli şekilde yayılmıştı. Beta süreci sorunsuz geçer ve tüm aksaklıklar hızlı bir şekilde giderilirse tüm Android kullanıcıları çok fazla beklemeden görüntülü arama özelliğine kavuşabilecekler. Yenilik girişimlerini hızlandıran WhatsApp geçtiğimiz hafta da Windows ve Mac platformları için masaüstü uygulamasını kullanıma sunmuştu.

http://www.androidauthority.com/whatsapp-preparing-roll-video-calling-beta-users-692586/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cihat_, 3 yıl en beğenilen
son skype bükücü
Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
Yarın ki haber microsoft skype'i satıyor
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 3 yıl
Uygulama çok sade ve kullanışlı
Görüntülü arama yapmak için ayrıca bir program gerektirmeyecek oluşu daha da iyi yapacaktır uygulamayı.
Sadeliği bozmadan bu şekilde işlevsel özellikler sunmaları çok yerinde.
Tebrik ediyorum kendilerini.
Uygulama çok sade ve kullanışlıGörüntülü arama yapmak için ayrıca bir program gerektirmeyecek oluşu daha da iyi yapacaktır uygulamayı.Sadeliği bozmada...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gkhnkrts7 3 yıl
Yok yok oldu artık whtsapta da. Faydalı gelişme..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uberior 3 yıl
iyi iyi yanlışlıkla aramaya elimiz değince artık audio call - video call diye iki seçenek çıkacakta birinin profil fotoğrafına bakmaya çalışırken aramayacağız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryan Oreily 3 yıl Uberior
Uberior
iyi iyi yanlışlıkla aramaya elimiz değince artık audio call - video call diye iki seçenek çıkacakta birinin profil fotoğrafına bakmaya çalışırken aramayacağız.

İphonelarda neden direk fotonun yanında arama tuşu, bilerek mi koyuyorlar acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
serafon
neden acaba bu özelliklerin çoktan var olduğu viber vb programlar tutmuyor ya da geriliyor da sıfır özellikli onlardan çok daha geç bazı özellikleri piyasaya sunan bir program patlayıp gidiyor? Nasıl bir pazarlama stratejisidir bu?

Taklitler aslını yüceltir. Bu işi ilk yapan WhatsApp oldu tabiki başka ufak çaplı programlar vardı ama hepsi o markaya özeldi Android işletim sistemiyle beraber ilk uygulama WhatsApp diye biliyorum. Dolayısı ile birisi Viber ne diye sorduğun zaman sana muhtemelen WhatsApp'ın değişiği tarzı bir cümle kuracaktır. Tutmasının sebebi bu aynı şekilde tutmasının bir sonucu da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 yıl
neden acaba bu özelliklerin çoktan var olduğu viber vb programlar tutmuyor ya da geriliyor da sıfır özellikli onlardan çok daha geç bazı özellikleri piyasaya sunan bir program patlayıp gidiyor? Nasıl bir pazarlama stratejisidir bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 3 yıl
Bu özellik ile birlikte iletişim için rakipsiz bir uygulama diyebiliriz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Red Devil 3 yıl HAAltuntas
HAAltuntas

Bu özellik ile birlikte iletişim için rakipsiz bir uygulama diyebiliriz.

Çok geç kaldılar ama fark etmiyor tüm dünya kullandığından millet skype'ı silecek sadece tek değişiklik o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bortecine09 3 yıl
Whatsapp hem wifi de hem hücreselde görüşme kalitesi veremeyen bir uygulama. Denemediğim görüntülü ve sesli görüşme uygulaması kalmadı neredeyse. Sesli ve görüntülü görüşmelerde skype ve soma en iyisi. Whatsapp da ses gecikmesi çok fazla yaşanıyor. LTE bağlantıda bile ses gecikmesi oluyor. Berbat bi hizmet sunuyor bu anlamda whatsapp. Görüntülü görüşmede de benzer şeyleri yaşayacağız. O yüzden hiç umutlu değilim. Facetime candır. Platform bağımlılığı da olmasa.
Bip, iş görüyor. Ama daha oturmadı bir türlü. Görüntülü arama ekranında bile hala tam ekran olmuyor. Kendi görüntüm kocaman. Kendimi mi görecem, karşımdakini mi?
Geri bildirim yapmama rağmen hala bi gelişme yok. Neyin kafasındalar bilmiyorum.
Tango, Line sosyal medya gibi bi platform olmasından dolayı çok sarmıyor beni. Kalite de zaten çok iyi değil. Tangoda özellikle görüntü kalitesi sıkıntı yaşayabiliyor çokça.
Soma ilk çıktığı zamanlarda çok tatlı görüntü sunuyordu, kaliteliydi, ama sinyal zayıf hataları bezdirdi iyicene. Zırt pırt kesiliyor. Görüntülü görüşme yaparken, hat üstünden arama gelirse, görüşme düşüyor uyarı vermeden. Konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz, bi de bakıyorsunuz sinyal zayıf diyormuş meğer, haberiniz yok. Bu da kaliteyi çok olumsuz etkiliyor.
Whatsapp, arama esnasında sinyal zayıf olsa yada hat kopsa, görüşmeyi sonlandırmak yerine bekletiyor. sinyal geldiğinde aktif oluyor. Bu çok güzel, ama ses gecikmesine çözüm bulamadılar. alo diyorsun 10 saniye sonra cevap geliyor.
Skype, görüntü kalitesi, uygulama kalitesi, ses kalitesi çok güzel. Ara ara görüntü mozaik haline dönüyor. nedenini çözemedim, LTE de kalite çok iyi ama. Wifi de bile mozaikleme yapıyor. Nadiren arama düşmeleri gerçekleşiyor. Görüntünün ekrandaki yerleşimi vs çok tatlı. Bazan görüntüyü açamıyor. Örneğin arama esnasında, telefon gelirse, telefon görüşmesi bittikten sonra geri aramaya döndüğünde, kamera görüntüsünü aktif edemediği oluyor. Ses gecikmesi nadiren yaşadığım bir sorun. Ara ara olan görüntü mozaikleşmesini çözerlerse başka bir platform aramaya gerek yok. Skype iş görür çokça.
BBM ile ilgili bir deneyim yapıp paylaşırım bunuda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Görüntülü aramada hücresel veriden çok fazla gidiyor. Ülkedeki bu düşük sınırlı internetlerden dolayı çok kullanılmaz, kablosuz bağlantı harici tabi. Zaten kendim kablosuz bağlantıda Facetime kullanıyorum, sıfır sıkıntı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Ozellikle askerde sorunsuz goruntulu konusma cok ihtiyaciniz oluyor, ayrica artik operatorler upload kotadan saymamali yoksa hem upload hem download yaptiginiz icin 2 kat data gidiyor.
Bu arada v2.16.85 beta kullancisiyim Turkce surumde goruntu arama cikmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
İyi olur aslında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 3 yıl
esmerbuyucu
Görüntülü görüşme için sadece FaceTimeı kullanıyorum.

Bende dubai ip6sı var face time yok. Araplar haram diye face timesız ip satılıyor. Whatsup ii olacak herkezde var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13618 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, beta ve
6 etiket daha WhatsApp görüntülü arama Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Arduino, Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik gelişmiş bir devre kartı duyurdu 3 yıl Swiftkey’den emoji tahmini yapan yeni bir klavye 3 yıl PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme 3 yıl Asus ZenFone artık amiral gemileri ile yarışıyor 3 yıl GeForce GTX 1070 hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama 3 yıl Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor 3 yıl Mr. Robot'un 2.sezonundan yeni fragman 3 yıl iPhone 7 kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk model olabilir 3 yıl Google Play yeni sürümünde, beta programlarından çıkmak kolaylaşıyor 3 yıl 24 dizisi yeniden ekranlarda, bu kez Bauer’siz 3 yıl Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası... 3 yıl VLC'nin evrensel Windows 10 uygulaması çok yakın 3 yıl SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü 3 yıl Runkeeper, kişisel bilgilerinizi satıyor 3 yıl TÜBİTAK’tan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi 3 yıl Corsair RM1000i "Sessiz Canavar" power supply incelemesi 3 yıl Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı 3 yıl HTC 10'dan esintiler sunan OnePlus 3'ün yeni görüntüsü yayınlandı 3 yıl Moto G, dördüncü nesle terfi ediyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp sonunda görüntülü arama özelliğine kavuşuyor Sonraki iOS 9.3.2 güncellemesinde yine sorun 3 yıl Samsung Türkiye’de “Yapay Zeka Laboratuvarı” açtı 3 yıl Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon 3 yıl Prison Break yeniden ekranlara dönüyor 3 yıl Sony Xperia XA Ultra: OIS destekli ön kamera ve dev ekran 3 yıl YouTube iOS uygulaması Cardboard desteği ile güncellendi 3 yıl Çin, hidrojen ile çalışan tramvay geliştirdi 3 yıl Fotoğraf ve linkler, artık Twitter karakter sınırına takılmayacak 3 yıl İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak 3 yıl HTC Desire 820 nihayet Android Marshmallow almaya başladı 3 yıl Garmin, GPS destekli yeni bilekliğini duyurdu 3 yıl GPS'e güvendi otomobiliyle buz gibi mavi sulara gömüldü 3 yıl AMD Polaris davetiyeleri 1 Haziran’ı işaret ediyor 3 yıl Meizu Pro 6 mercek altında: 10 çekirdekli işlemci, 3DTouch, USB 3.1 ve dahası... 3 yıl Google'a Avrupa Birliği'nden 3.4 milyar dolarlık ceza geliyor 3 yıl Google Spaces, paylaşımın yeni adı 3 yıl Tesla ucuz işçi kullanmakla suçlanıyor 3 yıl Türkiye’de akıllı telefon değiştirme sıklığı 2,5 yıl 3 yıl Huawei’den Xiaomi Mi Band’a rakip geliyor 3 yıl Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim