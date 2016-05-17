WhatsApp sonunda görüntülü arama özelliğine kavuşuyor

WhatsApp uzun bir süredir beklenen görüntülü arama yeteneğine kavuşacak gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre nihayet Android kullanıcıları için beta test süreci başlamış durumda. Kısa bir süre önce popüler mesajlaşma yazılımının bir sonraki büyük güncellemesinde görüntülü arama özelliğinin yer alacağını gösteren iki yeni ekran görüntüsü ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler WhatsApp'ın Android platformunda görüntülü arama özelliğini başlattığını gösteriyor.

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Uygulamanın son beta sürümü (v2.16.80) WhatsApp üzerinden bir kişiyi aramak istediğinizde artık iki farklı seçenek sunuyor. Bunlardan biriyle normal sesli arama yapılabildiği gibi diğeriyle görüntülü arama başlatılabiliyor. Ancak bazı ülkelerdeki kullanıcılar beta versiyonla görüntülü görüşme yapabildiklerini söylerken, çoğu kullanıcının hala görüntülü aramanın kullanılamadığına dair bir mesajla karşılaştıkları belirtiyor. Özellik şu anda tüm beta testerlar için aktif durumda değil. Ama kısa süre içerisinde daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilebilecek.

Sesli görüşme özelliği de benzer şekilde ilk başta sadece beliri kullanıcılar için aktif olmuş ancak daha sonra kademeli şekilde yayılmıştı. Beta süreci sorunsuz geçer ve tüm aksaklıklar hızlı bir şekilde giderilirse tüm Android kullanıcıları çok fazla beklemeden görüntülü arama özelliğine kavuşabilecekler. Yenilik girişimlerini hızlandıran WhatsApp geçtiğimiz hafta da Windows ve Mac platformları için masaüstü uygulamasını kullanıma sunmuştu.

http://www.androidauthority.com/whatsapp-preparing-roll-video-calling-beta-users-692586/