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Tag Heuer akıllı saati 1400$ fiyat etiketine sahip olacak

4 yıl
3,4b
1
17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Tag Heuer akıllı saati 1400$ fiyat etiketine sahip olacak

Lüks saat üreticilerinden Tag Heuer'in Intel ve Google ile birlikte kendi akıllı saatini hazırladığı bir süredir biliniyor. Henüz kendisi ortada olmayan saatin fiyatı ve çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı.

Android Wear işletim sistemi ile çalışacak ve Intel'in muhtemelen Edison adındaki giyilebilir cihazlara yönelik yongasetini kullanacak olan akıllı saat sahibine tek şarj ile 40 saat civarında bir kullanım süresi sunacak. 

Firmanın uzmanı olduğu lüks tasarım anlayışını aynen yansıtacağı belirtilen saatin fiyatı da bu bakımdan lüks sınıfta olacak. Tag Heuer, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya süreceği akıllı saati için 1400$ fiyat etiketi belirlemiş. 

Saatin ne tür bir tasarım sunacağı şimdilik sır. Bu bakımdan tasarım anlamında hangi modellere rakip olacağı bilinmiyor. Ancak fiyatına bakıldığında Tag Heuer çok da rekabete girecek gibi durmuyor. 

http://www.technobuffalo.com/2015/04/29/tag-heuer-android-wear-watch-launching-this-fall-for-1400/ Yorum Yaz
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uguroz76 4 yıl en beğenilen
O resimde görünen saat yaklaşık 10bin $. 1400$ tag heuer için giriş seviyesi!!!
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Salvation27 4 yıl
Kısacası zenginlere özel.. Fakir anca baksın anasını satayım.
Tel 1000 dolar,saat 1400 dolar, pc 1000 dolar, asgari ücret 940 TL
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arel.gr 4 yıl
balon patlayip calgilar basladiginda asil ilgiyi o zaman gorecek !
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doctor_bey 4 yıl
Apple Watch'ın 10000$'lık sürümüne para vermektense bu daha iyi sanki, hatta çok daha iyi, ama bir çıksın da görelim, kesin bir şey söylemek yanlış olur
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armyoflovers 4 yıl
SlayerPIN0
9750$lık ürün resmi koymuşsunuz. Saate aşık oldum :D

REPLİCA'sını 200 tl ye alırsın :D
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ugarb 4 yıl
sadece tag heuer yazısına vereceksiniz bu parayı, başka ne olabilirki 1400 dolar etsin.

tag alır etadan mekanizmayı, kendi tasarladığı saatin içine koyar.

tag oldumu fiyat yükselir. aynı mekanizma diğer markalarda da var. içi nerdeyse aynı


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DeistSuat 4 yıl
9750$'lık ürün resmi koymuşsunuz. Saate aşık oldum :D
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swat882 4 yıl
Neden 1400 dolar vermeliyim bu saate?

Cevap Verilecek hiçbir noktası yok
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gael 4 yıl
Resimdeki saat güzelmiş, konuyla alakalı bir resim olmamasına rağmen neden kullandınız bu resmi:)
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meego 4 yıl
1 hafta şarj olmadan alınmaz
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halitozbasli 4 yıl
Fiyatı normal yazacaktım ki herkez zaten benimle hem fikirmiş. Nerdeyse 1400$ üzerinde tag arması olan saat bulmak bile zor.
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hayk24 4 yıl
normalde Tag Heuer bu fiyata saatini bulamassin bile fiyat normal
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uguroz76 4 yıl en beğenilen
O resimde görünen saat yaklaşık 10bin $. 1400$ tag heuer için giriş seviyesi!!!
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