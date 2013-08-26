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TV2 kanalının oyun sitesi hizmete açıldı

5 yıl
1,2b
1
11
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TV2 kanalının oyun sitesi hizmete açıldı

İnternete bağlantı imkanlarının arttığı ve tarayıcı üzerinden çevrimiçi oyunların rahatça oynanabildiği son yıllarda, çevrimiçi oyunların sayısı da hızla artıyor. Doğan Yayın Holding'in ilk ve tek eğlence kanalı olan TV2 de pek çok eğlenceli çevrimiçi oyunu biraraya topladığı Oyun2 adlı yeni sitesini duyurdu.

oyun.tv2.com.tr adresinde yayına başlayan Oyun2 platformu, sahip olduğu farlı yapımlarla özellikle MMO oyunlarını severlere hitap ediyor. 

Bir kent kurup, bu kenti yönetebileceğiniz şehir yaşamı oyunu Trendy Kent; ejderhalar ve antik yaratıklar arasında büyücü ya da savaşçı olup mücadele edebileceğiniz Drakensang; insanlar ve makinelerin savaşını konu alan Battlestar Galactica;  anime ve shooter severler için S4League;  eski çağ savaşlarında kendini göstermek isteyenler için İmparator; en doğal çiftlik oyunu Farmerama ve daha birçok yapım Oyun2'de oyunseverleri bekliyor.

Platformdaki tüm oyunlar ücretsiz olarak sunulurken, oyun oynamanın yanı sıra oyunlarla ilgili haberleri ve videoları da takip edebiliyorsunuz. 

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umutaltdag 5 yıl en beğenilen
Dh ile bunun ne alakası var
Yakında burada gergedan veye ot yağı da çıkar
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Berk Altunkılıç 5 yıl
oyunlar91.com/... bir site yaptım, oyun sitelerini görünce için daraldı. Trilyon tane oyun sitesi var iş zor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yakında bal reklamıda yaparlar
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DubSteq 5 yıl
S4 League'nin burada işi ne Alaplaya Games'in değilmiydi o oyun.
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Nokia Specialist 5 yıl DubSteq
DubSteq
S4 League'nin burada işi ne Alaplaya Games'in değilmiydi o oyun.

Aynen, bana da garip geldi.



s4 oynayanlar Pm
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DH Misafiri 5 yıl
nesbox.com/... girin oynayın çocukluğunuza döneceksiniz bu arada site benim değil belirteyim :D reklam felanda yapmıyorum güzel olduğu için paylaştım :D
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umutaltdag 5 yıl en beğenilen
Dh ile bunun ne alakası var
Yakında burada gergedan veye ot yağı da çıkar
1 Yanıt Yanıtla +10
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dersamstagnachmittag 5 yıl umutaltdag
umutaltdag
Dh ile bunun ne alakası var
Yakında burada gergedan veye ot yağı da çıkar

Oarayi veren dudugu calar
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Farwynd 5 yıl
Şimdi reklamlar...
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Soul741 5 yıl
alicoooo
www.gmoyun.com beş çeker be :)

Kendi siten olduğunu belirtseydin keşke...
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Croopor 5 yıl
Hocam iyi güzel oyun sitesi açmışlarda kendi oyunları değil ki.Hepsi bigpoint oyunu
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