TV2 kanalının oyun sitesi hizmete açıldı





İnternete bağlantı imkanlarının arttığı ve tarayıcı üzerinden çevrimiçi oyunların rahatça oynanabildiği son yıllarda, çevrimiçi oyunların sayısı da hızla artıyor. Doğan Yayın Holding'in ilk ve tek eğlence kanalı olan TV2 de pek çok eğlenceli çevrimiçi oyunu biraraya topladığı Oyun2 adlı yeni sitesini duyurdu.





oyun.tv2.com.tr adresinde yayına başlayan Oyun2 platformu, sahip olduğu farlı yapımlarla özellikle MMO oyunlarını severlere hitap ediyor.





Bir kent kurup, bu kenti yönetebileceğiniz şehir yaşamı oyunu Trendy Kent; ejderhalar ve antik yaratıklar arasında büyücü ya da savaşçı olup mücadele edebileceğiniz Drakensang; insanlar ve makinelerin savaşını konu alan Battlestar Galactica; anime ve shooter severler için S4League; eski çağ savaşlarında kendini göstermek isteyenler için İmparator; en doğal çiftlik oyunu Farmerama ve daha birçok yapım Oyun2'de oyunseverleri bekliyor.





Platformdaki tüm oyunlar ücretsiz olarak sunulurken, oyun oynamanın yanı sıra oyunlarla ilgili haberleri ve videoları da takip edebiliyorsunuz.