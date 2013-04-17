Tabletler için optimize edilmiş uygulamaların ekran görüntüleri artık Google Play'de yer edinecek

Android tabletler için geliştirilen uygulamaların sayısının artması için çalışmalarını sürdüren Google, bu kapsamda yeni bir adım atarak uygulamaların tablet versiyonunun ekran görüntülerinin Google Play'de yayınlanmasının önünü açtı.





Market üzerindeki tablet ve akıllı telefon ayrımını biraz daha belirgin hale getirecek olan bu yenilik sayesinde, tablet kullanıcıları tabletler için optimize edilmiş uygulamaların ekran görüntülerini görerek yükleme yapabilecek. Tablet için optimize edilmiş uygulamaların ekran görüntülerini eklemek ise, tamamen geliştiriciye kalmış durumda.





Markette uygulamaların akıllı telefon versiyonuna ait ekran görüntülerini görmekten sıkılan tablet kullanıcıları için oldukça yararlı olan bu yeniliğin geliştiriciler tarafından ne kadar benimseneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://android-developers.blogspot.com/2013/04/update-on-tablet-app-guidelines-and.html