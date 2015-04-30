Tag Heuer akıllı saati 1400$ fiyat etiketine sahip olacak

Lüks saat üreticilerinden Tag Heuer'in Intel ve Google ile birlikte kendi akıllı saatini hazırladığı bir süredir biliniyor. Henüz kendisi ortada olmayan saatin fiyatı ve çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı.





Android Wear işletim sistemi ile çalışacak ve Intel'in muhtemelen Edison adındaki giyilebilir cihazlara yönelik yongasetini kullanacak olan akıllı saat sahibine tek şarj ile 40 saat civarında bir kullanım süresi sunacak.





Firmanın uzmanı olduğu lüks tasarım anlayışını aynen yansıtacağı belirtilen saatin fiyatı da bu bakımdan lüks sınıfta olacak. Tag Heuer, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya süreceği akıllı saati için 1400$ fiyat etiketi belirlemiş.





Saatin ne tür bir tasarım sunacağı şimdilik sır. Bu bakımdan tasarım anlamında hangi modellere rakip olacağı bilinmiyor. Ancak fiyatına bakıldığında Tag Heuer çok da rekabete girecek gibi durmuyor.

http://www.technobuffalo.com/2015/04/29/tag-heuer-android-wear-watch-launching-this-fall-for-1400/